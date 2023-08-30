العلامات
Analytics

اتساق البيانات مقابل تكامل البيانات: أوجه التشابه والاختلاف

امرأة شابة تستخدم الهاتف المحمول في الشارع

غالبًا ما يكون التمييز بين هذين المصطلحين مصدرًا للارتباك، ما يجعل من الضروري البدء بتعريفات واضحة وموجزة لكليهما.

النشرة الإخبارية الخاصة بالمجال

أحدث الأخبار التقنية، مدعومة برؤى خبراء

ابقَ على اطلاع دومًا بأهم—اتجاهات المجال وأكثرها إثارة للفضول—بشأن الذكاء الاصطناعي والأتمتة والبيانات وغيرها الكثير مع نشرة Think الإخبارية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.

شكرًا لك! أنت مشترك.

سيتم تسليم اشتراكك باللغة الإنجليزية. ستجد رابط إلغاء الاشتراك في كل رسالة إخبارية. يمكنك إدارة اشتراكاتك أو إلغاء اشتراكك هنا. راجع بيان خصوصية IBM لمزيد من المعلومات.

ما اتساق البيانات؟

يشير اتساق البيانات إلى حالة البيانات التي تكون فيها جميع النسخ أو المثيلات متشابهة عبر جميع الأنظمة وقواعد البيانات. ويساعد الاتساق على ضمان دقة البيانات وتحديثها وتماسكها عبر أنظمة قواعد البيانات والتطبيقات والمنصات المختلفة. كما يؤدي دورًا حساسًا في ضمان قدرة مستخدمي البيانات على الوثوق بالمعلومات التي يصلون إليها. وهناك عدة طرق للمساعدة على ضمان اتساق البيانات، بما في ذلك تنفيذ قواعد التحقق من صحة البيانات، واستخدام تقنيات توحيد البيانات واستخدام عمليات مزامنة البيانات.

يُعد اتساق البيانات ضروريًا لأسباب مختلفة. يمكن أن يساعد على ضمان وصول المستخدمين إلى معلومات دقيقة ومحدثة وتمكينهم من اتخاذ قرارات مستنيرة. بالإضافة إلى ذلك، تساعد البيانات المتسقة الشركات على تبسيط عملياتها وتقليل الأخطاء وتحسين الكفاءة الإجمالية.

        أكاديمية الذكاء الاصطناعي

        هل تعد إدارة البيانات هي سر الذكاء الاصطناعي التوليدي؟

        استكشف سبب أهمية البيانات عالية الجودة للاستخدام الناجح للذكاء الاصطناعي التوليدي.
        انتقل إلى الحلقة

        ما تكامل البيانات؟

        يشير تكامل البيانات إلى دقة البيانات واكتمالها واتساقها طوال دورة حياتها. إنها ضمان عدم العبث بالبيانات أو تغييرها بأي طريقة غير مصرح بها. بمعنى آخر، يساعد تكامل البيانات على ضمان بقاء البيانات سليمة وغير تالفة وموثوقة. وتشمل الطرق الشائعة لتحسين تكامل البيانات، تقنيات التحقق من صحة البيانات، وتنفيذ ضوابط الوصول وآليات المصادقة وتوظيف إجراءات النسخ الاحتياطي للبيانات واستردادها.

        يُعد تكامل البيانات أمرًا بالغ الأهمية لعدة أسباب. يساعد المجموعات على الحفاظ على ثقة مستخدميها وعملائها من خلال ضمان دقة البيانات التي تقدمها وموثوقيتها. يدعم الامتثال التنظيمي من خلال مساعدة المجموعات على تلبية متطلبات قوانين حماية البيانات ومعايير الصناعات. وأخيرًا، يؤدي تكامل البيانات دورًا حيويًا في ضمان أمن البيانات، حيث يساعد على منع اختراق أمن البيانات والوصول غير المصرح به إلى المعلومات الحساسة.

        في هذه المقالة:

        لماذا يعد اتساق البيانات وتكامل البيانات أمران مهمان؟

        تحسين عملية صنع القرار

        يمكن أن يساعد الحفاظ على اتساق البيانات على ضمان بقاء البيانات موحدة عبر جميع الأنظمة، ما يمنع التناقضات التي قد تؤدي إلى استنتاجات غير دقيقة. وبالمثل، يمكن أن يساعد تكامل البيانات على ضمان أن تظل البيانات دقيقة وموثوقة وخالية من الأخطاء في أثناء إدخالها وتخزينها واسترجاعها. وهذا يسمح للمجموعات بتحسين جودة البيانات واتخاذ قرارات أفضل قائمة على البيانات.

        الكفاءة التشغيلية

        يمكن أن تؤدي إدارة البيانات غير الفعالة إلى استهلاك الكثير من الوقت والموارد، ما يؤثر سلبًا في الكفاءة التشغيلية للمجموعة. ويساعد اتساق البيانات وتكاملها على تبسيط عمليات إدارة البيانات من خلال ضمان دقة البيانات وموثوقيتها وحداثتها. هذا بدوره يُمكّن المجموعات من اتخاذ قرارات مستنيرة وتقليل الوقت المستغرق في التحقق من صحة البيانات وتصحيح الأخطاء وتحسين إستراتيجيات إدارة البيانات بشكل عام.

        أمن البيانات

        يؤدي اتساق البيانات وتكاملها أيضًا دورًا مهمًا في الحفاظ على أمن البيانات. ويساعد ضمان اتساق البيانات على منع الوصول غير المصرح به والتلاعب بالبيانات، بينما تساعد عمليات التحقق من تكامل البيانات على اكتشاف أي تغييرات غير مصرح بها على البيانات وتصحيحها. من خلال إعطاء الأولوية لاتساق البيانات وتكاملها، يمكن للمجموعات تقليل مخاطر اختراق أمن البيانات وحماية المعلومات الحساسة من الوصول غير المصرح به أو التلاعب بها.

        الامتثال التنظيمي

        يجب على المجموعات في مختلف الصناعات الالتزام بالمتطلبات التنظيمية الصارمة المتعلقة بإدارة البيانات، مع التركيز على الدقة والموثوقية والأمان. غالبًا ما يتطلب الامتثال لهذه اللوائح الحفاظ على اتساق البيانات وتكاملها، حيث يمكن أن تؤدي البيانات غير المتسقة أو التالفة إلى عدم الامتثال والعقوبات القانونية والإضرار بالسمعة.

        اتساق البيانات مقابل تكامل البيانات: أوجه التشابه الرئيسية

        موثوقية البيانات

        يهتم كل من اتساق البيانات وتكاملها بدقة المعلومات المخزنة في قواعد البيانات وموثوقيتها. ويمكن أن يساعد اتساق البيانات على ضمان بقاء البيانات موحدة عبر جميع الأنظمة، بينما يمكن أن يساعد تكامل البيانات على ضمان بقاء البيانات دقيقة وموثوقة وخالية من الأخطاء طوال دورة حياتها. ومن خلال التركيز على هذه الجوانب، يمكن للمجموعات الحفاظ على بيانات عالية الجودة تدعم صناعة القرار.

        إنفاذ القواعد

        يتضمن كل من اتساق البيانات وتكاملها، فرض قواعد وقيود محددة للحفاظ على جودة البيانات. بالنسبة إلى اتساق البيانات، قد يشمل ذلك ضمان إدخال البيانات وتخزينها بتنسيق موحد، بينما بالنسبة إلى تكامل البيانات، قد يتضمن ذلك تنفيذ تقنيات مختلفة للتحقق من صحة البيانات لمنع إدخال بيانات غير صحيحة أو غير كاملة. ومن خلال تطبيق هذه القواعد والقيود، يمكن للمجموعات المساعدة على ضمان بقاء بياناتها متسقة ودقيقة وموثوقة.

        جودة البيانات

        وكما ذكرنا سابقًا، تشمل جودة البيانات عوامل مثل الاكتمال والتناسق والالتزام بالتوقيت. ويسهم كل من اتساق البيانات وتكاملها في الجودة الشاملة للبيانات المخزنة في قواعد البيانات. ومن خلال الحفاظ على اتساق البيانات وتكاملها، يمكن للمجموعات المساعدة على ضمان أن تكون بياناتها على أعلى مستوى من الجودة، ما يُمكّنها من اتخاذ قرارات أكثر استنارة وتحقيق نتائج أفضل.

        اتساق البيانات مقابل تكامل البيانات: الاختلافات الرئيسية

        مجال التركيز

        في حين أن كل من اتساق البيانات وتكاملها، يهدفان إلى الحفاظ على بيانات دقيقة وموثوقة وعالية الجودة، إلا أنهما يختلفان في مجال تركيزهما الأساسي:

        • يهتم اتساق البيانات في المقام الأول بضمان بقاء البيانات موحدة في جميع الأنظمة وطوال دورة حياتها.
        • ويركز تكامل البيانات على الحفاظ على دقة البيانات وموثوقيتها وخلوها من الأخطاء في أثناء إدخالها وتخزينها واسترجاعها.

        التقنيات

        تختلف أيضًا التقنيات المستخدمة للحفاظ على اتساق البيانات وتكاملها:

        • عادةً ما يتم الحفاظ على اتساق البيانات من خلال استخدام إجراءات موحدة لإدخال البيانات وتخزينها وأدوات مزامنة البيانات وتقنيات تنقية البيانات.
        • يتم الحفاظ على تكامل البيانات من خلال عمليات التحقق من الصحة والقيود وأساليب الكشف عن الأخطاء، مثل المجاميع الاختبارية وقيود التكامل المرجعية وتدقيق البيانات.

        نوع الأخطاء التي تم اكتشافها

        يختلف اتساق البيانات وتكاملها أيضًا في نوع الأخطاء التي يكتشفونها ويمنعونها:

        • اتساق البيانات يساعد على اكتشاف التناقضات في البيانات التي قد تنشأ بسبب عدم الاتساق في إدخال البيانات أو التخزين، ومنعها.
        • تساعد عمليات التحقق من تكامل البيانات على تحديد الأخطاء التي قد تحدث بسبب تلف البيانات أو الوصول غير المصرح به أو التلاعب بالبيانات، وتصحيحها.

        تعرف على المزيد حول كشف الحالات الشاذة.

        استكشف كيف يوفِّر IBM® Databand مراقبة أفضل لجودة البيانات من خلال اكتشاف تغييرات الأعمدة غير المتوقعة والسجلات الفارغة لمساعدتك على تلبية اتفاقيات مستوى الخدمة الخاصة بالبيانات. إذا كنت مستعدًا لإلقاء نظرة أعمق، فاحجز عرضًا توضيحيًا اليوم.

        الموارد

        إدارة البيانات للذكاء الاصطناعي والتحليلات على نطاق واسع

        تعرَّف على كيفية مساهمة نهج مستودع بحيرة البيانات المفتوحة في تقديم بيانات موثوق بها وتنفيذ مشاريع التحليلات والذكاء الاصطناعي بشكل أسرع.
        تقرير Magic Quadrant من Gartner لعام 2024 لأدوات تكامل البيانات

        تم اختيار IBM كشركة رائدة للعام التاسع عشر على التوالي في تقرير Magic Quadrant من Gartner لعام 2024 لأدوات تكامل البيانات.
        مفاضل البيانات

        استكشف دليل قائد البيانات لإنشاء مؤسسة قائمة على البيانات وتعزيز ميزة الأعمال.
        زيادة تبني الذكاء الاصطناعي باستخدام بيانات جاهزة للذكاء الاصطناعي

        تعرَّف على أهمية الذكاء الاصطناعي المدعوم بالبيانات ودمج البيانات في تحضير البيانات المنظمة وغير المنظمة وتسريع نتائج الذكاء الاصطناعي.
        مستودع البيانات الهجين المفتوح للذكاء الاصطناعي

        تمكَّن من تبسيط الوصول إلى البيانات وأتمتة إدارة البيانات. اكتشف قوة دمج استراتيجية مستودع بحيرة البيانات في بنية بياناتك، بما في ذلك تحسين التكاليف لأعباء العمل وتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي والتحليلات لديك، باستخدام جميع بياناتك وفي أي مكان.
        منشورات إدارة البيانات من IBM Research

        اكتشف كيف يتم دمج IBM Research بانتظام في الميزات الجديدة لبرنامج IBM Cloud Pak for Data.
        توقعات Gartner لعام 2024: كيف سيؤثِّر الذكاء الاصطناعي في مستخدمي التحليلات

        احصل على رؤى فريدة حول تطور مشهد الحلول في مجال التحليلات وذكاء الأعمال (ABI)، مع تسليط الضوء على النتائج الرئيسية، والافتراضات، والتوصيات لقادة البيانات والتحليلات.
        حلول ذات صلة
        برمجيات وحلول إدارة البيانات

        صمم استراتيجية بيانات تقضي على صوامع البيانات، وتقلل من التعقيدات وتحسّن جودة البيانات للحصول على تجارب استثنائية للعملاء والموظفين.

                 استكشف حلول إدارة البيانات
        IBM watsonx.data

        يتيح لك watsonx.data توسيع نطاق التحليلات والذكاء الاصطناعي باستخدام جميع بياناتك، أينما كانت، من خلال مخزن بيانات مفتوح وهجين ومُدار.

                 اكتشف watsonx.data
        خدمات الاستشارات في مجال البيانات والتحليلات

        استفِد من قيمة بيانات المؤسسة باستخدام IBM Consulting، من خلال بناء مؤسسة تعتمد على الرؤى التي تقدِّم ميزة للأعمال.

                 اكتشف خدمات التحليلات
        اتخِذ الخطوة التالية

        صمم استراتيجية بيانات تقضي على صوامع البيانات، وتقلل من التعقيدات وتحسّن جودة البيانات للحصول على تجارب استثنائية للعملاء والموظفين.

                 استكشف حلول إدارة البيانات اكتشف watsonx.data