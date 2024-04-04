مزايا وعيوب السحابة الخاصة

تتزايد شعبية السحابة الخاصة، مدفوعة في المقام الأول بالحاجة إلى مزيد من أمان البيانات. في مختلف الصناعات مثل التعليم وتجارة التجزئة والحكومة، تختار المؤسسات إعدادات السحابة الخاصة لإجراء حالات استخدام الشركات التي تنطوي على أحمال تشغيل تحتوي على معلومات حساسة، والامتثال لاحتياجات خصوصية البيانات والامتثال.

في تقرير صادر عن شركة Technavio (محتوى الرابط موجود خارج موقع ibm.com)، من المتوقع أن ينمو حجم سوق الخدمات السحابية الخاصة بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 26.71% بين عامي 2023 و2028، ومن المتوقع أن يزيد بمقدار 619.08 مليار دولار أمريكي.

ترتبط الحاجة إلى إعدادات السحابة الخاصة أيضًا ارتباطًا وثيقًا بنهج السحابة الهجينة— دمج البيئة المحلية والسحابة الخاصة والسحابة العامة في بنية تحتية واحدة مرنة لتقنية المعلومات—والتي تعد جزءًا أساسيًا من رحلة التحول الرقمي للمؤسسات والأعمال. وفقًا لتقرير مؤشر تحول IBM: حالة السحابة ، يوافق 71% من المديرين التنفيذيين للشركات الذين شملهم الاستطلاع على أنه من الصعب تحقيق الاستفادة من إمكانات التحول الرقمي بشكل كامل من دون اتباع إستراتيجية راسخة للسحابة الهجينة.

لتحديد كيف يمكن للسحابة الخاصة أن تحقق قيمة تجارية للمؤسسة، يحتاج قادة المؤسسة وتقنية المعلومات إلى مراجعة مزاياها وعيوبها.