Cloud

ما هي السحابة المتعددة؟

هيكل السقف المعدني لسقف مبنى المكاتب.

ما هي السحابة المتعددة؟

السحابة المتعددة هي استخدام الخدمات السحابية من أكثر من مورِّد سحابي واحد. ويمنح ذلك المؤسسات مرونة لتحسين الأداء والتحكم في التكاليف وتجنُّب التقييد بمزوِّد واحد.

يمكن أن يكون الأمر بسيطًا مثل استخدام البرمجيات كخدمة (SaaS) من مزوِّدين سحابيين مختلفين مثل Salesforce وWorkday على سبيل المثال. لكن في المؤسسات الكبرى، يُشير مفهوم السحابة المتعددة عادةً إلى تشغيل تطبيقات المؤسسة على منصة كخدمة (PaaS) أو بنية تحتية كخدمة (IaaS) من مزودي خدمات سحابية متعددين، مثل Amazon Web Services (AWS) وGoogle Cloud Platform وIBM Cloud وMicrosoft Azure.

الحل متعدد السحابات هو حل حوسبة سحابية يمكن نقله عبر بنى تحتية سحابية متعددة لمزوِّدي خدمات مختلفين. عادةً ما يتم بناء حلول السحابة المتعددة على تقنيات مفتوحة المصدر وسحابية الأصل، مثل Kubernetes، المدعومة من جميع مزوِّدي الخدمات السحابية العامة. كما أنها تتضمن عادةً قدرات لإدارة أعباء العمل عبر بيئات سحابة متعددة من خلال وحدة تحكُّم مركزية أو واجهة موحَّدة.

يقدِّم العديد من مزوِّدي السحابة الرائدين ومزوِّدي الحلول السحابية، مثل VMware، حلولًا متعددة السحابة للبنية التحتية للحوسبة والتطوير ومستودعات البيانات والتخزين السحابي والذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML) والتعافي من الكوارث واستمرارية الأعمال وغيرها.

منظر جوي للطرق السريعة

كن مطلعًا على آخر أخبار السحابة 

احصل على نشرة Think الإخبارية الأسبوعية للحصول على إرشادات الخبراء حول تحسين الإعدادات متعددة السحابة في عصر الذكاء الاصطناعي.

قيمة السحابة المتعددة وفوائدها

القيمة الأساسية للسحابة المتعددة في المؤسسات تكمن في أنها تمنع التقييد بمزوِّد واحد ومشكلات الأداء والخيارات المحدودة والتكاليف غير الضرورية الناتجة عن الاعتماد على مزوِّد سحابة واحد فقط. توفِّر استراتيجية السحابة المتعددة للمؤسسات ما يلي:

  • المرونة في اختيار الخدمات السحابية من مزوِّدي السحابة المختلفين بناء على مزيج من التسعير والأداء والأمن ومتطلبات الامتثال والموقع الجغرافي الذي يناسب الشركة.

  • القدرة على اعتماد أفضل التقنيات في الصناعة بسرعة من أي مزوِّد حسب الحاجة أو عند ظهورها، بدلًا من تقييد العملاء بما يقدِّمه مزوِّد واحد فقط مع مرور الوقت.

  • تقليل التعرّض للتوقفات والانقطاعات غير المخطط لها، حيث إن توقف الخدمة في سحابة واحدة لا يؤثِّر بالضرورة على الخدمات في السحب الأخرى.

  • تقليل التعرّض لمشكلات الترخيص والأمان والتوافق وغيرها الناتجة عن استخدام بعض الموظفين لتكنولوجيا المعلومات الظلية عبر خدمات سحابية قد لا توفِّرها المؤسسة المعتمدة على سحابة واحدة.
WebMethods Hybrid Integration

أعد تصور التكامل ليتماشى مع عصر الذكاء الاصطناعي

يُبرز IBM Web Methods Hybrid Integration كيف يمكن للشركات ربط تطبيقات السحابة والأنظمة المحلية بسلاسة، ما يمكِّنها من تحقيق تحول رقمي مرن وقابل للتوسع. 
استكشف IBM webMethods

إدارة السحابة المتعددة

المفتاح لزيادة فوائد البنية متعددة السحابات هو إدارة التطبيقات والموارد عبر عدة سُحب بشكل مركزي كما لو كانت جزءًا من سحابة واحدة. لكن إدارة سحابات متعددة تأتي مع تحديات متعددة، ومنها:

  • الحفاظ على سياسات أمن السحابة والامتثال متسقة عبر منصات متعددة.

  • نشر التطبيقات بشكل متسق عبر بيئات الاستهداف المختلفة، مثل التطوير والاختبار والإنتاج، ومختلف منصات الاستضافة.

  • توحيد وعرض الأحداث من أدوات التسجيل والمراقبة للحصول على رؤية موحَّدة وتكوين استجابات متسقة.

تستخدم المؤسسات أدوات إدارة متعددة السحابة، أو من الأفضل منصة إدارة متعددة السحابة، لمراقبة وإدارة عمليات النشر المتعددة كما لو كانت بيئة سحابية واحدة. عادةً ما توفِّر أفضل منصات إدارة السحابة المتعددة ما يلي:

  • القدرة على الرؤية والتحكم في أي مورد سحابي، بما في ذلك IaaS وPaaS وSaaS والموارد المرتبطة بالتخزين والشبكات عبر عمليات النشر على السحابة العامة أو الخاصة أو على الحافة.

  • قدرات التحليلات والذكاء الاصطناعي (AI)، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي للعمليات (AIOps). يستخدم AIOps الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتصفية "ضوضاء" البيانات لاستخراج المقاييس والقياسات عن بُعد، ما يساعد المؤسسات على تبسيط العمليات والتنبؤ بمشكلات التوافر أو الأداء. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لهذه التقنيات أتمتة الإجراءات التصحيحية عبر البنية التحتية متعددة السحابة.

السحابة المتعددة والسحابة الهجينة والسحابة المتعددة الهجينة

السحابة الهجينة هي استخدام كلٍّ من البيئات السحابية العامة والخاصة، مع إدارة وتنظيم وقابلية نقل بينهما تمكِّن المؤسسة من الاستفادة منهما كبيئة بنية تحتية واحدة موحَّدة ومحسَّنة لتكنولوجيا المعلومات.

السحابة المتعددة والهجينة ليستا متعارضتين مع بعضهما. في الواقع، معظم السحابات الهجينة الخاصة بالمؤسسات هي سحابات متعددة هجينة، حيث إنها تتضمن خدمات سحابية عامة أو خاصة من اثنين على الأقل من مزوِّدي الخدمات السحابية.

تعتمد السحابة المتعددة الهجينة على فوائد السحابة المتعددة من خلال:

  • تحسين إنتاجية المطورين: تمكِّن السحابة المتعددة الهجينة وتستفيد من منهجيات التطوير Agile وDevOps، وتقنيات التطبيقات سحابية الأصل مثل بنية الخدمات المصغرة والحاويات والحوسبة دون خوادم.

  • تعزيز الأمن والامتثال التنظيمي: توفِّر السحابة المتعددة الهجينة وصولًا واسعًا إلى أفضل تقنيات الأمن والامتثال، مع ضمان نشر آمن ومتوافق للمهام الحساسة أو الخاضعة لتنظيم صارم. كما تمكِّن من تحقيق أمن وامتثال متسق عبر جميع الخدمات السحابية والمزوِّدين والبيئات.

  • كفاءة أكبر وتوفير في التكاليف: تُتيح السحابة المتعددة الهجينة للمؤسسات اختيار أكثر خدمات السحابة توفيرًا للتكاليف، مع منح تحكُّم دقيق في نشر المهام وتوسيع نطاقها. يساعد هذا التحكم على تحسين الأداء من خلال تمكين النشر بالقرب من المستخدمين، وتقليل زمن الانتقال وتحسين التكاليف. تساعد السحابة الهجينة أيضًا الشركات على تحديث التطبيقات الحالية بشكل أسرع، وربط الخدمات السحابية بالبيانات على السحابة أو البنية التحتية المحلية بطرق تقدِّم قيمة جديدة.

الموارد

تحويل أعمالك من خلال تحديث التطبيقات والبيئة السحابية الهجينة

اكتشف رؤى قابلة للتنفيذ لتبسيط تحديث التطبيقات واعتماد حلول السحابة الهجينة لتحقيق ابتكار أسرع وكفاءة أعلى.
السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي التوليدي

اكتشف كيفية إعادة تشكيل استراتيجيات الأعمال باستخدام السحابة الهجينة وحلول الذكاء الاصطناعي. تعلَّم من خبراء الصناعة، واستكشف الشراكات الاستراتيجية، وتعمَّق في دراسات الحالة التي توضِّح كيفية تعزيز الابتكار وتحسين العمليات باستخدام تقنيات قابلة للتوسع وجاهزة للمستقبل.
الخدمات الاستشارية ذات الصلة بالتقنيات السحابية

أطلق العنان للقدرات الجديدة وحفِّز مرونة الأعمال من خلال خدمات الاستشارات السحابة من IBM. اكتشف كيفية المشاركة في إنشاء الحلول وتسريع التحول الرقمي وتحسين الأداء من خلال إستراتيجيات السحابة الهجينة والشراكات مع الخبراء.
الذكاء الاصطناعي والسحابة الهجينة للابتكار القابل للتطوير

استفد من القوة المشتركة للذكاء الاصطناعي والسحابة الهجينة لدمج البيانات بسلاسة وتعزيز الابتكار وتحويل أعمالك. استكشف رؤى الخبراء وقصص النجاح والتطبيقات الواقعية لتسريع التحول الرقمي لديك.
تستخدم Delta Air Lines خدمات IBM Consulting

دخلت Delta Air Lines في شراكة مع IBM لتحويل عملياتها وتقديم تجارب جديدة للعملاء من خلال الانتقال إلى سحابة هجينة.
الاستفادة من القيمة التجارية الملموسة من التحول السحابي

تعرّف على مدى استفادة المؤسسات من قيمة الأعمال من خلال استثماراتها في السحابة من خلال تقرير HFS Research هذا بالشراكة مع IBM.

حلول ذات صلة

IBM Red Hat OpenShift

بادر باستخدام منصة Red Hat OpenShift المُدارة بالكامل. تمكَّن من تسريع عملية التطوير والنشر لديك من خلال حلول قابلة للتوسع وآمنة ومصممة لتلبية احتياجاتك.

 استكشف Red Hat OpenShift
حلول وبرمجيات السحابة الهجينة

تمكَّن من تبسيط التحول الرقمي في مؤسستك باستخدام حلول السحابة الهجينة من IBM، والمصممة لتحسين قابلية التوسع والتحديث والتكامل السلس عبر البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لديك.

 استكشف حلول السحابة الهجينة
خدمات الاستشارات السحابية 

أطلق العنان للقدرات الجديدة وحفِّز مرونة الأعمال من خلال خدمات الاستشارات السحابية من IBM. اكتشف كيفية المشاركة في إنشاء الحلول وتسريع التحول الرقمي وتحسين الأداء من خلال إستراتيجيات السحابة الهجينة والشراكات مع الخبراء.

 الخدمات السحابية
اتخِذ الخطوة التالية

قم بتعزيز إمكانات تقنية السحابة الهجينة باستخدام الحلول المستندة إلى الذكاء الاصطناعي. استكشف كيف يمكنك تحسين البنية التحتية السحابية لديك باستخدام عروض السحابة الهجينة من IBM أو الوصول إلى رؤى الخبراء لتعزيز إستراتيجية الذكاء الاصطناعي التوليدي لديك.

 استكشف حلول السحابة الهجينة تنزيل الكتاب الإلكتروني