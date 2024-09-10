ما المقصود بالمنصة كخدمة (PaaS)؟

Cloud
 10 سبتمبر 2024

المؤلفون

Stephanie Susnjara

Author

Ian Smalley

Senior Editorial Strategist

ما المقصود بالمنصة كخدمة (PaaS)؟

المنصة كخدمة (PaaS) هو نموذج حوسبة سحابية يوفر نظامًا سحابيًا كاملاً عند الطلب—يتضمن الأجهزة والبرامج والبنية التحتية—لتطوير التطبيقات وتشغيلها وإدارتها.

تقوم بذلك دون التكلفة والتعقيد وعدم المرونة التي غالبًا ما تأتي مع بناء المنصة وصيانتها محليًا.

يستضيف موفر PaaS كل شيء في مركز البيانات الخاص به—الخوادم والشبكات ووحدات التخزين وبرامج نظام التشغيل وقواعد البيانات وأدوات التطوير. عادةً، يمكن للعملاء دفع رسوم ثابتة لتوفير كمية محددة من الموارد لعدد محدد من المستخدمين، أو يمكنهم اختيار تسعيرة "الدفع حسب الاستخدام" للدفع فقط مقابل الموارد التي يستخدمونها.

يمكن لكلا الخيارين تمكين عملاء PaaS من إنشاء التطبيقات واختبارها ونشرها وتشغيلها وتحديثها وتوسيع نطاقها بسرعة وبتكلفة أقل مما لو اضطروا إلى بناء وإدارة منصتهم محليًا.

وفقًا لتقرير صادر عن Statista، في عام 2024 ، تُقدر قيمة سوق PaaS العالمي بأكثر من 176 مليار دولار أمريكي. تعزو الدراسة هذا النمو إلى القيمة التي تقدمها PaaS من خلال تبسيط إدارة البنية التحتية لتطوير تطبيقات البرامج.1 بالإضافة إلى ذلك، مع تسارع سوق الذكاء الاصطناعي التوليدي، أثبتت PaaS أيضًا أنها تلعب دورًا أساسيًا في تطويره ونشره.

كل مزود رائد للخدمة السحابية—بما في ذلك Amazon Web Services (AWS) و Google Cloud و IBM Cloud® و Microsoft Azure—يمتلك عروض PaaS الخاصة به. حلول PaaS الشائعة متوفرة أيضًا كمشاريع مفتوحة المصدر (على سبيل المثال، Apache Stratos و Cloud Foundry) أو من بائعي البرامج (على سبيل المثال، Red Hat OpenShift و Salesforce Heroku).

تحقق من فيديو السبورة الضوئية هذا، "PaaS Explained"، لزيادة فهم كيفية عمل PaaS.

فوائد المنصة كخدمة (PaaS)

تشمل الفوائد الأكثر شيوعًا لـ PaaS، مقارنة بالمنصة المحلية، ما يلي:

  • وقت أسرع للوصول إلى السوق
  • الوصول الميسور التكلفة إلى مجموعة متنوعة من الموارد
  • مزيد من الحرية للتجربة، مع مخاطر أقل
  • سهولة قابلية التوسع وفعالية التكلفة
  • مرونة أكبر لفرق التطوير
  • انخفاض التكاليف الإجمالية
  • الأمن المحسّن
وقت أسرع للوصول إلى السوق

مع PaaS، ليست هناك حاجة لشراء وتثبيت الأجهزة والبرامج التي تستخدمها لإنشاء وصيانة منصة تطوير تطبيقات عملك (ولن تضطر فرق التطوير إلى الانتظار ريثما تقوم بذلك). كل ما عليك فعله هو النقر على منصة PaaS الخاصة بمزود الخدمة السحابية لبدء توفير الموارد والتطوير على الفور.
الوصول الميسور التكلفة إلى مجموعة متنوعة من الموارد

عادةً ما توفر منصات PaaS إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من الخيارات عبر مجموعة التطبيقات—بما في ذلك أنظمة التشغيل، والبرمجيات الوسيطة، وقواعد البيانات، وأدوات التطوير—بشكل يفوق ما يمكن لمعظم المؤسسات صيانته عمليًا أو بتكلفة معقولة بأنفسهم.
مزيد من الحرية للتجربة، مع مخاطر أقل

تتيح لك PaaS أيضًا تجربة أو اختبار أنظمة تشغيل ولغات وأدوات جديدة أخرى دون الحاجة إلى استثمارات كبيرة فيها أو في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات اللازمة لتشغيلها.
سهولة قابلية التوسع وفعالية التكلفة

باستخدام المنصة المحلية، يكون التوسع دائماً مكلفاً، وغالباً ما يكون مهدراً وغير كافٍ في بعض الأحيان. يجب عليك شراء المزيد من سعة الحوسبة والتخزين والشبكات تحسباً لارتفاع حركة المرور. يظل الكثير من هذه السعة خاملاً خلال فترات حركة المرور المنخفضة، ولا يمكن زيادة أي منها في الوقت المناسب لاستيعاب الزيادات غير المتوقعة. باستخدام PaaS، يمكنك شراء المزيد من السعة واستخدامها على الفور متى احتجت إليها.
مرونة أكبر لفرق التطوير

خدمات PaaS توفر بيئة تطوير برمجيات مشتركة تتيح لفرق التطوير والعمليات الوصول إلى جميع الأدوات التي يحتاجونها، من أي مكان متوفر به اتصال بالإنترنت.
انخفاض التكاليف الإجمالية

تعمل PaaS على تقليل التكاليف من خلال تمكين المؤسسات من تجنب نفقات المعدات الرأسمالية المرتبطة ببناء وتوسيع نطاق منصة التطبيقات. يمكن أن تقلل PaaS أيضاً من تكاليف ترخيص البرامج أو تلغيها. ومن خلال التعامل مع التصحيحات والتحديثات والمهام الإدارية الأخرى، يمكن أن تقلل PaaS من تكاليف إدارة التطبيقات الإجمالية.
الأمن المحسّن

يستثمر مزودو خدمة PaaS بكثافة في تقنيات الأمن، بما في ذلك الأدوات المضمنة مثل نمذجة التهديدات والتحكم في الوصول، والتي يمكن أن تساعد المؤسسات على تعزيز نهجها الأمني العام.

كيف تعمل المنصة كخدمة (PaaS)؟

بشكل عام، تشتمل حلول PaaS على ثلاثة عناصر رئيسية:

  • البنية التحتية السحابية، بما في ذلك الأجهزة الافتراضية (VMs)، وبرامج نظام التشغيل، والتخزين، والشبكات وميزات الأمن السحابي مثل التشفير وجدران الحماية.
  • برنامج لبناء التطبيقات ونشرها وإدارتها.
  • واجهة المستخدم الرسومية (GUI) حيث يمكن لفرق التطوير أو عمليات التطوير القيام بجميع أعمالها طوال دورة حياة التطبيق بأكملها.

نظرًا لأن PaaS توفر جميع أدوات التطوير القياسية من خلال واجهة المستخدم الرسومية عبر الإنترنت، يمكن للمطورين تسجيل الدخول من أي مكان للتعاون في المشاريع، أو اختبار التطبيقات الجديدة، أو طرح المنتجات النهائية. تُصمم التطبيقات وتُطوّر مباشرةً في بيئة PaaS باستخدام البرمجيات الوسيطة. ومن خلال سير العمل المبسّط، يمكن لفرق التطوير والعمليات المتعددة العمل على المشروع نفسه في وقت واحد.

يتولى موفرو خدمات PaaS إدارة الجزء الأكبر من خدمات الحوسبة السحابية لديك، مثل الخوادم ووقت التشغيل والمحاكاة الافتراضية. بصفتك أحد عملاء PaaS، تحتفظ شركتك بإدارة التطبيقات والبيانات.

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PaaS مقابل IaaS مقابل SaaS

المنصة كخدمة (PaaS) والبنية التحتية كخدمة (IaaS) والبرمجيات كخدمة (SaaS) هي نماذج خدمات الحوسبة السحابية الثلاثة الأكثر شيوعًا. في الواقع، من الشائع أن تستخدم المؤسسة الثلاثة جميعًا—حتى لو لم تقم بشراء الثلاثة على وجه التحديد.

ما المقصود بالبنية التحتية كخدمة (IaaS)؟

البنية التحتية كخدمة (IaaS) هي إمكانية الوصول عبر الإنترنت إلى البنية التحتية الخام لتكنولوجيا المعلومات—الخوادم المادية، والأجهزة الافتراضية، والتخزين، والشبكات، وجدران الحماية—التي يستضيفها موفر السحابة. توفر البنية التحتية كخدمة (IaaS) عناء وتكلفة امتلاك وإدارة وصيانة البنية التحتية المحلية. مع IaaS، توفر المؤسسة منصة التطبيقات والتطبيقات الخاصة بها.

أي عرض لمنصة كخدمة (PaaS) يتضمن بالضرورة موارد البنية التحتية كخدمة (IaaS) المطلوبة لاستضافتها، حتى لو لم يتم تقسيم هذه الموارد بشكل منفصل أو الإشارة إليها على أنها IaaS.

ما المقصود بالبرمجيات كخدمة (SaaS)؟

البرمجيات كخدمة (SaaS) هي برنامج تطبيقي مستضاف على السحابة ويُستخدم عبر اتصال بالإنترنت من خلال متصفح ويب أو تطبيق جوال أو عميل منخفض الأداء. تتيح مجموعة كخدمة لمؤسستك من استخدام تطبيق دون تكبد نفقات إعداد البنية التحتية لتشغيله، ودون الحاجة إلى بذل الجهد وتوظيف الموظفين لصيانته (على سبيل المثال، تطبيق إصلاحات الأخطاء والتحديثات، ومعالجة الانقطاعات، والمزيد). Salesforce و Slack هما مثالان على عروض SaaS الشهيرة. تعتبر معظم تطبيقات الويب SaaS.

"يتضمن كل عرض برنامج كخدمة (SaaS) موارد البنية التحتية كخدمة (IaaS) المطلوبة لاستضافته، وعلى الأقل، مكونات المنصة كخدمة (PaaS) اللازمة لتشغيله." يوفر بعض بائعي SaaS أيضًا PaaS منفصلة تسمح للجهات الخارجية بتخصيص عرض SaaS.

سحابة متعددة

تعد PaaS و IaaS و SaaS جزءًا لا يتجزأ من البيئات متعددة السحابة الحالية—استخدام الخدمات السحابية من أكثر من بائع خدمات سحابية واحد. توفر السحابة المتعددة للمؤسسات المرونة اللازمة لتحسين الأداء والتحكم في التكلفة وتجنب الاحتكار لمنتج معين. في المؤسسات، يشير مصطلح السحابة المتعددة عادةً إلى تشغيل تطبيقات المؤسسة على PaaS أو IaaS من موفري خدمات سحابية متعددين.

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حالات استخدام المنصة كخدمة (PaaS)

توفر PaaS منصة متكاملة وجاهزة للاستخدام وتتيح للمؤسسات إلغاء تحميل إدارة البنية التحتية لمزود السحابة. يسمح ذلك لفرق التطوير بالتركيز على بناء التطبيقات ونشرها وإدارتها. يمكن لـ PaaS تسهيل أو تعزيز العديد من مبادرات تكنولوجيا المعلومات:

  • تطوير التطبيقات وتسليمها: تعمل PaaS على تبسيط تطوير التطبيقات وتسليمها من خلال توفير إطار عمل تطبيقات مخصص يدير تلقائيًا أنظمة التشغيل، وترقيات البرامج، والتخزين، والبنية التحتية الداعمة في السحابة.
  • تطوير وإدارة واجهة برمجة التطبيقات (API): بفضل أطر العمل المضمنة فيه، تُسهّل PaaS على الفرق تطوير واجهات برمجة التطبيقات (APIs) وتشغيلها وإدارتها وتأمينها لمشاركة البيانات والوظائف بين التطبيقات.
  • إنترنت الأشياء (IoT): يمكن لمنصة PaaS الجاهزة، دعم مجموعة من لغات البرمجة (مثل Java، و Python و Swift والمزيد)، والأدوات، وبيئات التطبيقات المستخدمة لتطوير تطبيقات إنترنت الأشياء (IoT) والمعالجة الفورية للبيانات التي تنشئها أجهزة إنترنت الأشياء.
  • الترحيل السحابة وتطوير السحابة الأصلية: بفضل أدواتها الجاهزة للاستخدام وقدرات التكامل، يمكن لـ PaaS تبسيط عملية ترحيل التطبيقات الحالية إلى السحابة. بالتحديد، تدعم PaaS الترحيل السحابي عن طريق الترحيل إلى منصة أخرى (نقل تطبيق إلى السحابة مع تعديلات تستفيد بشكل أفضل من قابلية التوسع السحابية، وموازنة التحميل وغيرها من الإمكانيات). تدعم PaaS أيضًا إعادة الهيكلة (إعادة تصميم بعض التطبيقات أو كلها باستخدام التقنيات السحابية الأصلية؛ على سبيل المثال، الخدمات المصغرة، والحاويات، و Kubernetes والحوسبة بدون خادم).
  • استراتيجية السحابة الهجينة: تدمج السحابة الهجينة خدمات السحابة العامة والسحابة الخاصة والبنية التحتية المحلية وتوفر التنسيق والإدارة وقابلية نقل التطبيقات عبر الثلاثة. النتيجة هي بيئة حوسبة موزعة موحدة ومرنة، حيث يمكن للمؤسسة تشغيل وتوسيع نطاق أحمال التشغيل التقليدية (القديمة) أو السحابة الأصلية على نموذج الحوسبة الأكثر ملاءمة. يتيح حل PaaS المناسب للمطورين البناء مرة واحدة، ثم النشر والإدارة في أي بيئة سحابية هجينة.
  • نماذج الذكاء الاصطناعي المؤسسي: يتطلب الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي، بنية تحتية موزعة مستدامة للغاية وكثيفة الحوسبة والبيانات. توفر PaaS مثل هذه البيئة لدعم وتبسيط تطوير ونشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

أنواع المنصة كخدمة (PaaS)

يقدم العديد من بائعي الخدمات السحابية والبرمجيات والأجهزة حلول المنصة كخدمة (PaaS) مصممة خصيصًا لبناء أنواع معينة من التطبيقات، أو التطبيقات التي تتفاعل مع أنواع محددة من الأجهزة أو البرمجيات أو الأجهزة الطرفية.

AIPaaS (PaaS للذكاء الاصطناعي)

تتيح AIPaaS لفرق التطوير إنشاء تطبيقات الذكاء الاصطناعي (AI) دون التكلفة الباهظة غالبًا لشراء وإدارة وصيانة القوة الحاسوبية الكبيرة وقدرات التخزين وسعة الشبكة التي تتطلبها هذه التطبيقات. تشتمل AIPaaS عادةً على نماذج التعلم الآلي (ML) والتعلم العميق المدربة مسبقًا والتي يمكن للمطورين استخدامها كما هي أو تخصيصها. تتضمن أيضًا واجهات برمجة تطبيقات جاهزة لدمج قدرات الذكاء الاصطناعي المحددة، مثل التعرف على الكلام أو تحويل الكلام إلى نص، في التطبيقات الموجودة أو الجديدة.

منصة التكامل كخدمة (iPaaS)

iPaaS هو حل مستضاف على السحابة لتكامل التطبيقات. توفر iPaaS للمؤسسات طريقة موحدة لربط البيانات والعمليات والخدمات عبر بيئات تكنولوجيا المعلومات المختلفة دون شراء وتثبيت وإدارة أجهزة تكامل الواجهة الخلفية والبرامج الوسيطة والبرمجيات الخاصة بها. (لاحظ أن حلول PaaS غالبًا ما تتضمن درجة معينة من القدرة على التكامل—API management، على سبيل المثال—ولكن iPaaS أكثر شمولاً.)

منصة الاتصالات كخدمة (cPaaS)

cPaaS عبارة عن حل PaaS يتيح للمطورين إضافة قدرات الصوت (المكالمات الواردة والصادرة) والفيديو (بما في ذلك عقد المؤتمرات عن بُعد) والمراسلة (النصية والتواصل الاجتماعي) بسهولة إلى التطبيقات، دون الاستثمار في أجهزة وبرامج اتصالات متخصصة.

منصة المحمول كخدمة (mPaaS)

mPaaS هي نوع من PaaS يبسّط تطوير التطبيقات وتسليمها للأجهزة المحمولة. توفر خدمة mPaaS عادةً طرقًا منخفضة التكلفة (حتى عن طريق خاصية السحب والوضع البسيطة) للوصول إلى الميزات الخاصة بالجهاز، بما في ذلك كاميرا الهاتف والميكروفون ومستشعر الحركة وقدرات تحديد الموقع الجغرافي (أو نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)). يساعد هذا الحل الشامل على تبسيط تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة في منصة واحدة متكاملة.

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