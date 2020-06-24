اختيار قواعد البيانات المناسبة للخدمات المصغرة

على الرغم من أن هناك العديد من الحالات التي تكون فيها قواعد بيانات NoSQL هي النهج المنطقي الصحيح لهياكل بيانات معينة، إلا أنه من الصعب في كثير من الأحيان التغلب على مرونة وقوة النموذج العلائقي. إن الشيء الرائع في قواعد البيانات العلائقية هو أنه يمكنك بشكل فعال للغاية "تقسيم" البيانات نفسها إلى أشكال مختلفة لأغراض مختلفة. تتيح لك حيل مثل طرق عرض قاعدة البيانات إمكانية إنشاء تعيينات متعددة للبيانات نفسها — وهو أمر مفيد غالبًا عند تنفيذ مجموعة من الاستعلامات ذات الصلة بنموذج بيانات معقد.

للتعمق أكثر في المقارنة بين NoSQL وSQL انظر "SQL مقابل NoSQL: ما الفرق بينهما؟

كما ناقشنا في مقال سابق، إذا كان "الحد الأدنى" للخدمة المصغرة عبارة عن مجموعة من الكيانات المجمعة في مجمع مع مجموعة الخدمات المرتبطة التي تعمل على تلك البيانات، فإن تنفيذ العروض لتمثيل مجموعة من الاستعلامات ذات الصلة غالبًا ما يكون الأسهل والأكثر مباشرة باستخدام SQL.

لقد رأينا ذلك لأول مرة في مثال العميل الذي أدى إلى مثال الحساب/العنصر البسيط في المقالة السابقة. في هذه الحالة، كان هناك بنك يحاول جاهدًا أن يجعل نموذجًا بسيطًا كهذا يعمل في قاعدة بيانات NoSQL الموجهة نحو المستندات، إلا أنه هُزم أمام نظرية CAP. ومع ذلك، فقد اختار الفريق نموذج البيانات هذا لجميع الأسباب الخاطئة. لقد اختاروا استخدام قاعدة البيانات الموجهة نحو المستندات لجميع خدماتهم المصغرة المتنوعة بدافع رغبة في غير محلها هي تحقيق الاتساق البنائي.

في هذه الحالة، كانوا بحاجة إلى جميع سمات وضع ACID، لكنهم لم يكونوا بحاجة إلى التجزئة (على سبيل المثال، التقسيم)؛ فقد عمل نظامهم الحالي لسنوات بمستوى أداء مقبول تمامًا على نموذج علائقي، ولم يكونوا يتوقعون نموًا هائلاً. ولكن على الرغم من أن جوهر النظام يحتاج إلى معاملات ACID ولا يحتاج إلى تجزئة، إلا أن هذا لم يكن صحيحًا بالضرورة لجميع الأجزاء المختلفة من النظام. هناك بعض الأشياء التي تتميز بها قواعد بيانات SQL، وإن معاملات ACID هي واحدة منها. في أنظمة الخدمات المصغرة، عادةً ما يكون تجميع معاملات ACID معًا حول أصغر مجموعة من البيانات التي تعمل عليها هو النهج الصحيح.

لكن SQL لا يعني بالضرورة قواعد بيانات SQL التقليدية. يمكن ذلك، وهناك بالتأكيد مكان لذلك في العديد من بنيات الخدمات المصغرة، ولكن يتم تنفيذ SQL أيضًا في نوعين آخرين على الأقل من قواعد البيانات التي يمكن أن تكون خيارات مفيدة للعديد من الفرق التي تنفذ الخدمات المصغرة. الأول هو "SQL الصغيرة"، وهو مجال قواعد البيانات مفتوحة المصدر مثل MySQL وPostgres. بالنسبة للعديد من الفرق التي تنفذ الخدمات المصغرة، تعتبر قواعد البيانات هذه خياراً معقولاً تماما لأسباب عديدة:

الفرق التي تعيد هيكلة التطبيقات الحالية إلى الخدمات المصغرة عادة ما تمتلك تجربة مع كل من SQL وأُطر عمل تعيين الكائنات العلائقية مثل Hibernate أو Spring Persistence. إن الاستفادة من هذه المعرفة مع البقاء ضمن حدود نهج الخدمات المصغرة أمر معقول بالتأكيد. تحظى قواعد البيانات هذه بدعم جيد للغاية، سواء من قبل مجتمع المصدر المفتوح أو من قبل العديد من البائعين الذين يقدمون الدعم لها. من السهل نسبيًا العثور على الوثائق وبرامج تعليمية لها والعثور على مطورين ماهرين فيها. قواعد البيانات هذه صغيرة وخفيفة الوزن بما يكفي لوضعها في حاويات بسهولة ونشرها وتحديثها من خلال آليات GitOps نفسها التي تستخدمها للرمز البرمجي لتطبيقك. قواعد البيانات هذه مدعومة في إصدارات SaaS من معظم أو كل خدمات السحابة العامة فائقة التدرج.

العيب الرئيسي لاستخدام قواعد بيانات SQL الصغيرة هذه هو أنها غالبًا لا تدعم نفس مستوى المقياس (خاصةً فيما يتعلق بالتجزئة) الذي تدعمه قواعد بيانات المؤسسة. ومع ذلك، تم معالجة هذا بشكل رائع من قبل مجموعة جديدة من بائعي قواعد البيانات والمشاريع مفتوحة المصدر التي تجمع بين أفضل خصائص قاعدة بيانات SQL وقابلية التوسع لقواعد بيانات NoSQL. وغالبًا ما تسمى قواعد بيانات "NewSQL"، وتشمل قواعد بيانات CockroachDB، وApache Trofidion، وClustrix.

كلما احتجت إلى جميع معاملات ACID، ومحرك SQL يدعم النموذج العلائقي بالكامل، وأيضًا قدرات التوسع والتجزئة الواسعة، يمكن أن تكون قواعد بيانات NewSQL خيارًا جيدًا لفرق العمل. ومع ذلك ، يأتي هذا الاختيار بتكلفة – غالبًا ما تكون قواعد البيانات هذه أكثر تعقيدًا في الإعداد والإدارة من حلول "SQL الصغيرة" القديمة. ومن الصعب أيضًا العثور على أشخاص ذوي مهارات في قواعد البيانات هذه. وبغض النظر عن ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى النظر فيها بعناية عند العمل على خياراتك.