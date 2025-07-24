ما المقصود بكتالوج البيانات؟

باستخدام البيانات الوصفية وأدوات إدارة البيانات، تنظم كتالوجات البيانات أصول البيانات بحيث يمكن للمستخدمين—مثل محللي البيانات وعلماء البيانات ومسؤولي البيانات—العثور بسرعة على البيانات المناسبة لحالات الاستخدام التحليلية أو حالات استخدام أعمالهم. تدعم العديد من كتالوجات البيانات إمكانية البحث باستخدام اللغة الطبيعية، ما يسمح للمستخدمين باكتشاف البيانات من دون الحاجة إلى كتابة تعليمات برمجية أو إجراء استعلامات SQL.
تتضمن كتالوجات البيانات عادةً مجموعة واسعة من أصول البيانات، بما في ذلك ما يلي:
يتضمن كتالوج البيانات الفائق أيضًا إمكانات إدارة البيانات الوصفية لجمع البيانات الوصفية لكل أصل من أصول البيانات وتنظيمها. يمكن أن تسهل هذه المزايا من تحديد البيانات وتقييمها واستخدامها بفعالية. ويجب أن يوفر الكتالوج أيضًا أدوات إدارة البيانات للمساعدة على حماية جودة البيانات وسلامة البيانات و أمن البيانات.
النشرة الإخبارية الخاصة بالمجال
ابقَ على اطلاع دومًا بأهم—اتجاهات المجال وأكثرها إثارة للفضول—بشأن الذكاء الاصطناعي والأتمتة والبيانات وغيرها الكثير مع نشرة Think الإخبارية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.
سيتم تسليم اشتراكك باللغة الإنجليزية. ستجد رابط إلغاء الاشتراك في كل رسالة إخبارية. يمكنك إدارة اشتراكاتك أو إلغاء اشتراكك هنا. راجع بيان خصوصية IBM لمزيد من المعلومات.
البيانات الوصفية هي "بيانات عن البيانات". فهي معلومات حول البيانات منفصلة عن محتوى البيانات نفسها—مثل اسم المؤلف أو تاريخ الإنشاء أو حجم الملف. تسهل البيانات الوصفية البحث عن البيانات وتنظيمها واستخدامها.
من الأمثلة الكلاسيكية على البيانات الوصفية الفهرس الورقي أو الفهرس الإلكتروني في المكتبات. في هذه الفهارس، تحتوي كل بطاقة أو قائمة على معلومات حول الكتاب: العنوان والمؤلف والموضوع وتاريخ النشر والطبعة والموقع داخل المكتبة أو ملخص عنه.
تسهل هذه المعلومات على القراء العثور على الكتاب وتقييمه: هل هو حديث أم قديم؟ هل يحتوي على المعلومات التي أبحث عنها؟ هل المؤلف شخص كلامه محل ثقة بالنسبة إليّ أو أستمتع بأعماله؟ وبالطريقة نفسها، تسهل البيانات الوصفية على مستخدمي البيانات العثور على بيانات مؤسستهم وتقييمها.
لكل نوع من أنواع البيانات الوصفية وظائف مختلفة. تتضمن كتالوجات البيانات عادةً عدة فئات من البيانات الوصفية، بما في ذلك ما يلي:
تصف البيانات الوصفية التقنية التفاصيل التقنية للبيانات، مثل نوع الملف ومعلومات التشفير والمخططات ومكان التخزين. وذلك يوضح للمستخدمين كيفية التعامل مع البيانات—على سبيل المثال، ما إذا كانت تتطلب تحويلاً قبل التحليل.
تصف البيانات الوصفية التشغيلية ظروف إنشاء أصول البيانات واستخدامها. على سبيل المثال، تتضمن معلومات حول وقت الوصول إلى البيانات أو كيفية استخدامها أو تحديثها أو تغييرها والأشخاص الذين قاموا بذلك.
تحدد البيانات الوصفية الإدارية سياسات استخدام البيانات والاحتفاظ بها. يُستخدم هذا النوع من البيانات الوصفية في إدارة البيانات ويمكن أن يساعد المؤسسات على الامتثال للسياسات القانونية والتنظيمية والسياسات الداخلية.
تصف البيانات الوصفية للأعمال سياق العمل المتعلق بأصول البيانات ومدى أهميتها للمؤسسة. وتُعد هذه البيانات الوصفية سهلة الفهم لكل من متخصصي البيانات ومستخدمي الأعمال.
عادةً ما يحتوي كتالوج البيانات على أدوات إدارة البيانات الوصفية لتنظيم البيانات الوصفية وتزويدها بالعلامات والروابط والتصنيفات والتعليقات التوضيحية.
تضم المؤسسات الحديثة بيئات بيانات متزايدة التعقيد. قد تنشأ الأصول من بيئات السحابة المختلفة والأنظمة المحلية، ومن الفرق والمنصات والمناطق الجغرافية المختلفة. يسهل كتالوج البيانات على أي مستخدم العثور على كل هذه البيانات وتقييمها واستخدامها بقليل من الخبرة أو الجهود التقنية.
إليك هذا المثال التوضيحي: توفر أنظمة المكتبات الرقمية على القراء الوقت والجهد المستغرقين في البحث بين الرفوف عن كتاب معين. يقوم كتالوج البيانات بالدور نفسه، حيث يساعد المستخدمين على العثور بسرعة على البيانات التي يحتاجونها بدلاً من تصفح مجموعات البيانات الضخمة وغير المنظمة. يؤدي تحسين الوصول إلى البيانات بشكل كبير إلى تحسين كفاءة مبادرات اكتساب المعارف عبر المؤسسة—تمامًا كما يساعد فهرس المكتبة الرقمية القراء على الوصول إلى الصفحة الأولى بشكل أسرع.
وتؤدي كتالوجات البيانات أيضًا دورًا حاسمًا في إدارة البيانات، والحد من المخاطر، والامتثال التنظيمي، وخاصةً في تجنب الانتهاكات. تتنوع الإمكانات في هذا المجال بين التصنيف التلقائي للبيانات الحساسة وحتى إرسال الإشعارات عند اكتشاف حالات شاذة في البيانات.
بفضل كتالوجات البيانات، يمكن لمتخصصي البيانات الوصول إلى البيانات بشكل مستقل—من دون الاعتماد على فرق تكنولوجيا المعلومات أو مهندسي البيانات أو المخاطرة بالتسبب في مشاكل الامتثال والحوكمة. توفر هذه العوامل بيئة بيانات مرنة ومكتفية ذاتيًا تعود بالنفع على المؤسسة بأكملها.
تخدم كتالوجات البيانات وقواميس البيانات أغراضًا مختلفة ولكنها تعمل معًا لجعل البيانات أكثر قابلية للاستخدام.
يوفر كتالوج البيانات لمحة عامة عن جميع أصول البيانات داخل المؤسسة. ويوفر سياق العمل لمساعدة المستخدمين على اكتشاف مجموعات البيانات وتقييمها.
في المقابل، يحدد قاموس البيانات هيكل كل مجموعة من مجموعات البيانات ومحتواها. ويتضمن تفاصيل مثل أسماء الحقول وأنواع البيانات والقيم المسموح بها والنطاقات والتنسيقات. كما أنه يضمن توحيد حقول البيانات عبر مشاريع البيانات والملفات والبرامج المختلفة.
توفر كتالوجات البيانات مجموعة متنوعة من المزايا التي تدعم اكتشاف البيانات وإدارتها واستخدامها عبر المؤسسة، بما في ذلك ما يلي:
تتيح كتالوجات البيانات تحليلات الخدمة الذاتية، ما يسهل على محللي البيانات العثور على البيانات والوصول إليها وإعدادها والوثوق بها—ومن ثَم تسريع عملية تحليل البيانات بشكل عام.
ومن خلال إنشاء تقسيم مثالي للعمل بين المستخدمين وفرق تكنولوجيا المعلومات، تقلل فهارس البيانات من الأعطال. يمكن لمستخدمي البيانات الوصول إلى البيانات وتحليلها بشكل مستقل، وهو ما يسمح لفرق تكنولوجيا المعلومات بالتركيز على المهام الإستراتيجية ذات الأولوية القصوى.
بفضل البيانات المركزية والسياقية والموثوقة المتوفرة في متناول أيديهم، يمكن لمتخصصي البيانات الاستجابة بشكل أسرع واتخاذ قرارات أكثر استنارة—ما يساعدهم على تلبية مقاييس ذكاء الأعمال (BI) والبيانات الكبيرة.
من خلال تعزيز الحوكمة وتبسيطها وأتمتتها، تمنح كتالوجات البيانات للمحللين الثقة بأنهم يتعاملون مع البيانات التي يحق لهم استخدامها، بما يتوافق مع لوائح المجال وخصوصية البيانات .
يمكن لكتالوجات البيانات توحيد كميات كبيرة من البيانات المنعزلة في مصادر البيانات المختلفة عبر المؤسسة (مثل مستودعات البيانات، وبحيرات البيانات ومستودعات بحيرات البيانات). تؤدي إزالة هذه الصوامع إلى تعزيز إمكانية الوصول إلى البيانات والتعاون بين الأطراف المعنية.
توفر كتالوجات البيانات الحديثة مجموعة واسعة من الأدوات والإمكانات التي تساعد مستهلكي البيانات على العثور على بيانات المؤسسة وفهمها واستخدامها بشكل مسؤول. ومن المزايا الرئيسية ما يلي:
يستخدم كتالوج بيانات الذكاء الاصطناعي تقنيات متقدمة مثل الأتمتة، والذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي لتحسين أداء كتالوجات البيانات التقليدية وتطويرها. قد تتضمن المزايا الرئيسية لكتالوج بيانات الذكاء الاصطناعي ما يلي:
بفضل ذكاء البيانات، يمكن لكتالوجات البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي أتمتة عملية إثراء البيانات الوصفية التقنية في الوقت الفعلي عبر الآلاف من أصول البيانات.
بفضل تصنيف البيانات المتقدم، يمكن لكتالوجات بيانات الذكاء الاصطناعي تحديد البيانات الحساسة ووضع علامات عليها، ثم فرض قواعد خصوصية البيانات وأمنها، مثل ضوابط الوصول.
بفضل البحث الذكي، يمكن لكتالوجات بيانات الذكاء الاصطناعي استخدام معالجة اللغة الطبيعية لتوسيع نطاق استعلامات المستخدمين وتحسينها للحصول على نتائج ومعارف أكثر صلة.
استكشف مركز Data Matters لتتعرف على كيفية مواجهة تحديات البيانات والذكاء الاصطناعي مثل التكامل.
اطَّلِع على هذا الحوار مع Stewart Bond من IDC لتتعرَّف على كيفية استخدام البيانات المناسبة للغرض الصحيح من خلال توفير الشفافية والسياق والتحكم في تقديم بيانات جاهزة للذكاء الاصطناعي لدعم الأعمال المعتمدة عليه.
تعرَّف على سبب تصنيف IBM كشركة رائدة في هذا التقرير التقييمي الصادر عن IDC، والذي يهدف إلى تقييم الموردين في سوق برامج ذكاء البيانات.
تعرَّف على أفضل الممارسات الأساسية لزيادة فعالية مشاركة البيانات الداخلية لتحقيق نجاح الأعمال.
تعرَّف على سبب تصنيف IBM كشركة رائدة في تقرير Gartner® Magic Quadrant™ لعام 2024 حول منصات حوكمة البيانات والتحليلات.
احصل على رؤية شاملة لقدرة مزود البرامج على تقديم مزيج من الوظائف التي توفر نظرة متكاملة على إنتاج البيانات واستهلاكها، سواء من خلال منتج واحد أو مجموعة من منتجات ذكاء البيانات.
تفعيل البيانات للذكاء الاصطناعي والتحليلات من خلال الفهرسة الذكية وإدارة السياسات. يُعَد IBM Knowledge Catalog برنامجًا لإدارة البيانات يوفر كتالوج بيانات يتيح أتمتة اكتشاف البيانات، وإدارة جودة البيانات، وحماية البيانات.
تمكَّن من تحويل البيانات غير المنسقة إلى رؤى قابلة للتنفيذ بسرعة، وتوحيد إدارة البيانات، والجودة، ودورة حياة البيانات، والمشاركة، وتمكين مستهلكي البيانات من الحصول على بيانات ملائمة للسياق وموثوق بها.
استفِد من قيمة بيانات المؤسسة مع IBM Consulting لبناء مؤسسة تعتمد على الرؤى لتحقيق ميزة تنافسية في الأعمال.
استكشف البيانات وأصول المعرفة وعلاقاتها، وافهمها ونسِّقها وتفاعل معها أينما كانت - سواء في البيئات السحابية أو البيئات المحلية. يُعَد IBM Knowledge Catalog برنامجًا مصممًا لحوكمة البيانات يوفر كتالوج بيانات لأتمتة اكتشاف البيانات، وإدارة جودتها، وحمايتها.