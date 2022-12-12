تُذكر عادةً لغة الاستعلام المهيكلة (SQL) بالترابط مع قواعد البيانات غير العلائقية. ولفهم الفرق بين قواعد البيانات غير العلائقية ولغة الاستعلام المهيكلة بشكل أفضل، قد يساعد فهم تاريخ لغة الاستعلام المهيكلة، وهي لغة برمجة تُستخدم لاسترجاع معلومات محددة من قاعدة بيانات.

قبل قواعد البيانات العلائقية، كانت الشركات تستخدم نظام قاعدة بيانات هرمي مع بنية شبيهة بالشجرة لجداول البيانات. مكنت أنظمة إدارة قواعد البيانات (DBMS) المبكرة هذه المستخدمين من تنظيم كميات كبيرة من البيانات. ومع ذلك، فقد كانت معقدة، وغالبًا ما كانت مملوكة لتطبيق معين، ومحدودة في الطرق التي يمكن أن تكشف بها البيانات. أدت هذه القيود في النهاية إلى تطوير أنظمة إدارة قواعد البيانات العلائقية التي رتبت البيانات في جداول. وقد وفرت لغة الاستعلام المهيكلة واجهة للتفاعل مع البيانات العلائقية، ما سمح للمحللين بربط الجداول عن طريق الدمج في الحقول المشتركة.

ومع مرور الوقت، أصبحت متطلبات الاستخدام الأسرع والأكثر تباينًا لمجموعات البيانات الكبيرة أكثر أهمية للتقنية الناشئة، مثل تطبيقات التجارة الإلكترونية. احتاج المبرمجون إلى شيء أكثر مرونة من قواعد بيانات لغة الاستعلام المهيكلة (أي قواعد البيانات العلائقية). وأصبحت قواعد البيانات غير العلائقية هذا البديل.

بينما قدمت قواعد البيانات غير العلائقية بديلاً للغة الاستعلام المهيكلة، فإن هذا التقدم لم يحل بأي حال من الأحوال محل قواعد بيانات لغة الاستعلام المهيكلة. على سبيل المثال، لنفترض أنك تدير طلبات البيع بالتجزئة في إحدى الشركات. في النموذج العلائقي، ستدير الجداول الفردية بيانات العملاء وبيانات الطلبات وبيانات المنتجات بشكل منفصل، وسترتبط معًا من خلال مفتاح فريد ومشترك، مثل معرّف العميل أو معرّف الطلب. وفي حين أن هذا أمر ممتاز لتخزين البيانات واسترجاعها بسرعة، فإنه يتطلب ذاكرة كبيرة. عندما ترغب في إضافة المزيد من الذاكرة، يمكن لقواعد بيانات لغة الاستعلام المهيكلة أن تتوسع رأسيًا فقط، وليس أفقيًا، ما يعني أن قدرتك على إضافة المزيد من الذاكرة محدودة بالأجهزة التي لديك. والنتيجة هي أن التوسع الرأسي يحد في النهاية من تخزين بيانات شركتك واسترجاعها.

وبالمقارنة، فإن قواعد البيانات غير العلائقية ليست علائقية، ما يلغي الحاجة إلى ربط الجداول. كما أن قدراتها المتمثلة في التجزئة المدمجة والتوافر العالي تسهل التوسع الأفقي. إذا لم يكن خادم قاعدة بيانات واحد كافيًا لتخزين كل بياناتك أو التعامل مع كل الاستعلامات، فيمكن تقسيم حمل التشغيل على خادمين أو أكثر، ما يسمح للشركات بتوسيع نطاق بياناتها أفقيًا.

في حين أن كل نوع من قواعد البيانات له مزاياه الخاصة، تستخدم الشركات عادةً كلاً من قواعد البيانات غير العلائقية وقواعد البيانات العلائقية في تطبيق واحد. يمكن لموفري خدمات السحابة اليوم دعم قواعد بيانات لغة الاستعلام المهيكلة أو قواعد البيانات غير العلائقية. تعتمد قاعدة البيانات التي تختارها على أهدافك..

للتعمق أكثر في الاختلافات بين الخيارين، راجع "مقارنة بين قواعد بيانات لغة الاستعلام المهيكلة وقواعد البيانات غير العلائقية: ما الفرق بينهما؟"