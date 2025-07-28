استنادًا إلى نماذج IBM Research الموثوق بها، يمكنك تحليل وتحسين البيانات الوصفية الفنية تلقائيًا من خلال إضافة المزيد من السياق أو التصنيفات أو الأوصاف، عبر آلاف الأصول في الوقت نفسه.