مزايا وعيوب السحابة الخاصة

تتزايد شعبية السحابة الخاصة، مدفوعة في المقام الأول بالحاجة إلى مزيد من أمان البيانات. في مختلف الصناعات مثل التعليم وتجارة التجزئة والحكومة، تختار المؤسسات إعدادات السحابة الخاصة لإجراء حالات استخدام الشركات التي تنطوي على أحمال تشغيل تحتوي على معلومات حساسة، والامتثال لاحتياجات خصوصية البيانات والامتثال.
في تقرير صادر عن شركة Technavio (محتوى الرابط موجود خارج موقع ibm.com)، من المتوقع أن ينمو حجم سوق الخدمات السحابية الخاصة بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 26.71% بين عامي 2023 و2028، ومن المتوقع أن يزيد بمقدار 619.08 مليار دولار أمريكي.
ترتبط الحاجة إلى إعدادات السحابة الخاصة أيضًا ارتباطًا وثيقًا بنهج السحابة الهجينة— دمج البيئة المحلية والسحابة الخاصة والسحابة العامة في بنية تحتية واحدة مرنة لتقنية المعلومات—والتي تعد جزءًا أساسيًا من رحلة التحول الرقمي للمؤسسات والأعمال. وفقًا لتقرير مؤشر تحول IBM: حالة السحابة ، يوافق 71% من المديرين التنفيذيين للشركات الذين شملهم الاستطلاع على أنه من الصعب تحقيق الاستفادة من إمكانات التحول الرقمي بشكل كامل من دون اتباع إستراتيجية راسخة للسحابة الهجينة.
لتحديد كيف يمكن للسحابة الخاصة أن تحقق قيمة تجارية للمؤسسة، يحتاج قادة المؤسسة وتقنية المعلومات إلى مراجعة مزاياها وعيوبها.
قبل أن نستعرض إيجابيات السحابة الخاصة وسلبياتها، إليك ملخص لمزاياها الأساسية وعناصر بنية السحابة الأساسية.
السحابة الخاصة هي بيئة الحوسبة السحابية حيث يتم عزل جميع الموارد وتشغيلها حصريًا لمؤسسة واحدة. قد تتم استضافتها داخل الشركة داخل الموقع الفعلي للشركة، أو في مركز بيانات خارج الموقع على بنية تحتية مملوكة أو مستأجرة من قبل طرف ثالث، أو في البنية التحتية لمزود خدمة سحابية عام (CSP) في أحد مراكز البيانات الخاصة بهم.
تجمع السحابة الخاصة بين الفوائد الرئيسية للحوسبة السحابية—وخاصة الوصول عند الطلب إلى موارد الحوسبة (على سبيل المثال، خوادم السحابة، وتخزين البيانات، وقدرات الشبكات ، والأتمتة، والبرامج، وأدوات تحليل البيانات)—مع الأمان والتحكم في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات المحلية.
يمكن للمؤسسة أن تتحمل وحدها المسؤولية عن تشغيل السحابة الخاصة، بما يشمل صيانتها وإدارتها بشكل عام. ومع ذلك، تختار معظم الشركات الاستعانة بمصادر خارجية لإدارة السحابة الخاصة بها كليًا أو جزئيًا من مزود تابع لجهة خارجية مثل Amazon Web Services (AWS) أو Google Cloud أو IBM Cloud أو Microsoft Azure.
هناك أربعة أنواع رئيسية من السحب الخاصة للاختيار من بينها:
1. السحابة الخاصة المحلية: تتم استضافة السحابة الخاصة في الموقع داخل مركز بيانات الشركة في الموقع ويديرها فريق تقنية المعلومات الخاص بها. في السحابة الخاصة المحلية، تكون المؤسسة مسؤولة عن شراء وصيانة جميع الأجهزة والبرامج وميزات الأمان والبنية التحتية الأخرى وما إلى ذلك.
2. السحابة الخاصة الافتراضية: توفر السحابة الخاصة الافتراضية (VPC) بيئة سحابية خاصة معزولة داخل سحابة عامة. تتيح السحابة الخاصة الافتراضية للمؤسسات تنفيذ التعليمات البرمجية واستضافة مواقع الويب وغير ذلك الكثير في بيئة آمنة بفضل توافر موارد CSP المشتركة.
3. السحابة الخاصة المستضافة (يشار إليها أيضًا باسم الاستضافة على السحابة الخاصة): يتم تشغيل السحابة الخاصة المستضافة خارج مقر الشركة على خوادم مزودي الخدمات السحابية (CSP). وهي تختلف عن السحابة الخاصة الافتراضية (VPC) في أنها عبارة عن بيئة بها خوادم مخصصة (تسمى أيضًا خوادم تعمل بدون نظام تشغيل) تستخدمها مؤسسة واحدة. في السحابة الخاصة المستضافة، يمتلك مزود السحابة الموارد ويديرها مثل صيانة التخزين السحابي والترقيات وأدوات إدارة الأمان.
4. السحابة الخاصة المدارة: تتكون السحابة الخاصة المُدارة من أجهزة مادية عادةً ما تتم استضافتها في مركز بيانات مزود الخدمة. ومع ذلك، يقدم مزودو الخدمات السحابية أيضًا خدمات إدارة للبنية التحتية للسحابة الخاصة المستضافة في مركز بيانات المؤسسة. في هذا الإعداد، يقوم مزود الخدمة السحابية بأعمال الصيانة والترقية والدعم والإدارة.
إلى جانب الحوسبة السحابية الخاصة، يوجد نموذجان رئيسيان آخران للحوسبة السحابية: السحابة الخاصة والسحابة الهجينة.
في السحابة العامة ، يتم تقديم البنية التحتية لتقنية المعلومات كموارد افتراضية عبر الإنترنت على أساس نموذج التسعير القائم على الدفع مقابل الاستخدام أو الاشتراك. يملك مزود السحابة العامة مراكز البيانات والأجهزة والبنية التحتية التي تعمل عليها أحمال تشغيل عملائه ويديرها ويتحمل المسؤولية الكاملة عنها، ومن ثم يوفر اتصالاً بشبكة النطاق الترددي العالي لضمان الأداء العالي والوصول السريع إلى التطبيقات والبيانات.
على عكس بنية المستأجر الواحد للسحابة الخاصة، توفر السحابة العامة إعدادًا للمستأجرين المتعددين يمكّن سحابات عديدة من مشاركة موارد الحوسبة القابلة للتطوير بكفاءة (على سبيل المثال، الأجهزة والتخزين وأجهزة الشبكات) التي يتم الوصول إليها من خلال واجهة سهلة الاستخدام.
في السحابة العامة، يتم فصل بيانات كل مستأجر وعزلها عن البيانات المتعلقة بالمستأجرين الآخرين بشكل منطقي. ومن ناحية أوجه الشبه، توفر السحابة الخاصة طبقة معززة من الأمان السحابي بفضل جدران حماية الشبكة، وضوابط التحكم في الوصول، وتشفير البيانات، وطرق المصادقة مثل أدوات إدارة الهوية والوصول (IAM) .
اليوم، تختار معظم الشركات الكبيرة نهج السحابة الهجينة الذي يجمع بين إعدادات السحابة المحلية والسحابة الخاصة والسحابة العامة وإعدادات الحافة . وتقوم مؤسسات الأعمال اليوم بدمج السحابة الهجينة مع السحابة المتعددة—استخدام الخدمات من أكثر من مزود سحابة لتجنب الاحتكار لمنتج معين والانتقاء من بين أفضل العروض في فئتها من بائعي سحابة مختلفين.
لإلقاء نظرة أكثر تعمقًا على هذه الأنواع من نماذج نشر السحابة، اقرأ منشور مدونتنا، "السحابة الخاصة مقابل السحابة العامة مقابل السحابة الهجينة: ما الفرق؟"
تعتمد السحابة العامة والسحابة الخاصة والسحابة الهجينة على تقنية المحاكاة الافتراضية والتي تمثل محور الحوسبة السحابية وبنية تقنية المعلومات للمؤسسات.
تستخدم المحاكاة الافتراضية برنامجًا يسمى برنامج Hypervisor لإنشاء طبقة تجريدية على أجهزة الكمبيوتر، ما يتيح تقسيم عناصر جهاز كمبيوتر واحد—مثل المعالجات والذاكرة ووحدات التخزين—إلى أجهزة افتراضية (VMs) متعددة.
في إعدادات السحابة العامة والسحابة الخاصة والسحابة الهجينة، تعمل أدوات الأتمتة بالاعتماد على البيئات الافتراضية وتنفذ مهام مثل تنسيق الحاويات باستخدام Kubernetes ، وتوفير الموارد لعمليات نشر أحمال التشغيل والتحديثات، ومراقبة الأداء، والتعافي من الكوارث، وغير ذلك الكثير. يتحكم المسؤولون في البنية التحتية لتقنية المعلومات الخاصة بهم ويديرونها باستخدام أدوات برامج الإدارة مثل واجهات برمجة التطبيقات.
يمكن للسحابات الخاصة والعامة والهجينة تشغيل خدمات الحوسبة السحابية التالية:
IaaS، أو البنية التحتية كخدمة، وتعني الوصول عند الطلب إلى البنية التحتية لتقنية المعلومات المستضافة على السحابة لتشغيل التطبيقات وأحمال التشغيل في السحابة. تسمح البنية التحتية كخدمة للمؤسسات بتوسيع نطاق موارد البنية التحتية وتقليصها حسب الحاجة، ما يوفر القدرة على التعامل مع أحمال التشغيل الشائكة.
نموذجPaaS، أو النظام الأساسي كخدمة، هو نموذج يتيح الوصول عند الطلب إلى خدمات المنصة السحابية كاملةً لتطوير التطبيقات وتشغيلها وإدارتها من دون التكلفة والتعقيد وانعدام المرونة التي غالبًا ما تقترن بعملية إنشاء هذه المنصة وصيانتها محليًا.
SaaS، أو البرامج كخدمة، هي وصول عند الطلب إلى تطبيقات البرامج الجاهزة للاستخدام (على سبيل المثال، Adobe Creative Suite, Slack). تقوم SaaS بتفريغ جميع عمليات تطوير البرمجيات وإدارة البنية التحتية لمزود الخدمة السحابية، بما في ذلك صيانة أجهزة الخادم والبرمجيات، وإدارة وصول المستخدم والأمان، وتخزين البيانات وإدارتها، وتنفيذ الترقيات وغيرها.
توفر السحابة الخاصة للمؤسسات مجموعة من مزايا الأعمال، بما في ذلك ما يلي:
في حين أن السحابة الخاصة تنطوي على عديد من المزايا، لا سيما بالنسبة إلى المؤسسات التي تسعى إلى زيادة التحكم والتدابير الأمنية، فإن لها بعض العيوب التي تلزم مراعاتها:
كشركة رائدة في الحلول متعددة أوساط السحابة الهجينة، تساعد IBM العملاء على تحسين حلول السحابة الخاصة لتلبية احتياجات أعمالهم، سواء أكان ذلك يعني الاستفادة من التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي للمساعدة على التشغيل الآلي لتقنية المعلومات، أم تحديث التطبيقات لتحسين عائد الاستثمار، أو بناء تطبيقات للسحابة الأصلية وإدارتها على نطاق واسع.
يوفر IBM Power Private Cloud Edition حزمًا فعالة من حيث التكلفة من عروض البرامج المقنعة التي تتيح عمليات النشر والإدارة السلسة للسحابات الخاصة، وتبسيط إدارة الأمان والامتثال، وضمان مستوى التوفر العالي.