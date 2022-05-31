ما المقصود بدورة حياة البيانات؟

تسعى الشركات اليوم إلى الحصول على معارف في الوقت الحقيقي، ولكن هذه النتائج تتوقف على فهم البيانات ورحلتها عبر مسار البيانات. وثمة بعض الطرق التي يمكن للفرق من خلالها الاستفادة من أدوات دورة حياة البيانات المتكاملة لتحسين مهام سير العمل، وتشمل ما يلي:

نمذجة البيانات: لإنشاء تمثيلات مرئية لعناصر البيانات المختلفة والروابط المقابلة لها داخل المؤسسة، يجب على الشركات تحديد هياكل البيانات الأساسية التي تدعمها. وتساعد دورة حياة البيانات في نمذجة هذه العلاقات، وتوضيح التبعيات المختلفة عبر النظام البنائي للبيانات. ونظرًا لتطور البيانات بمرور الوقت، فهناك دائمًا مصادر بيانات جديدة تظهر، وعمليات تكامل بيانات جديدة يجب إجراؤها، وما إلى ذلك. ونتيجة لذلك، يحتاج نموذج البيانات العام الذي تستخدمه الشركات لإدارة بياناتها أيضًا إلى التكيف مع البيئة المتغيرة. وتساعد دورة حياة البيانات في عكس هذه التغييرات بدقة مع مرور الوقت من خلال مخططات نموذج البيانات، مع تسليط الضوء على الاتصالات أو الجداول الجديدة أو القديمة. وهذا بدوره يساعد المحللين وعلماء البيانات في تسهيل إجراء تحليلات قيّمة وفي الوقت المناسب، حيث سيتوفر لديهم فهم أفضل لمجموعات البيانات.

ترحيل البيانات: عند نقل البيانات إلى نظام تخزين جديد أو اعتماد برامج جديدة، تستخدم المنظمات ترحيل البيانات لفهم مواقع البيانات ودورة حياتها. ونظرًا لأن دورة حياة البيانات توفر رؤية لكيفية تطور هذه البيانات عبر المنظمة، فإنها تساعد الفرق في التخطيط لعمليات ترحيل أو ترقية هذه الأنظمة، ما يسرع من الانتقال الكلي إلى بيئة التخزين الجديدة. كما أنها توفر للفرق فرصة لتنظيف نظام البيانات، وأرشفة أو حذف البيانات القديمة غير ذات الصلة؛ وهذا بدوره يمكن أن يحسن من الأداء العام لنظام البيانات، ويقلل من كمية البيانات التي تحتاج إلى إدارتها.

الامتثال: توفر دورة حياة البيانات آلية امتثال تساعد في عملية التدقيق وتحسين إدارة المخاطر وضمان تخزين البيانات ومعالجتها بما يتماشى مع سياسات ولوائح إدارة البيانات. فعلى سبيل المثال، في عام 2016، تم اعتماد تشريع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) بهدف حماية البيانات الشخصية للأفراد في الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية، ما يمنح الأفراد مزيدًا من التحكم في بياناتهم. وفي الولايات المتحدة الأمريكية، وضعت بعض الولايات، مثل ولاية كاليفورنيا، سياسات مثل قانون California Consumer Privacy Act (CCPA)، الذي يلزم الشركات بإبلاغ المستهلكين عند جمع بياناتهم. هذا النوع من التشريعات يجعل تخزين هذه البيانات وأمنها أولوية قصوى، وبدون أدوات دورة حياة البيانات، ستجد المنظمات أن مشكلات عدم الامتثال تستغرق وقتًا طويلاً ومكلفة.

تحليل الأثر: يمكن لأدوات دورة حياة البيانات أن توفر رؤية واضحة حول تأثير تغييرات معينة في الأعمال، مثل تأثيرها على التقارير اللاحقة. على سبيل المثال، إذا تغير اسم أحد عناصر البيانات، فيمكن أن تساعد دورة حياة البيانات القادة في استيعاب عدد لوحات المعلومات التي سيتأثر بها هذا التغيير، ومن ثم عدد المستخدمين الذين يعتمدون على تلك التقارير. كما يمكن أن تساعد هذه الأدوات في تقييم تأثير أخطاء البيانات ومدى انتشارها عبر المنظمة. يمكن أن تحدث أخطاء البيانات لأسباب مختلفة، ما قد يضعف الثقة في بعض تقارير ذكاء الأعمال أو مصادر البيانات، ولكن يمكن لأدوات دورة حياة البيانات أن تساعد الفرق على تتبعها إلى مصدرها، ما يتيح تحسين معالجة البيانات والتواصل مع الفرق المعنية.