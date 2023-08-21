ما المقصود بالتزويد؟

يمكن أن تساعد حلول أتمتة التزويد المؤسسات على توفير الوقت والمال. كما أنها تساعد في تحسين أمن بيئة تقنية المعلومات الخاصة بهم بعدة طرق:

تعزيز الإنتاجية

يمكن أن يحقق أتمتة التزويد مكاسب كبيرة في الإنتاجية على مستوى المؤسسة من خلال المساعدة على تبسيط العمليات وتحسين كيفية قضاء الموظفين لوقتهم. ومن الواضح أن ذلك يفيد فرق تقنية المعلومات التي يمكنها، عندما تتحرر من عبء التزويد اليدوي المتكرر، أن تركز جهودها على العمل الإستراتيجي عالي المستوى.

تساعد أتمتة التزويد المطورين على تقديم تطبيقات وخدمات جديدة بشكل أسرع، حيث يتم توفير البيئات التي يحتاجون إليها للقيام بذلك بشكل تلقائي ومتسق. كما أنها تساعد أيضًا على ضمان وصول المستخدمين النهائيين على مستوى الشركة إلى الموارد التي يحتاجون إليها للقيام بعملهم، ما يحد من تباطؤ سير العمل وما شابه ذلك من عوامل تعوق الإنتاجية.

التوسع بسهولة أكبر



مع نمو عملك، ستنمو احتياجات التزويد لديك. وتتيح لك أتمتة التزويد إمكانية التوسع بفعالية وثقة مع العلم أن الخوادم ومكونات الشبكة والأجهزة والموارد الأخرى يتم توفيرها والوصول إليها على النحو المنشود.

يمكن أن يساعدك تصور المجموعة الشامل لمنصة Turbonomic والأتمتة الذكية والمعارف القائمة على الذكاء الاصطناعي على التأكد من أنك تحقق أقصى استفادة من مواردك بأكبر قدر من الكفاءة أثناء توسيع نطاقك أو توسعك.

تعزيز الامتثال

تسمح لك عملية أتمتة التزويد بالحفاظ على الامتثال بشكل أفضل لأنها تمكّنك من جعل المعايير والحوكمة مركزية، وتنفيذ تلك السياسات والإجراءات بشكل متسق عبر نظام تقنية المعلومات بأكمله. وعند الحاجة إلى إجراء تغييرات، يمكن نشرها تلقائيًا (وبشكل موحد) عبر جميع الموارد.

تقليل الأخطاء



مثل جميع الأشياء التي تعمل بالطاقة البشرية، فإن عملية التزويد اليدوي عرضة للخطأ البشري. وباستخدام التزويد المؤتمت، يتم توفير الموارد (والوصول إليها) بشكل متسق وفقًا لمعايير محددة مسبقًا. كما يتم الاحتفاظ بسجل تدقيق مؤتمت يوضح كيفية تحديد الوصول وكيفية منح المصادقة والموارد التي تم الوصول إليها ووقت الوصول إليها. وهكذا، يقلل التزويد المؤتمت من التكوينات الخاطئة، ما يقلل من الوقت الذي يستغرقه استكشاف الأخطاء وإصلاحها ويقلل من المخاطر الأمنية التي تصاحب مثل هذه الأخطاء.

