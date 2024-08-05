ما المقصود بالتشفير المتماثل؟

التشفير هو عملية تحويل النص العادي القابل للقراءة إلى نص مشفر غير قابل للقراءة لإخفاء البيانات الحساسة عن المستخدمين غير المصرح لهم. ووفق تقرير تكلفة اختراق أمن البيانات الصادر عن IBM، يمكن للمؤسسات التي تستخدم التشفير تقليل الأثر المالي لاختراق أمن البيانات بأكثر من 240000 دولار أمريكي.

يعتمد كل ما يقوم به الأشخاص تقريبًا على أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة وأجهزة إنترنت الأشياء (IOT) على التشفير لحماية البيانات وضمان إجراء اتصالات آمنة. حيث يمكنه حماية البيانات في أثناء تخزينها ونقلها ومعالجتها، ما يجعله عنصرًا أساسيًا في بنية الأمن الإلكتروني لكل مؤسسة تقريبًا.

التشفير المتماثل، المعروف أيضًا باسم التشفير بالمفتاح المتماثل أو التشفير بالمفتاح السري، هو إحدى الطريقتين الرئيسيتين للتشفير إلى جانب التشفير غير المتماثل. يعمل التشفير المتماثل من خلال إنشاء مفتاح واحد مشترك لتشفير البيانات الحساسة وفك تشفيرها. وتتمثل ميزته الرئيسية في أنه بسيط وفعال بوجه عام في تأمين البيانات.

لكن، غالبًا ما يُنظر إلى التشفير المتماثل على أنه أقل أمانًا من التشفير غير المتماثل؛ ويرجع ذلك بنسبة كبيرة إلى اعتماده على تبادل المفتاح الآمن وإدارة المفاتيح بدقة. ومن ثَمَّ، يمكن لأي شخص، يعترض المفتاح المتماثل أو يحصل عليه، الوصول إلى البيانات.

لهذا السبب، تعتمد المؤسسات وتطبيقات المراسلة بشكل متزايد على طريقة تشفير هجينة تستخدم التشفير غير المتماثل لتوزيع المفتاح الآمن والتشفير المتماثل لعمليات تبادل البيانات اللاحقة.

إضافة إلى ذلك، نظرًا إلى أن التطورات في الذكاء الاصطناعي (AI) والحوسبة الكمومية تهدد بالتراجع عن استخدام طرق التشفير التقليدية، فإن العديد من المؤسسات تعتمد على حلول التشفير المتكاملة لحماية البيانات الحساسة.