يمكن لمشرفي البيانات الاستفادة من أتمتة المهام الحساسة وإنشاء مجموعات بيانات عالية الجودة وموثوقة وآمنة لتحسين الإنتاجية.²
من خلال تبسيط إدارة البيانات، يمكن لمهندسي البيانات تقليل الوقت المستغرق في تحسين عملية البيانات.²
يمكن لمستهلكي البيانات أن يشهدوا انخفاضًا كبيرًا في الوقت الذي يقضونه في استخدام حلول بيانات الخدمة الذاتية لاكتشاف البيانات والوصول إليها وفهمها.²
¹ تقييم الموردين لبرمجيات منصة ذكاء البيانات العالمية لعام 2024، IDC MarketScape، نوفمبر 2024.
² الأمثلة المقدَّمة للتوضيح فقط. ومع ذلك تختلف النتائج الفعلية بناءً على إعدادات العميل وظروفه، ومن ثَمَّ لا يمكن توفير النتائج المتوقعة بشكل عام.