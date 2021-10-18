الجهاز الافتراضي (VM) هو تمثيل افتراضي أو محاكاة افتراضية لجهاز كمبيوتر فعلي يستخدم البرامج بدلاً من الأجهزة لتشغيل البرامج ونشر التطبيقات.
من خلال استخدام موارد جهاز فعلي واحد، مثل الذاكرة ووحدة المعالجة المركزية وواجهة الشبكة والتخزين، تمكّن الأجهزة الافتراضية الشركات من تشغيل أجهزة افتراضية متعددة بأنظمة تشغيل مختلفة على جهاز واحد.
يشار عادة إلى الأجهزة الافتراضية باسم الضيوف، مع تشغيل جهاز واحد أو أكثر من الأجهزة "الضيف" على جهاز فعلي يسمى الجهاز "المضيف". تتضمن تقنية الأجهزة الافتراضية الخوادم الافتراضية ومثيلات الخادم الافتراضي (VSIs) والخوادم الافتراضية الخاصة (VPSs).
في تقرير Global Market Insights (GMI)، تجاوز حجم سوق الأجهزة الافتراضية 9.5 مليار دولار أمريكي في عام 2023. تتوقع GMI أن يتوسع هذا السوق بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ حوالي 12% بين عامي 2024 و 2032، مدفوعًا بالاعتماد المستمر للحوسبة السحابية. مع انتقال الشركات إلى السحابة لقابليتها للتوسع ومرونتها وكفاءتها من حيث التكلفة، يواصل مقدمو الخدمات السحابية دمج الأجهزة الافتراضية والتقنيات الهامة الأخرى (على سبيل المثال، الحاويات) لتوفير بنية تحتية متسقة لتكنولوجيا المعلومات.
تعمل الأجهزة الافتراضية باستخدام المحاكاة الافتراضية، وهي عملية إنشاء إصدارات قائمة على البرامج أو افتراضية من الموارد (الحوسبة والتخزين وربط الشبكات والخوادم) أو التطبيقات.
تتيح المحاكاة الافتراضية استخدامًا أكثر كفاءة لأجهزة الكمبيوتر الفعلية وهي أساس الحوسبة السحابية.
أصبحت المحاكاة الافتراضية ممكنة باستخدام مراقب الأجهزة الافتراضية، المعروف أيضًا باسم برنامج مراقبة الأجهزة الافتراضية (VMM). تدير طبقة البرنامج خفيفة الوزن هذه الأجهزة الافتراضية أثناء تشغيلها جنبًا إلى جنب.
يعود ميلاد المحاكاة الافتراضية إلى عام 1964، عندما صممت شركة IBM وقدمت CP-40، وهو مشروع بحثي تجريبي لمشاركة الوقت لـ IBM System/360. قدّم CP-40، الذي تم تطويره لاحقًا إلى CP-67 ثم Unix، أجهزة كمبيوتر قادرة على دعم العديد من المستخدمين المتزامنين ووضع الأساس للأجهزة الافتراضية.
في 2 أغسطس 1972، طرحت شركة IBM ما اعتبره الكثيرون أول جهاز افتراضي، وهو VM/370، وأول أجهزة الكمبيوتر المركزي System/370 التي تدعم الذاكرة الافتراضية.
في عام 1998، طورت VMware (الرابط موجود خارج موقع ibm.com) نظام التشغيل x86، والذي مكّن من تقسيم جهاز واحد إلى عدة أجهزة افتراضية، لكل منها نظام تشغيل خاص بها. في عام 1999، أطلقت الشركة VM Workstation 1.0، وهو أول منتج تجاري يسمح للمستخدمين بتشغيل أنظمة تشغيل متعددة كأجهزة افتراضية على جهاز كمبيوتر واحد.
اليوم، تعد المحاكاة الافتراضية ممارسة قياسية لبنية تكنولوجيا المعلومات على مستوى المؤسسات وقوة دافعة في اقتصاديات الحوسبة السحابية، مما يمكّن الشركات من تعزيز استخدام السعة العالية وتقليل التكاليف. يمكن محاكاة كل البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك بيئات سطح المكتب وأنظمة التشغيل وأجهزة التخزين ومراكز البيانات والمزيد.
تعتمد المحاكاة الافتراضية على تقنية مراقب الأجهزة الافتراضية. تسمح طبقة البرنامج هذه الموضوعة على جهاز كمبيوتر أو خادم فعلي (يعرف أيضًا باسم خادم العمل بدون نظام تشغيل) للكمبيوتر الفعلي بفصل نظام التشغيل والتطبيقات الخاصة به عن أجهزته. يمكن لهذه الأجهزة الافتراضية تشغيل أنظمة التشغيل والتطبيقات الخاصة بها بشكل مستقل مع الاستمرار في مشاركة الموارد الأصلية (الذاكرة وذاكرة الوصول العشوائي والتخزين وما إلى ذلك) من الخادم الذي يديره مراقب الأجهزة الافتراضية. في جوهره، يعمل مراقب الأجهزة الافتراضية كشرطي حركة المرور، حيث يخصص الموارد للأجهزة الافتراضية ويضمن عدم تعطيل بعضها البعض.
هناك نوعان رئيسيان من مراقبي الأجهزة الافتراضية:
بالإضافة إلى تصنيفها وفقاً لإدارة مراقب الأجهزة الافتراضية (hypervisor)، تنقسم الأجهزة الافتراضية إلى فئتين رئيسيتين: الأجهزة الافتراضية للنظام (وتسمى أيضاً الأجهزة الافتراضية الكاملة) والأجهزة الافتراضية للعمليات.
تسمح الأجهزة الافتراضية للنظام بمشاركة موارد الجهاز الفعلي الأساسي بين أجهزة افتراضية مختلفة، كل منها يقوم بتشغيل نظام التشغيل الخاص به. في المقابل، تقوم الأجهزة الافتراضية للعمليات (وتسمى أيضاً الأجهزة الافتراضية للتطبيقات) بتشغيل تطبيق داخل نظام تشغيل وتدعم عملية واحدة. تعتبر أجهزة Java الافتراضية، التي تشغل البرامج التي تم تجميعها بلغة Java، أمثلة على الأجهزة الافتراضية للعمليات.
تقدم الأجهزة الافتراضية العديد من المزايا مقارنة بالأجهزة الفعلية التقليدية.
نظرًا لتشغيل عدة أجهزة افتراضية على جهاز كمبيوتر فعلي واحد، لا يضطر العملاء إلى شراء خادم جديد في كل مرة يريدون تشغيل نظام تشغيل آخر. وبالتالي، يمكنهم الحصول على عائد أكبر من كل قطعة من الأجهزة التي يمتلكونها بالفعل، مما يقلل بشكل كبير من تكاليف تكنولوجيا المعلومات المتعلقة برأس المال ونفقات التشغيل.
نظرًا لأن الأجهزة الافتراضية قائمة على البرامج، فمن السهل تشغيل أجهزة جديدة، مما يجعلها أسرع في توسيع النطاق لتلبية أحمال التشغيل الجديدة مقارنةً بتوفير بيئات جديدة تعتمد على الأجهزة.
يمكن للشركات نقل الأجهزة الافتراضية حسب الحاجة بين أجهزة الكمبيوتر الفعلية في الشبكة. تجعل هذه القدرة من الممكن تخصيص أحمال التشغيل للخوادم ذات الطاقة الحاسوبية الاحتياطية. يمكن للأجهزة الافتراضية حتى التنقل بين البيئات المحلية والسحابية، مما يجعلها مفيدة لسيناريوهات السحابة الهجينة حيث تتم مشاركة موارد الحوسبة بين مركز البيانات ومزود الخدمة السحابية.
يعد إنشاء جهاز افتراضي أسرع وأسهل من تثبيت نظام تشغيل على خادم فعلي لأنه يمكنك استنساخ جهاز افتراضي مع نظام التشغيل المثبت بالفعل. يمكن للمطورين ومختبري البرامج إنشاء بيئات جديدة عند الطلب للتعامل مع المهام الجديدة عند ظهورها.
تعمل الأجهزة الظاهرية على تحسين الأمان بعدة طرق مقارنة بأنظمة التشغيل التي تعمل مباشرة على الأجهزة. باستخدام برنامج خارجي، يمكنك فحص ملف الجهاز الافتراضي بحثًا عن برنامج ضار. يمكنك إنشاء لقطة للجهاز الافتراضي في أي وقت واستعادته إلى تلك الحالة إذا أصيب ببرنامج ضار، مما يعيد الجهاز الافتراضي إلى حالته السابقة بشكل فعال. يتيح الإنشاء السريع والسهل للأجهزة الافتراضية أيضًا حذف جهاز افتراضي مخترق وإعادة إنشائه بسرعة، مما يؤدي إلى تسريع التعافي من الإصابات بالبرامج الضارة.
باستخدام عدد أقل من الخوادم الفعلية اللازمة لتشغيل أعباء العمل والتطبيقات، يمكنك تقليل استهلاك الطاقة بشكل كبير لتحسين تأثيرك على البيئة.
في حين أن الأجهزة الافتراضية لها العديد من الفوائد، إلا أن بها بعض العيوب التي يجب مراعاتها.
تعتمد الأجهزة الافتراضية على موارد الأجهزة المتاحة لها على الكمبيوتر المضيف. ويمكن أن تؤدي الموارد المحدودة إلى انخفاض الأداء وعدم الكفاءة.
يمكن أن تكون الأجهزة الافتراضية معقدة في تكوينها وإدارتها، مما يتطلب فرقاً ذات معرفة وخبرة فنية لإعدادها وصيانتها.
تشكل الأجهزة الافتراضية خطر حدوث نقطة الفشل الموحدة من خلال الاعتماد على كمبيوتر فعلي واحد.
تتمتع الأجهزة الافتراضية بمجموعة واسعة من الاستخدامات لكل من مستخدمي ومسؤولي تكنولوجيا المعلومات في المؤسسة، بما في ذلك ما يلي:
تعد VMware أول شركة تنجح في تسويق المحاكاة الافتراضية لبنية المعالجات الدقيقة x86، وهي شركة رائدة في سوق المحاكاة الافتراضية. توفر VMware برامج مراقبة الأجهزة الافتراضية من النوع 1 والنوع 2 وبرنامج الأجهزة الافتراضية لعملاء المؤسسات.
معظم برامج مراقبة الأجهزة الافتراضية تدعم الأجهزة الافتراضية التي تشغل نظام التشغيل Windows كضيف. يأتي Hyper-V hypervisor من Microsoft كجزء من نظام التشغيل Windows. وعند تثبيته، يقوم بإنشاء قسم رئيسي يحتوي على نفسه وعلى نظام التشغيل الأساسي لـ Windows، ويحصل كل منهما على امتياز الوصول إلى الأجهزة. تعمل أنظمة التشغيل الأخرى، بما في ذلك ضيوف Windows، في أقسام فرعية وتتواصل مع الأجهزة من خلال القسم الرئيسي.
يعد نظام التشغيل Android مفتوح المصدر من Google شائعًا على الأجهزة المحمولة والأجهزة المنزلية المتصلة.
لا يعمل نظام التشغيل Android إلا على بنية معالج ARM النموذجية لهذه الأجهزة، ولكن قد يرغب المتحمسون أو لاعبو Android أو مطورو البرامج في تشغيله على أجهزة الكمبيوتر الشخصي. قد يكون هذا الوضع إشكاليًا لأن أجهزة الكمبيوتر تعمل على بنية معالج x86 مختلفة تمامًا، ولا يقوم مراقب المحاكاة الافتراضية إلا بتمرير التعليمات بين الجهاز الافتراضي ووحدة المعالجة المركزية فقط. فهو لا يترجمها للمعالجات ذات مجموعات مختلفة من التعليمات.
يمكن للعديد من المشاريع، مثل Shashlik أو Genymotion، معالجة هذه المشكلة باستخدام محاكي يعيد إنشاء بنية ARM في البرنامج. أحد البدائل، وهو مشروع Android-x86، يقوم بنقل Android إلى بنية x86 بدلاً من ذلك. لتشغيله، يجب عليك تثبيت برنامج Android-x86 كجهاز افتراضي يستخدم VirtualBox ومراقب الأجهزة الافتراضية من النوع 2. بديل آخر، وهو Anbox، الذي يقوم بتشغيل نظام التشغيل Android على نواة نظام تشغيل Linux المضيف.
تسمح Apple لنظام macOS الخاص بها بالعمل على أجهزة Apple فقط. وهذا يعني أنه لا يمكنك تشغيله على أجهزة غير Apple كجهاز افتراضي أو بموجب اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي. ومع ذلك، يمكنك استخدام برامج مراقبة الأجهزة الافتراضية من النوع 2 على أجهزة Mac لإنشاء أجهزة افتراضية باستخدام ضيف macOS.
من المستحيل تشغيل نظام iOS في جهاز افتراضي اليوم لأن Apple تتحكم بشكل صارم في نظام التشغيل iOS الخاص بها ولا تسمح بتشغيله إلا على أجهزة iOS.
أقرب ما يكون إلى جهاز iOS الافتراضي هو محاكي iPhone الذي يأتي مع بيئة التطوير المتكاملة Xcode، والتي تحاكي نظام iPhone بأكمله في البرنامج.
منصة Java هي بيئة تنفيذ للبرامج المكتوبة بلغة تطوير برامج Java. وعد Java—"اكتب مرة واحدة، وقم بالتشغيل في أي مكان"—يعني أن أي برنامج Java يمكن تشغيله على أي منصة لـ Java، وهذا هو السبب في أن منصة Java تضمنت أجهزة Java الافتراضية (JVM).
تحتوي برامج Java على كود البايت، وهو شكل من أشكال التعليمات المخصصة لأجهزة Java الافتراضية (JVM). تقوم JVM بتجميع كود البايت هذا إلى كود الجهاز، وهي اللغة ذات المستوى الأدنى التي يستخدمها الكمبيوتر المضيف. تقوم JVM في منصة Java الخاصة بإحدى منصات الحوسبة بإنشاء مجموعة مختلفة من تعليمات كود الجهاز لـ JVM في منصة أخرى، بناءً على كود الجهاز الذي يتوقعه المعالج.
لذلك، لا تقوم JVM بتشغيل نظام تشغيل كامل ولا تستخدم مراقب الأجهزة الافتراضية كما تفعل الأجهزة الافتراضية الأخرى. بدلاً من ذلك، تقوم بترجمة البرامج على مستوى التطبيق لتشغيلها على أجهزة معينة.
مثل أجهزة Java الافتراضية (JVM)، لا تعمل أجهزة Python الافتراضية على مراقب الأجهزة الافتراضية أو تحتوي على نظام تشغيل ضيف. فهي أداة تمكّن البرامج المكتوبة بلغة Python من العمل على وحدات معالجة مركزية مختلفة.
على غرار Java، تقوم Python بترجمة برامجها إلى صيغة وسيطة تُسمى كود البايت وتخزينها في ملف جاهز للتنفيذ. عندما يتم تشغيل البرنامج، يترجم جهاز Python الافتراضي كود البايت إلى كود الجهاز للتنفيذ السريع.
Linux هو نظام تشغيل ضيف نموذجي يُستخدم في العديد من الأجهزة الافتراضية. إنه أيضًا نظام تشغيل مضيف نموذجي يُستخدم لتشغيل الأجهزة الافتراضية ولديه مراقب الأجهزة الافتراضية الخاص به، وهو الجهاز الافتراضي المستند إلى النواة (KVM). على الرغم من أنه مشروع مفتوح المصدر ، إلا أن Red Hat® تمتلك KVM.
Ubuntu هو توزيع Linux من إنتاج Canonical. وهو متوفر في إصدارات سطح المكتب والخوادم، والتي يمكنك تثبيتها كجهاز افتراضي. يمكن للمستخدمين نشر Ubuntu كنظام تشغيل ضيف على Microsoft Hyper-V. وهو يوفر نسخة محسّنة من Ubuntu Desktop تعمل بشكل جيد في وضع الجلسة المحسّن في Hyper-V، مما يوفر التكامل المحكم بين مضيف Windows وجهاز Ubuntu الافتراضي. وتتضمن دعمًا لتكامل الحافظة وتغيير حجم سطح المكتب الديناميكي والمجلدات المشتركة وتحريك الماوس بين سطح المكتب المضيف والضيف.
الأجهزة الافتراضية العامة أو متعددة المستأجرين هي أجهزة افتراضية مع العديد من المستخدمين الذين يتشاركون في بنية تحتية مادية مشتركة. هذا النموذج هو النهج الأكثر فعالية من حيث التكلفة وقابلية التوسع لتوفير الأجهزة الافتراضية. ومع ذلك، تفتقر البيئات متعددة المستأجرين إلى بعض خصائص العزل التي قد تفضلها المؤسسات ذات متطلبات الأمان أو الامتثال الصارمة.
هناك نموذجان للأجهزة الافتراضية ذات المستأجر الواحد هما المضيفين المخصصين والمثيلات المخصصة.
لا يحتوي نموذج الدفع حسب الاستخدام على تكاليف مسبقة للجهاز الافتراضي، ويدفع المستخدمون ببساطة مقابل ما يستخدمونه. يدفع العملاء بالساعة أو بالثانية، اعتماداً على المزود ونوع المثيل.
يستفيد النموذج الأقل تكلفة للأجهزة الافتراضية وهو المثيلات المؤقتة أو الفورية من السعة الزائدة لدى المزود ولكن يمكن للمزود استعادتها في أي وقت. وتُعد المثيلات المؤقتة/الفورية مفيدة للتطبيقات التي لا تحتاج إلى أن تكون قيد التشغيل دائمًا أو تكون باهظة التكلفة في أي نموذج آخر.
على عكس نماذج الدفع حسب الاستخدام، تأتي المثيلات المحجوزة مصحوبة بالتزام صريح بمدة محددة، تتراوح عادةً بين سنة وثلاث سنوات، ولكنها تقترن أيضاً بخصومات كبيرة.
عادةً ما يدفع المستخدم التكلفة الإجمالية للخادم الفعلي ويتم محاسبته على أي زيادات يقدمها مزود الخدمة المخصصة، عادةً بالساعة أو شهرياً.
تتمحور خوادم العمل بدون نظام تشغيل حول الأجهزة الأولية والطاقة والعزل. فهي عبارة عن خوادم فعلية ذات مستأجر واحد وبدون دورات مراقب الأجهزة الافتراضية (برنامج المحاكاة الافتراضية) تمامًا ومخصصة بالكامل لعميل واحد —وهو أنت.
عادةً ما تكون أحمال التشغيل التي تعطي الأولوية للأداء والعزلة، مثل التطبيقات كثيفة البيانات وتفويضات الامتثال التنظيمي، هي الأنسب لخوادم العمل بدون نظام تشغيل، خاصةً عند نشرها على فترات مستدامة.
برامج موارد المؤسسة (ERP)، وإدارة علاقات العملاء (CRM)، وإدارة سلسلة التوريد (SCM)، والتجارة الإلكترونية وتطبيقات الخدمات المالية مجرد أمثلة قليلة من أحمال التشغيل المثالية للخوادم التي تعمل بدون نظام تشغيل.
في المقابل، عندما تتطلب أحمال التشغيل أقصى قدر من المرونة وقابلية التوسع، فمن الأفضل لك وضع مراقب الأجهزة الافتراضية على الأجهزة التي تعمل بدون نظام تشغيل لإنشاء جهاز افتراضي. تعمل الأجهزة الافتراضية على زيادة سعة الخادم واستخدامه. وهي مثالية لنقل البيانات من جهاز افتراضي إلى آخر، وتغيير حجم مجموعات البيانات ، وتقسيم أحمال التشغيل الديناميكية.
أسهل طريقة لفهم الحاوية هي معرفة كيفية اختلافها عن الجهاز الافتراضي (VM) التقليدي. في المحاكاة الافتراضية، سواء في البيئات المحلية أو السحابية، يساعد مراقب الأجهزة الافتراضية على محاكاة الأجهزة الفعلية. يحتوي كل جهاز افتراضي بعد ذلك على نظام تشغيل ضيف، ونسخة افتراضية من الأجهزة التي يتطلبها نظام التشغيل لتشغيلها وتطبيق والمكتبات والتبعيات المرتبطة به.
بدلاً من تحويل الأجهزة الأساسية إلى أجهزة افتراضية، تقوم الحاويات بتحويل نظام التشغيل (عادةً Linux) إلى جهاز افتراضي. تحتوي كل حاوية على التطبيق ومكتباته وتبعياته فقط. إن غياب نظام التشغيل الضيف هو السبب وراء كون الحاويات خفيفة الوزن وسريعة وقابلة للنقل.
أصبحت الحاويات و Kubernetes، منصة تنسيق الحاويات مفتوحة المصدر التي تديرها، الوحدات الفعلية للبنى السحابية الأصلية والخدمات المصغرة. بينما ترتبط الحاويات بشكل شائع بالخدمات عديمة الحالة، يمكن للمؤسسات أيضًا استخدامها للخدمات ذات الحالة. تعتبر الحاويات قياسية في سيناريوهات السحابة الهجينة لأنها يمكن تشغيلها باستمرار عبر السحابة العامة والسحابة الخاصة والإعدادات المحلية التقليدية. اليوم، قد تقوم المؤسسات بتشغيل التطبيق على سحابة خاصة، ولكن غدً، قد تحتاج إلى نشره على سحابة عامة من مزود خدمة مختلف. توفر التطبيقات المعبأة في حاويات للفرق المرونة التي يحتاجونها للتعامل مع العديد من بيئات البرامج لتكنولوجيا المعلومات الحديثة.
من المهم ملاحظة أنه يمكن للشركات التعايش مع الحاويات والأجهزة الافتراضية. على سبيل المثال، من الشائع تشغيل الحاويات في الأجهزة الافتراضية نظرًا لأن العديد من الشركات لديها بنية تحتية قائمة على الأجهزة الافتراضية.
يمكن أن تختار الشركة حاوية لتشغيل تطبيق ما ويوفر الجهاز الافتراضي البنية التحتية الأساسية. تجمع هذه الطريقة بين قابلية النقل وسرعة الحاويات وأمان الأجهزة الافتراضية. في سيناريو آخر، قد تستخدم مؤسسة مالية ما الأجهزة الافتراضية لأنظمة قواعد البيانات الخاصة بها، مما يضمن تشديد الأمان مع عزل الموارد واستخدام الحاويات لتطبيقات الواجهة الأمامية مثل تطبيقات الأجهزة المحمولة الموجهة للعملاء.
يشرح منشور المدونة "الحاويات مقابل الأجهزة الافتراضية: ما الفرق؟" المزيد.
يوضح الفيديو التالي أساسيات النقل بالحاويات وكيفية مقارنتها باستخدام الأجهزة الافتراضية:
يبدأ اختيار مزود الأجهزة الافتراضية والخدمات السحابية بمراجعة أحمال التشغيل ومتطلبات الميزانية، بالإضافة إلى عوامل أخرى هامة. فيما يلي 10 أمور يجب أخذها بعين الاعتبار عند اختيار مزود خدمة الأجهزة الافتراضية.
تسريع تحول الأعمال باستخدام الحلول السحابية المصممة للابتكار والنمو. استكشف الأدوات والمعارف المتطورة للبقاء في صدارة المنافسة.
هل أنت مستعد لتحديث أعمالك؟ اكتشف إستراتيجيات الانتقال إلى السحابة الأكثر كفاءة والتي يمكنها تحسين الأداء وخفض التكاليف وتعزيز قابلية التوسع.
اكتشف مدى تعزيز البنية التحتية كخدمة (IaaS) لأعمالك من خلال حلول البنية التحتية القابلة للتوسع والمرنة والميسورة التكلفة والمصممة خصوصًا لتلبية احتياجاتك على السحابة.
تعرَّف على كيفية مساهمة IaaS وPaaS وSaaS في تحويل عملياتك، حيث توفر لك المرونة، والقابلية للتوسع، وكفاءة التكاليف. تعرَّف على الاختلافات واختر الحل الأمثل لنمو مؤسستك.
اكتشف مدى تعزيز قواعد بيانات NoSQL لإستراتيجية إدارة البيانات لديك من خلال الحلول المرنة والقابلة للتوسع. تعرّف على أنواع NoSQL ومزاياها للبقاء في الصدارة في عالم اليوم القائم على البيانات.
اكتشف كيف استخدمت شركة Techwave خوادم IBM Cloud غير المزودة بأنظمة تشغيل لتحقيق التحول الرقمي، وضمان توفير المرونة وقابلية التوسع والتحكم الكامل لعملائها.
IBM Cloud Virtual Server for VPC هي مجموعة من الخوادم الافتراضية Intel x86 وIBM Z وIBM LinuxONE القائمة على السحابة الخاصة الافتراضية IBM Cloud Virtual Private Cloud.
توفر خوادم IBM السحابية المخصصة حلاً لاستضافة الويب قابل للتوسع مع حركة مرور للبيانات غير محدودة بدون تكلفة وخيارات تخصيص واسعة النطاق.
أطلق العنان للقدرات الجديدة وحفِّز مرونة الأعمال من خلال خدمات الاستشارات السحابية من IBM. اكتشف كيفية المشاركة في إنشاء الحلول وتسريع التحول الرقمي وتحسين الأداء من خلال إستراتيجيات السحابة الهجينة والشراكات مع الخبراء.
عزز وجودك على الإنترنت باستخدام حلول استضافة الويب الموثوقة والآمنة المتوفرة على سحابة IBM Cloud. بدءًا من مواقع الويب كثيرة الزيارات وحتى تطبيقات المؤسسات، توفر خوادم IBM Cloud Bare Metal Servers المرونة وإمكانية نقل كميات بيانات غير محدودة وزيادة الانتشار العالمي المصمم خصوصًا لتلبية احتياجات الاستضافة لديك.