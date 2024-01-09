دفع ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي العديد من الشركات البارزة إلى تقييد استخدامه بسبب سوء التعامل مع البيانات الداخلية الحساسة. وفقًا لشبكة CNN، فرضت بعض الشركات حظرًا داخليًا على أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في أثناء سعيها إلى فهم التقنية بشكل أفضل، كما حظرت العديد منها أيضًا استخدام ChatGPT داخل الشركة.
تستمر الشركات في كثير من الأحيان في تقبل مخاطر استخدام البيانات الداخلية عند استكشاف النماذج اللغوية الكبرى (LLMs)، وذلك لأن هذه البيانات السياقية هي ما يُمكّن النماذج اللغوية الكبرى من التحول من المعرفة العامة إلى معرفة خاصة بالمجال. في دورة تطوير الذكاء الاصطناعي التوليدي أو الذكاء الاصطناعي التقليدي، تمثل عملية استيعاب البيانات نقطة الدخول. وهنا، يمكن جمع البيانات غير المنسقة والمصممة خصوصًا لمتطلبات الشركة ومعالجتها مسبقًا وإخفائها وتحويلها إلى تنسيق مناسب للنماذج اللغوية الكبرى أو غيرها من النماذج. حاليًا، لا توجد عملية موحدة للتغلب على تحديات استيعاب البيانات، لكن دقة النماذج تعتمد عليها.
يجب إجراء عملية استيعاب البيانات بشكل صحيح منذ البداية، حيث يمكن أن يؤدي سوء إجرائها إلى ظهور مجموعة من المشكلات الجديدة. يمكن مقارنة عمليات تأسيس بيانات التدريب في نماذج الذكاء الاصطناعي بقيادة طائرة. إذا انحرفت زاوية الإقلاع درجة واحدة، فقد تهبط في قارة أخرى غير التي تتوقعها.
يعتمد مسار الذكاء الاصطناعي التوليدي بأكمله على مسارات البيانات التي تُمكّنه، ما يجعل من الضروري اتخاذ الاحتياطات اللازمة.
تعمل IBM DataStage على تبسيط تكامل البيانات من خلال الجمع بين أدوات مختلفة، ما يسمح لك بسحب البيانات اللازمة لنماذج تدريب الذكاء الاصطناعي في بيئة السحابة الهجينة وتنظيمها وتحويلها وتخزينها من دون عناء. يمكن لموظفي البيانات على اختلاف مستوى مهاراتهم التفاعل مع الأداة باستخدام واجهات المستخدم الرسومية منعدمة التعليمات البرمجية أو الوصول إلى واجهات برمجة التطبيقات ذات التعليمات البرمجية المخصصة والموجهة.
يوفر خيار وقت تشغيل عن بُعد الجديد DataStage as a Service Anywhere مرونة في تشغيل عمليات تحويل البيانات لديك. فهو يُمكِّنك من استخدام المحرك الموازي من أي مكان، ما يمنحك تحكمًا غير مسبوق في موقعه. يبدو DataStage as a Service Anywhere مثل حاوية خفيفة الوزن، ما يسمح لك بتشغيل جميع إمكانات تحويل البيانات في أي بيئة. وذلك يسمح لك بتجنب العديد من مخاطر سوء استيعاب البيانات في أثناء تشغيل عمليات تكامل البيانات وتنظيفها ومعالجتها مسبقًا داخل السحابة الخاصة الافتراضية. بفضل DataStage، يمكنك التحكم بالكامل في الأمان وجودة البيانات وفعاليتها، ما يلبي احتياجاتك من البيانات لمبادرات الذكاء الاصطناعي التوليدي.
على الرغم من أنه لا توجد حدود لما يمكن تحقيقه باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، إلا أن هناك حدودًا للبيانات التي يستخدمها النموذج—وقد تُحدث تلك البيانات كل الفرق.
