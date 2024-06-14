قبل تدفق البيانات إلى مستودع البيانات، عادةً ما تمر ببعض المعالجة. ويتضمن ذلك تحويلات البيانات، مثل التصفية والإخفاء والتجميع، والتي تضمن تكامل البيانات وتوحيدها بشكل مناسب. هذا مهم بشكل خاص عندما تكون وجهة مجموعة البيانات قاعدة بيانات علائقية. يحتوي هذا النوع من مستودع البيانات على مخطط محدد يتطلب المحاذاة -أي مطابقة أعمدة البيانات وأنواعها- لتحديث البيانات الحالية ببيانات جديدة.

كما يوحي الاسم، تعمل مسارات البيانات "كمسار" لمشاريع علم البيانات أو لوحات معلومات ذكاء الأعمال. يمكن الحصول على البيانات من مصادر متنوعة مثل واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، وقواعد بيانات SQL وNoSQL، والملفات، وغيرها، ولكن للأسف، غالبًا ما تكون هذه البيانات غير جاهزة للاستخدام الفوري. أثناء عملية الحصول على البيانات، يتم تتبُّع دورة حياة البيانات لتوثيق العلاقة بين بيانات المؤسسة في مختلَف تطبيقات الأعمال وتكنولوجيا المعلومات، مثل مكان وجود البيانات حاليًا وكيفية تخزينها في بيئة معينة، سواء أكانت محلية أو في بحيرة بيانات أو مستودع بيانات.

عادةً ما تقع مهام إعداد البيانات على عاتق علماء البيانات أو مهندسي البيانات، الذين يقومون بتنظيم البيانات لتلبية احتياجات حالات استخدام الأعمال والتعامل مع كميات ضخمة من البيانات. عادةً ما يتم تحديد نوع معالجة البيانات التي يتطلبها مسار البيانات من خلال مزيج من تحليل البيانات الاستكشافية ومتطلبات العمل المحددة. بمجرد تصفية البيانات ودمجها وتلخيصها بشكل مناسب، يمكن بعد ذلك تخزينها وإظهارها للاستخدام. توفِّر مسارات البيانات المنظمة جيدًا الأساس لمجموعة من مشاريع البيانات، ويمكن أن يشمل ذلك تحليلات البيانات الاستكشافية والعروض المصورة للبيانات ومهام التعلم الآلي.