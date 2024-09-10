تقوم بذلك دون التكلفة والتعقيد وعدم المرونة التي غالبًا ما تأتي مع بناء المنصة وصيانتها محليًا.

يستضيف موفر PaaS كل شيء في مركز البيانات الخاص به—الخوادم والشبكات ووحدات التخزين وبرامج نظام التشغيل وقواعد البيانات وأدوات التطوير. عادةً، يمكن للعملاء دفع رسوم ثابتة لتوفير كمية محددة من الموارد لعدد محدد من المستخدمين، أو يمكنهم اختيار تسعيرة "الدفع حسب الاستخدام" للدفع فقط مقابل الموارد التي يستخدمونها.

يمكن لكلا الخيارين تمكين عملاء PaaS من إنشاء التطبيقات واختبارها ونشرها وتشغيلها وتحديثها وتوسيع نطاقها بسرعة وبتكلفة أقل مما لو اضطروا إلى بناء وإدارة منصتهم محليًا.

وفقًا لتقرير صادر عن Statista، في عام 2024 ، تُقدر قيمة سوق PaaS العالمي بأكثر من 176 مليار دولار أمريكي. تعزو الدراسة هذا النمو إلى القيمة التي تقدمها PaaS من خلال تبسيط إدارة البنية التحتية لتطوير تطبيقات البرامج.1 بالإضافة إلى ذلك، مع تسارع سوق الذكاء الاصطناعي التوليدي، أثبتت PaaS أيضًا أنها تلعب دورًا أساسيًا في تطويره ونشره.

كل مزود رائد للخدمة السحابية—بما في ذلك Amazon Web Services (AWS) و Google Cloud و IBM Cloud® و Microsoft Azure—يمتلك عروض PaaS الخاصة به. حلول PaaS الشائعة متوفرة أيضًا كمشاريع مفتوحة المصدر (على سبيل المثال، Apache Stratos و Cloud Foundry) أو من بائعي البرامج (على سبيل المثال، Red Hat OpenShift و Salesforce Heroku).

تحقق من فيديو السبورة الضوئية هذا، "PaaS Explained"، لزيادة فهم كيفية عمل PaaS.