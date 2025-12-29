ما المقصود باكتشاف البيانات؟

أثناء عملية اكتشاف البيانات، يعمل المتخصصون على تحديد واستخراج البيانات غير المنسقة من مختلف قواعد البيانات والتطبيقات والملفات الداخلية والمستودعات الأخرى في المؤسسة. كما يعملون على فحص خصائص البيانات، وصيغتها، ودورة حياتها، وجودتها، والاستخدامات المحتملة لها -وهي عملية تُعرَف باسم تنميط البيانات- ممهِّدين الطريق لنجاح استيعاب البيانات. يتم استخدام الرؤى التي يتم اكتشافها خلال عملية اكتشاف البيانات لإثراء وتحسين قرارات الأعمال في مجالات مثل استراتيجيات التسويق وتجارب العملاء وعمليات سلسلة التوريد.

التحليل الاستكشافي للبيانات (EDA) هو أسلوب واسع الاستخدام في عملية اكتشاف البيانات. في التحليل الاستكشافي للبيانات (EDA)، يتم استخدام الأساليب الإحصائية والخوارزميات لفحص مجموعات البيانات وتلخيص خصائصها الرئيسية. تساعد هذه النتائج علماء البيانات على تحديد أفضل الطرق للتعامل مع مصادر البيانات للحصول على رؤى قيّمة.

إلى جانب مساعدته المؤسسات على تحديد جميع مصادر بياناتها واستغلالها، يُسهم اكتشاف البيانات أيضًا في تعزيز أمن البيانات، وتحسين دقة البيانات، ودعم الامتثال لبعض لوائح خصوصية البيانات. عند دمجه مع تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML)، يمكن لاكتشاف البيانات أن يمنح المؤسسات رؤية وتحكمًا أكبر في أصول بياناتها.