تتيح المحاكاة الافتراضية استخدامًا أكثر كفاءة لأجهزة الكمبيوتر الفعلية وهي أساس الحوسبة السحابية.

أصبحت المحاكاة الافتراضية ممكنة باستخدام مراقب الأجهزة الافتراضية، المعروف أيضًا باسم برنامج مراقبة الأجهزة الافتراضية (VMM). تدير طبقة البرنامج خفيفة الوزن هذه الأجهزة الافتراضية أثناء تشغيلها جنبًا إلى جنب.

يعود ميلاد المحاكاة الافتراضية إلى عام 1964، عندما صممت شركة IBM وقدمت CP-40، وهو مشروع بحثي تجريبي لمشاركة الوقت لـ IBM System/360. قدّم CP-40، الذي تم تطويره لاحقًا إلى CP-67 ثم Unix، أجهزة كمبيوتر قادرة على دعم العديد من المستخدمين المتزامنين ووضع الأساس للأجهزة الافتراضية.

في 2 أغسطس 1972، طرحت شركة IBM ما اعتبره الكثيرون أول جهاز افتراضي، وهو VM/370، وأول أجهزة الكمبيوتر المركزي System/370 التي تدعم الذاكرة الافتراضية.

في عام 1998، طورت VMware (الرابط موجود خارج موقع ibm.com) نظام التشغيل x86، والذي مكّن من تقسيم جهاز واحد إلى عدة أجهزة افتراضية، لكل منها نظام تشغيل خاص بها. في عام 1999، أطلقت الشركة VM Workstation 1.0، وهو أول منتج تجاري يسمح للمستخدمين بتشغيل أنظمة تشغيل متعددة كأجهزة افتراضية على جهاز كمبيوتر واحد.

اليوم، تعد المحاكاة الافتراضية ممارسة قياسية لبنية تكنولوجيا المعلومات على مستوى المؤسسات وقوة دافعة في اقتصاديات الحوسبة السحابية، مما يمكّن الشركات من تعزيز استخدام السعة العالية وتقليل التكاليف. يمكن محاكاة كل البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك بيئات سطح المكتب وأنظمة التشغيل وأجهزة التخزين ومراكز البيانات والمزيد.