ما المقصود باختراق أمن البيانات؟

ووفقًا لتقرير تكلفة اختراق أمن البيانات من IBM يبلغ المتوسط العالمي لتكلفة اختراق أمن البيانات 4,88 مليون دولار أمريكي. على الرغم من أن المؤسسات من كل حجم ونوع معرضة للاختراق، إلا أن خطورة هذه الاختراقات وتكاليف معالجتها يمكن أن تتفاوت.

على سبيل المثال، يبلغ متوسط تكلفة اختراق أمن البيانات في الولايات المتحدة 9,36 مليون دولار أمريكي، أي حوالي 4 أضعاف تكلفة الاختراق في الهند (2,35 مليون دولار أمريكي).



تكون عواقب الاختراق عادة شديدة بشكل خاص في المجالات شديدة التنظيم مثل الرعاية الصحية والمالية والقطاع العام، حيث يمكن أن تؤدي الغرامات والعقوبات الباهظة إلى مضاعفة التكاليف. فعلى سبيل المثال، وفقًا لتقرير IBM ، يبلغ متوسط تكلفة اختراق أمن بيانات الرعاية الصحية 9,77 مليون دولار أمريكي، أي ضعف متوسط تكلفة جميع الاختراقات.



تنشأ تكاليف اختراق أمن البيانات من عدة عوامل، حيث أشار تقرير IBM إلى أربعة عوامل رئيسية هي: فقدان الأعمال، الكشف والاحتواء، والاستجابة بعد الاختراق، والإخطار.

تبلغ تكلفة خسارة الأعمال والإيرادات والعملاء الناتجة عن الاختراق على المؤسسات 1,47 مليون دولار أمريكي في المتوسط. كما أن سعر اكتشاف الاختراق واحتوائه أعلى من ذلك حيث يبلغ 1,63 مليون دولار أمريكي. إن نفقات ما بعد الاختراق—بما في ذلك الغرامات والتسويات والرسوم القانونية وتوفير مراقبة ائتمانية مجانية للعملاء المتضررين والنفقات المماثلة —تكلف ضحية الاختراق في المتوسط 1,35 مليون دولار أمريكي.

تكاليف الإخطار التي تشمل الإبلاغ عن الانتهاكات للعملاء والجهات التنظيمية والأطراف الخارجية الأخرى، هي الأقل حيث تبلغ 430000 دولار أمريكي. ومع ذلك، يمكن أن تظل متطلبات إعداد التقارير مرهقة وتستغرق وقتًا طويلاً.