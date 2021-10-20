ما المقصود بالسحابة الخاصة؟

تجمع السحابة الخاصة بين العديد من فوائد الحوسبة السحابية، بما في ذلك المرونة وقابلية التوسع وسهولة تقديم الخدمات، وبين ضوابط الوصول والأمان وإمكانية تخصيص الموارد التي توفِّرها البنية التحتية المحلية.

تختار العديد من الشركات السحابة الخاصة بدلًا من السحابة العامة، التي توفِّر خدمات حوسبة عبر بنية تحتية مشتركة بين عدة عملاء. وتفعل ذلك لأن السحابة الخاصة توفِّر طريقة أبسط، أو في بعض الأحيان الطريقة الوحيدة، للوفاء بمتطلبات الامتثال التنظيمي.

يختار آخرون حلول السحابة الخاصة؛ لأن أعباء العمل لديهم تتعامل مع المستندات السرية والملكية الفكرية ومعلومات التعريف الشخصية (PII) والسجلات الطبية والبيانات المالية وغيرها من البيانات الحساسة.

من خلال بناء البنية السحابية الخاصة وفقًا لمبادئ الحوسبة السحابية الأصلية، تكتسب المؤسسات المرونة لنقل أعباء العمل إلى السحابة العامة بسهولة. وتُعَد هذه المرونة أمرًا بالغ الأهمية في بيئات الحوسبة السحابية الهجينة ومتعددة السحب الحديثة، التي تجمع بين خدمات السحابة العامة والخاصة من مزوِّدَين على الأقل.

يُسهم الطلب على ميزات الأمان والامتثال المرتبطة بالسحابة الخاصة في تعزيز نمو السوق. وفقًا لتقرير من Future Markets Insights، من المتوقع أن يرتفع حجم سوق الخدمات السحابية الخاصة العالمي من 124.6 مليار دولار أمريكي في 2025 إلى 618.3 مليار دولار أمريكي بحلول 2035.1