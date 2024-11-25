تقوم الشركات اليوم بجمع وتحليل المزيد من البيانات أكثر من أي وقت مضى على أمل الحصول على رؤى قيّمة. ومع ذلك، فإن جمع البيانات والتحليلات بمفردها لا يكفي لتأمين نتائج ناجحة. يمكن لعملية الإشراف على البيانات ومشرفي البيانات دعم وتوجيه الاستخدام الفعال للبيانات ضمن ثقافة قائمة على البيانات.

في السنوات الأخيرة، مع الاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي، اكتسب الإشراف على البيانات أهمية إضافية. تستهلك وتنتج أنظمة الذكاء الاصطناعي كميات هائلة من البيانات. يساعد الإشراف على البيانات على ضمان جودة وسلامة تلك البيانات بحيث تكون العمليات التجارية المدعومة بالذكاء الاصطناعي فعالة ومتوافقة مع لوائح الحكومة ومتماشية مع معايير الحوكمة وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.

تتيح برامج الإشراف الجيدة على البيانات تنظيم البيانات بنجاح من خلال تحسين جودة البيانات وإمكانية الوصول إليها وسهولة الاستخدام والأمان. يساعد مشرفو البيانات في ضمان قدرة الموظفين على الوصول إلى بيانات الأعمال المفيدة والدقيقة لتمكين اتخاذ قرارات قائمة على البيانات وتحقيق مكاسب في الإنتاجية مستندة إلى الذكاء الاصطناعي. تتضمن الميزات الإضافية للإشراف على البيانات تفسير البيانات بشكل أكثر اتساقًا وتحسين الجاهزية للتدقيق.

غالبًا ما يتعاون مشرفو البيانات مع مجموعة من الأطراف المعنية—بما في ذلك مالكي البيانات ومحللي البيانات وخبراء علوم البيانات ومستخدمي الأعمال بشكل عام—لتحقيق هذه الفوائد.

ومع ذلك، قد يتحمل الموظفون الذين لا يُعترف بهم رسميًا كـ "مشرفي بيانات" مسؤوليات الإشراف على البيانات ويكرسون وقتًا كبيرًا لتلبية احتياجات المؤسسات من البيانات مثل جرد البيانات وتقييم جودة البيانات. ومع ذلك، يقول بعض خبراء إدارة البيانات إن إضفاء الطابع الرسمي على أدوار الإشراف على البيانات أمر مهم لأنه يشير إلى جدية الشركة في إدارة جودة البيانات.1