ما المقصود بالبيانات السيئة؟

البيانات السيئة هي نقيض البيانات الجيدة. في حين أن البيانات عالية الجودة تعزز النمو والابتكار، فإن البيانات ذات الجودة الرديئة تبطئ التقدم.

تعتمد المؤسسات على البيانات لاتخاذ قرارات مستنيرة، ورؤى قابل للتنفيذ، والتنبؤ للعمليات الداخلية بالإضافة إلى تجربة العملاء. يمكن أن تؤدي القرارات المستندة إلى بيانات سيئة إلى ضياع الفرص وأوجه القصور التشغيلية والإضرار بالسمعة. في صناعات مثل التمويل أو الرعاية الصحية، حيث تساعد البيانات في اتخاذ قرارات عالية المخاطر، يمكن أن يكون للبيانات السيئة آثار خطيرة أو حتى كارثية.

ضع في اعتبارك دراسة سريرية تحتوي على بيانات مريض غير متسقة. سيواجه الباحثون صعوبة في مقارنة النتائج، مما قد يؤخر تطوير العلاجات المحتملة. في مجال التمويل، يمكن أن تؤدي البيانات غير الدقيقة أو المفقودة إلى تكاليف امتثال باهظة. قد تؤدي التقارير المالية غير الدقيقة إلى انتهاكات للوائح مثل قانون Sarbanes-Oxley (SOX)- والذي يمكن أن يؤدي إلى غرامات تصل إلى مليون دولار أمريكي والسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.

تتصاعد مخاطر البيانات السيئة في سياق الذكاء الاصطناعي. عندما يتم تدريب الذكاء الاصطناعي أو التعلم الآلي على بيانات غير دقيقة أو غير متسقة أو متحيزة، فإن نتائجها تعكس تلك الأخطاء. للمساعدة في تعظيم الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، يجب على المؤسسات التأكد من أن بياناتها جاهزة للذكاء الاصطناعي.

تُعد Unity Technologies مثالاً ساطعًا على عواقب البيانات السيئة في التقنية والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي (ML). في عام 2022، استوعبت خوارزمية وضع الإعلانات الخاصة بشركة ألعاب الفيديو بيانات خاطئة من أحد العملاء الكبار. عانى أداء الخوارزمية لدرجة أنهم اضطروا إلى إعادة بنائها. وقد ساهم هذا الحادث في انخفاض سهم Unity بمقدار 37%، وتقدر الخسائر التي لحقت بالشركة بنحو 110 مليون دولار أمريكي.

من ناحية أخرى، يمكن أن تكون البيانات الجيدة والدقيقة نعمة لمبادرات الذكاء الاصطناعي. وجدت البحث من معهد IBM لقيمة الأعمال أن المجموعة التي تمتلك بيانات موثوقة حققت تقريبًا ضعف عائد الاستثمار من القدرات في الذكاء الاصطناعي. الخلاصة: البيانات الجيدة هي أولوية غير قابلة للتفاوض لأي استراتيجية ذكاء اصطناعي أو استراتيجية قائمة على البيانات.