نسب بيانات IBM Manta Data Lineage

IBM Manta Data Lineage هي منصة بيانات دورة حياة تقوم بتعيين تدفقات البيانات تلقائيًا من المنشأ إلى الاستهلاك، مما يضمن جاهزية التدقيق وتمكين مجموعة البيانات من إدارة بيئات بياناتها بفعالية.
مع التعقيد المتزايد لـ مستند إلى الذكاء الاصطناعي سير العمل وبيانات النظام البنائي إن وجود دورة حياة شاملة للبيانات أمر ضروري للحفاظ على الشفافية والحوكمة والامتثال. وفقًا لدراسةIBM'2023 CEO ، تعد المخاوف بشأن دورة حياة البيانات عائقًا رئيسيًا أمام تبني الذكاء الاصطناعي التوليدي.
زيادة الثقة في البيانات الحديثة في البيانات ونتائج الذكاء الاصطناعي.
من خلال أتمتة عملية جمع عناصر البيانات الموجودة وتوضيح ترابطها عبر النظام البنائي للبيانات، يمكن للمنصة IBM Manta Data Lineage أن تقلل بشكل كبير من الوقت المستغرق في تحليل التأثير.
تعمل المنصة على تعزيز الإنتاجية والكفاءة من خلال الاستفادة من البيانات الوصفية وتاريخ التغييرات في المعلومات. تستخدم تكنولوجيا المعلومات نهجًا قائمًا على الكود الذي يزيل أخطاء النسب الشائعة الناتجة عن عمليات النسب اليدوية.
IBM Manta Data Lineage بارع في رسم خرائط حياة البيانات حتى في البيئات التقنية المعقدة والشاملة. يمكن للمنصة التعامل مع الأحجام الكبيرة واكتشاف وتوضيح التعبيرات التحويلية المعقدة.
تتيح المنصة عرضًا تفصيليًا لخطوط أنابيب البيانات مع تحليل التدفق خطوة بخطوة الذي يتضمن التصفية اللونية والتصفية الديناميكية والتسلسل التاريخي على مستوى العمود والسمة.
وتوفر المنصة القدرة على معالجة مشكلات الامتثال المتعلقة بنماذج المخاطر، وبيانات الخصوصية واللوائح التنظيمية مثل اللائحة العامة لحماية البيانات.
تدعم المنصة المعايير المفتوحة، وتعزز إدارة البيانات الوصفية وعمليات البيانات المستقبلية مع دعم أكثر من 50 لغة تقنية ولغات برمجة وقواعد بيانات علائقية و ETL وأدوات نمذجة متنوعة.
يعمل على أتمتة مسح تدفقات البيانات وتخطيطها.
يحسّن الرؤية وحل المشكلات في خطوط أنابيب البيانات من خلال هذه التقنية التي تُعد أول تقنية في مجال الصناعات أولاً.
يسهل التعاون بشكل أفضل بين الأعمال التقنية وخدم الأعمال.
تمكين تتبع الأخطاء إلى مصدرها وحلها بسرعة.
دمج البيانات الوصفية التجارية والتقنية والتشغيلية لفهم البيانات بشكل شامل.
يدعم أكثر من 50 نظاماً تقنياً، بما في ذلك أنظمة تشغيل مختلفة، وهو متوافق مع البيئات الهجينة والهجينة متعددة الوسائط.
ادفع النسب المحصودة إلى كتالوج بياناتك باستخدام أي من عمليات التكامل المدعومة.
احصل على نسب مؤتمتة بالكامل على مستوى التعليمات البرمجية التي تتكامل بسلاسة مع التطبيق الخاص بك.
قم ببناء عملية استيعاب البيانات الوصفية الخاصة بك دون الحاجة إلى ماسح ضوئي رسمي باستخدام قدرة المنصة على توسيع النسب بسهولة إلى التطبيقات والحلول الحالية والتي سيتم تنفيذها.
اكتشاف التغييرات في خطوط أنابيب البيانات الخاصة بك والتصرف بناءً عليها. استخدم مسار تدقيق خط أنابيب البيانات لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها والتحقيق الأساسي في السبب.
استكشاف، والتنقل، والتصفية، والتصفية، والتجميع، وتصور النسب إلى مستويات مختلفة من التفاصيل والتفاصيل الدقيقة.
الحصول على دعم لمعايير البيانات الوصفية المتطورة مثل OpenLineage.
هناك 4 خطوات لتطبيق نظام IBM Manta Data Lineage (نسب بيانات IBM Manta)
يوضح لك هذا الرسم البياني كيفية عمل أداة دورة حياة البيانات لجمع بياناتك ووضعها في سياق المعلومات التكنولوجية, وكيف يمكنك ضبط المرشحات ومستوى التفاصيل التي تريد رؤيتها في سير العمل.
اطلع على نتائج IBM Manta Data Lineage في العمل في سياقات مختلفة مثل تحليلات خط أنابيب البيانات، وإدارة البيانات والامتثال، وعمليات ترحيل السحابة وعمليات الدمج والاستحواذ.
تضخيم القيمة
اكتساب خفة الحركة من خلال الأتمتة من خلال البدء بخط أنابيب بيانات وظيفي سليم. IBM تبسيط تحليلات التأثير والسبب الأساسي، وتسريع حل الحوادث، وتقليل زمن دورة تحليلات البيانات وزيادة قيمة التحليلات التحليلات.
وضع دورة حياة البيانات للعمل على تحسين جودة الإنتاج
غالبًا ما تخصص فرق البيانات جزءًا كبيرًا من وقت عملها لإجراء تحليلات التأثير اليدوي والتحليلات الأساسية. وعلى الرغم من أن هذه التحليلات، على الرغم من أنها حساس لمنع الإصدارات المعطلة والحوادث المتكررة، إلا أنها غالبًا ما تستغرق وقتًا طويلاً بسبب التعقيد المتزايد لأنظمة البيانات. أنت بحاجة إلى القدرة على فهم خط أنابيب البيانات والتبعيات الخاصة بك بشكل كامل دون إنفاق مئات الساعات من القوى العاملة.
يمكن لشركة IBM مساعدتك في تقليل هذا الجهد اليدوي دون التضحية بالجودة
ويمكنك تحسين إدارة التغيير لديك من خلال التأثير الآلي الكامل والتحليل الأساسي الآلي وحل الحوادث وتصحيح الأخطاء، وتحرير فريقك لمشاريع أكبر. استخدم ميزة الرؤية لمعرفة كيف سيؤثر التغيير المخطط له على أجزاء أخرى من البيئة. تعقب أي مشكلة متعلقة بالبيانات بسهولة إلى مصدر المعلومات وإزالتها على الفور - كل ذلك مع منع حدوث أي مشكلة متعلقة بالبيانات مرة أخرى في المستقبل.
زيادة الإنتاجية
وفِّر الوقت والطاقة والمال من خلال الرؤية الكاملة لخط أنابيب البيانات الخاص بك. أتمتة تحليلات التأثير والسبب الأساسي بالكامل بحيث تتطلب الحد الأدنى من العمل اليدوي، مما يوفر فريقك لمشاريع أكبر.
الحصول على وقت أسرع في حل الحوادث
تتبّع أي مشكلة متعلقة بالبيانات بسهولة إلى المصدر وإزالة معلومات الترددات اللاسلكية على الفور - كل ذلك مع منع حدوث معلومات الترددات اللاسلكية مرة أخرى في المستقبل.
تقليل الإصدارات المعطلة
تصرّف بشكل استباقي من خلال تحليل التأثير الآلي الدقيق الذي يخلق رؤية فورية لكيفية تأثير التغيير المخطط له على أجزاء أخرى من البيئة.
تمكين الاتساق والدقة والثقة
لديك بالفعل البيانات التي تحتاجها. يمكن أن تساعدك مانتا دورة حياة البيانات في الاستفادة من ®قوة تلك البيانات. IBMسيمكنك النسب التلقائي من بناء الثقة في البيانات عبر مجموعة البيانات الخاصة بك وتعظيم قيمة إدارة البيانات الخاصة بك.
تعتمد إدارة البيانات والإدارة الاستراتيجية على البيانات السليمة
قد يمثل الامتثال مشكلة إذا كانت بياناتك غير دقيقة أو غير مكتملة أو مفقودة. تعد دقة البيانات حساسًا في ضمان الحماية من أحداث عدم الامتثال، والتي يمكن أن يكلف حدث واحد منها ما متوسطه 4 ملايين دولار أمريكي في الإيرادات (زيادة عالمية بنسبة 45% منذ عام 2011) (الرابط موجود خارجIBM.com). أنت بحاجة إلى نظرة عامة فورية وكاملة وشاملة لجميع تدفقات بياناتك ومصادرها وتحويلها وتبعياتها للتحكم في بياناتك بشكل أساسي.
IBM يمكن أن يساعدك على زيادة الثقة في بياناتك، وضمان دقة التقارير، والاطلاع على نظرة عامة واضحة وقابلة للتعديل بسهولة حول كيفية اشتقاق الحسابات المهمة, وتحسين إدارة البيانات الخاصة بك لتعزيز إدارة البيانات الاستراتيجية الشاملة على مستوى المؤسسة بأكملها.
اكتشاف النسب الآلي
قل وداعاً للعمليات اليدوية المكلفة والمطولة لجمع الأنساب وتحديثها. وفّر التكاليف في المرحلة الأولية من التنفيذ باستخدام الأتمتة IBM.
تحسين الدقة مع طبقة دلالية مضافة
ضع حداً للتخمين الثاني. يمكنك اتخاذ قرارات أكثر استنارة من خلال إعداد تقارير وتوقعات دقيقة من خلال النسب التفصيلية مع طبقة دلالية مضافة.
خلق شفافية كاملة لتحسين الثقة
الوصول إلى النسب المتكاملة التي يمكن تعديلها حسب الفهم التقني لكل مستخدم لزيادة شفافية البيانات والثقة بها، مما يحقق المزيد من التمكين للجميع.
تمكين الامتثال التنظيمي الكامل
لوائح صارمة؟ IBM يوفر أيضًا نظرة عامة كاملة على البيانات المنظمة التي تعالجها مجموعتك. يساعدك ذلك على تلبية متطلباتك التنظيمية وتجنب العقوبات الباهظة لعدم الامتثال.
تعجيل المبادرات
استفد من السحابة السلسة أو الترحيلات الهجينة مع دورة حياة البيانات الكاملة. ضع التوقعات الصحيحة، والتزم بالخطة، ووفر الموارد، واهرب من دورة "افعل-كسر-تصحيح-إعادة".
حافظ على عمليات ترحيل بياناتك على المسار الصحيح
السحابة والبيئات الهجينة هي حساس لجهود التحول الرقمي. ومع ذلك، فإن تغيير بيئة بياناتك أسهل قولاً من فعله. في الواقع، وفقًا لمؤسسة Gartner (الرابط موجود خارج ®IBM.com)، فإن 83% من عمليات ترحيل البيانات تتجاوز الميزانية أو تتأخر عن الجدول الزمني أو تفشل. وعلاوة على ذلك، فإن 80% من مجموعة المجموعات التي تجري عملية الرفع والمناوبة لا تحقق وفورات مجدية في التكاليف.
لا تدع مشروعك يصبح إحصائية. مع منصة حياة البيانات الآلية المؤتمتة على مستوى المؤسسة IBM، يمكنك تجنب الوقوع ضحية للمخاطر الشائعة والمعقدة أثناء عمليات الترحيل وتوفير الوقت والمال والموارد.
تقليل تكاليف المشروع
كل عملية ترحيل تبدأ بخطة، ولكن مع دورة حياة البيانات على مستوى المؤسسة IBMالتي تعمل على جميع الأنظمة الأساسية، اكتملت أخيرًا تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. لا توجد نقاط عمياء، ولا مياه موحلة.
استغلال القدرة على التنبؤ بشكل أفضل
افهم تأثير بياناتك على كل مرحلة من مراحل الترحيل، بما في ذلك أثناء مرحلة الاختبار والتصحيح، مما يمكن أن يقلل من الوقت المستغرق في مرحلة التحليل.
لا تترك شيئاً خلفك
مع دورة حياة البيانات، يتم تعيين كل كائن في النظام الذي تم ترحيله وتوثيق تبعيات المعلومات بشكل واضح من أجل انتقال سلس.
توليد قيمة أكبر
تشير تقديرات معهد ماكنزي العالمي إلى أن الشركات يمكن أن تولد ما بين 9.5 تريليون دولار أمريكي إلى 15.4 تريليون دولار أمريكي من قيمة الأعمال (الرابط موجود خارج ®IBM.com) من خلال الاستثمار في أدوات الذكاء الاصطناعي مثل دورة حياة البيانات.
تبسيط عمليات M&A
تسريع التكامل وتوحيد البيانات مع فهم مستوى الامتثال في الأنظمة الموروثة. تجنب المفاجآت في عملية الاندماج أو الاستحواذ. تحدث عمليات الاندماج والاستحواذ لأسباب عديدة، ودائمًا ما يتغير السياق.
قد تدخل فرق تكنولوجيا المعلومات إلى بيئة البيانات الجديدة بشكل أعمى تماماً، غير متأكدين من التطبيقات والعمليات والبيانات التي ورثوها. حتى في حالات الاتفاقات الأكثر ودية، قد تظل الشركة المستحوذة مصدومة بالكم الهائل من النصوص في البيئة الجديدة التي قد تكون مربكة ومكلفة في التعامل معها. في معظم حالات الاندماج والاستحواذ، تكون دورة حياة البيانات اليدوية مكلفة للغاية.
مسح ومعالجة أي بيئة تقريبًا
IBMتستخدم منصة دورة حياة البيانات المؤتمتة البيانات الوصفية لإنشاء خريطة لكيفية تحويل البيانات واستخدامها ومعالجتها في بيئتك. يمكن أن تكشف المعلومات التكنولوجية عن التغييرات داخل جداول البيانات لتظهر لك كيفية تأثيرها على التطبيق النهائي. يمكنك تمييز المعلومات ذات الصلة في سياق خط أنابيب البيانات بعلامات نشطة مرمزة بالألوان. مع توفر أكثر من 50 ماسحًا ضوئيًا، يمكنك تصور حركة البيانات في أي بيئة تقريبًا وتوفير الوقت والمال من خلال العثور على المناطق التي تحتاج إلى مراجعات. علاوةً على ذلك، يوفر التسلسل الهرمي رؤية واضحة على مستويات متعددة لتوفير الفهم عبر جميع الأقسام والمسميات الوظيفية.
التحديات التنظيمية
قيمة دورة حياة البيانات
IBM Knowledge Catalog مع مانتا
انخفاض الثقة في التقارير والذكاء الاصطناعي
الثقة في البيانات
يمكنك بناء الثقة في التقارير من خلال عرض ملخص النسب الملائم للأعمال مع القدرة على التعمق في التفاصيل الفنية.
بطء تسليم الرؤى الجديدة
تحليل الأثر
يمكنك الاتصال بأكثر من 50 تقنية لالتقاط النسب التلقائي لإكمال التحليل المتعمق ومنع حوادث البيانات.
عمليات تدقيق الامتثال التنظيمي
الامتثال التنظيمي
تتبع البيانات الحساسة باستخدام مصطلحات الأعمال والتصنيفات وغيرها من عناصر الحوكمة على مستوى العمود لضمان الامتثال التنظيمي.
تزايد عدد حوادث البيانات
السبب التحليل الأساسي
راقب التغييرات في تدفق البيانات مع النسب التاريخية لحل مشكلات خط أنابيب البيانات ومعالجة مشكلات جودة البيانات.
هجرات الهندسة المعمارية
تحديث التطبيقات
فحص الأنظمة التي سيتم تحديثها لتحديد التبعيات.
تعرف على كيف يمكن لمنصة IBM Manta Data Lineage تحسين ®قوة بياناتك الحالية من خلال مساعدة مجموعة البيانات الخاصة بك في الامتثال وإدارة البيانات, وتحليلات الدقة والمخاطر والتأثير، وسير العمل الآلي وخرائط البيانات سهلة العرض عبر مختلف الصناعات.
إذا كنت تعمل في مجال الخدمات المالية، فمن المحتمل أنك تواجه قائمة متزايدة من اللوائح التنظيمية المتعلقة بالبيانات، مثل اللائحة العامة لحماية البيانات، واللوائح التنظيمية المتعلقة بمعايير المحاسبة الدولية لإعداد التقارير المالية CECL، والمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9، وBASEL III، وBSA/AML.
بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الانتقال من نظام الإرث لصالح بيئة هجينة أو بيئة السحابة. مع منصة دورة حياة البيانات على مستوى المؤسسة IBM، يمكنك اكتساب الثقة التي تحتاجها في بياناتك من أجل الامتثال التنظيمي وجهود إدارة البيانات وترحيل السحابة وغير ذلك الكثير. يمكنك أيضاً أتمتة المهام الروتينية وتمكين الخدمة الذاتية حيثما أمكن، مما يقلل من عبء المهام اليدوية على مهندسي البيانات والمطورين. قم بتحسين إدارة البيانات الخاصة بك من خلال عرض كامل لجميع تدفقات البيانات والتحويلات والتبعيات.
إن نظام الرعاية الصحية في النظام البنائي حساس ومتنوع ومترابط، ومتكامل مع العديد من برامج الرعاية الصحية المصغرة والبنى التحتية. وتعتمد تلك الروابط على عدد لا يحصى من التبعيات، مع إخفاء طبيعة تلك التبعيات في "الصندوق الأسود" بالنسبة لمعظم المستخدمين، مما يشكل تحديًا لدقة بياناتهم.
IBMتضيء أداة دورة حياة البيانات التبعيات الخاصة بـ "دورة حياة البيانات" تبعيات البيانات، وتتبع رحلة البيانات أثناء حركة البيانات عبر الأنظمة المعقدة وخضوعها لعمليات تحويل مختلفة على طول الطريق. يمكن أن تساعدك هذه المعلومات على اتخاذ قرارات حاسمة لمرضاك مع الحفاظ على سلامتهم من الانتهاكات وانتهاكات الامتثال التنظيمي. IBMيمكن أن يساعدك تحليل التأثير ومقارنة المراجعات في تحليل التأثير ومقارنة المراجعات في منع مشاكل عدم التطابق وغيرها من مشاكل تعارض الكيانات أثناء تحديثات نظام سجل السلامة الإلكتروني (HER).
IBM يمكن لـ دورة حياة البيانات العثور على الجداول المفقودة أو المعطلة اللازمة لفوترة شركات التأمين بشكل صحيح وتحديد بيانات المريض المفقودة أو غير المكتملة التي يمكن أن تؤثر على القرارات السريرية. يمكنك أيضًا إنشاء سير العمل الآلي لفريقك وتحسين الإنتاجية.
إذا كنت تعمل في مجال التأمين، فمن المحتمل أنك تتعامل مع كميات هائلة من البيانات المحمية. أو ربما كنت تواجه حاجة متزايدة للانتقال من المنصات التقليدية التي لم تعد فعالة في معالجة المطالبات، ولكنك لا تستطيع الانتظار لأشهر.
مع منصة دورة حياة البيانات IBM، يمكنك الحصول على الرؤية في بيئة البيانات الخاصة بك، وهو أمر بالغ الأهمية ليس فقط لجهود الترحيل الفعالة، ولكن أيضًا للامتثال التنظيمي وإدارة البيانات وغير ذلك. استخدم خرائط تدفق البيانات لمعرفة مصدر بيانات مطالبات التأمين بالضبط وكيف تغيرت المعلومات التكنولوجية. ادمج بياناتك الحالية واستخدم معلومات تكنولوجيا المعلومات لتعظيم إدارة البيانات في إطار العمل.
من المحتمل أن يكون لديك ملايين أو حتى تريليونات من البيانات في شركتك الصيدلانية. قد تتعلق هذه البيانات بالتجارب السريرية والصيدلة والتوزيع والتركيبات وبراءات الاختراع. تكنولوجيا المعلومات من المحتمل أن يحتوي كل نوع من أنواع البيانات على اختلافات، بما في ذلك الاختلافات في العملة ووحدات القياس وحجم البيانات المطلوبة ومتطلبات براءات الاختراع ومراحلها وموافقات إدارة الغذاء والدواء واللوائح ذات الصلة.
هذه البيانات مطلوبة لاتخاذ قرارات حساسة، وغالبًا ما تكون قرارات منقذة للحياة عند الحصول على الدواء بتركيبته بشكل صحيح وتصنيعه وتوزيعه على الأشخاص المناسبين بسرعة. يمكن أن تساعدك دورة حياة البيانات على فك تشابك بيئة بياناتك المعقدة حتى تتمكن من الوثوق ببياناتك الحالية واتخاذ قرارات أفضل وأكثر أمانًا. يستخدم نظام IBM Manta Data Lineage من شركة IBM النسب الآلي لمساعدتك في الحفاظ على الامتثال والحفاظ على جميع براءات الاختراع محدثة ومودعة بمعلومات كاملة ودقيقة للحصول على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بشكل أسرع.
يمكنك عرض نماذج البيانات بناءً على خصائص محددة اكتشفها التنميط. على سبيل المثال، حدد النسبة المئوية المفقودة من القيم في عمود ما لفهم ما إذا كان يمكن استخدام مجموعة البيانات. يمكن أن تساعدك دورة حياة البيانات أيضًا في تحديد التغييرات التي يجب أن تكون صالحة من تاريخ معين.
اقرأ المزيد حول كيف تساعدك دورة حياة البيانات على تحسين استخدام البيانات وتحليلها وحوكمتها في مجموعتك.
تعرّف على السبب الذي يجعل IBM دورة حياة البيانات أمرًا ضروريًا لمجموعة أدوات البيانات الخاصة بك من خلال فهم ماهية دورة حياة البيانات, لماذا تعتبر المعلوماتية مهمة، وكيفية تفعيل البيانات الوصفية وكيفية إنشاء دورة حياة البيانات.
انظر كيف تساعدك دورة حياة البيانات على فهم ®قوة وإمكانات بياناتك من النهاية إلى النهاية.
تعلّم كيفية استخدام واجهة IBM Manta Data Lineage وواجهة ميزة لتصور وتفسير ومقارنة مراجعات بياناتك في ساعتين فقط.
انظر كيف يساعدك IBM Manta Data Lineage في إنشاء إدارة بيانات إطار العمل للامتثال.
اكتشف كيف تساعد دورة حياة البيانات الخدمات المالية في الامتثال ودقة البيانات والتحليلات وكفاءة ترحيل السحابة وغير ذلك الكثير.
تفعيل بيانات الذكاء الاصطناعي والتحليلات مع الفهرسة الذكية وإدارة السياسات.
تقديم بيانات موثوقة وجديرة بالثقة مع إمكانية متابعة البيانات بشكل مستمر.
قم ببناء خط أنابيب بيانات موثوق به باستخدام أداة تحديث ETL على منصة السحابة الأصلية معارف.
قيادة الرؤى بشكل أسرع من خلال تقديم رؤية شاملة لبيانات الكيان وعلاقاته عبر نسيج بيانات المؤسسة.
استكشاف كيفية تمكين IBM من إنشاء أساس بيانات محكوم وجاهز للامتثال. قم بتطبيق شفافية البيانات مع IBM Manta Data Lineage اليوم حتى تتمكن من الاطلاع على سجل بياناتك وتدفقها ونتائجها لتجعل تكنولوجيا المعلومات تعمل من البداية إلى النهاية. لمعرفة المزيد عن IBM Manta Data Lineage ، احجز عرضًا توضيحيًا.