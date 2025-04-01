نسب بيانات IBM Manta Data Lineage

تضخيم القيمة اكتساب خفة الحركة من خلال الأتمتة من خلال البدء بخط أنابيب بيانات وظيفي سليم. IBM تبسيط تحليلات التأثير والسبب الأساسي، وتسريع حل الحوادث، وتقليل زمن دورة تحليلات البيانات وزيادة قيمة التحليلات التحليلات.

وضع دورة حياة البيانات للعمل على تحسين جودة الإنتاج غالبًا ما تخصص فرق البيانات جزءًا كبيرًا من وقت عملها لإجراء تحليلات التأثير اليدوي والتحليلات الأساسية. وعلى الرغم من أن هذه التحليلات، على الرغم من أنها حساس لمنع الإصدارات المعطلة والحوادث المتكررة، إلا أنها غالبًا ما تستغرق وقتًا طويلاً بسبب التعقيد المتزايد لأنظمة البيانات. أنت بحاجة إلى القدرة على فهم خط أنابيب البيانات والتبعيات الخاصة بك بشكل كامل دون إنفاق مئات الساعات من القوى العاملة. يمكن لشركة IBM مساعدتك في تقليل هذا الجهد اليدوي دون التضحية بالجودة ويمكنك تحسين إدارة التغيير لديك من خلال التأثير الآلي الكامل والتحليل الأساسي الآلي وحل الحوادث وتصحيح الأخطاء، وتحرير فريقك لمشاريع أكبر. استخدم ميزة الرؤية لمعرفة كيف سيؤثر التغيير المخطط له على أجزاء أخرى من البيئة. تعقب أي مشكلة متعلقة بالبيانات بسهولة إلى مصدر المعلومات وإزالتها على الفور - كل ذلك مع منع حدوث أي مشكلة متعلقة بالبيانات مرة أخرى في المستقبل. زيادة الإنتاجية وفِّر الوقت والطاقة والمال من خلال الرؤية الكاملة لخط أنابيب البيانات الخاص بك. أتمتة تحليلات التأثير والسبب الأساسي بالكامل بحيث تتطلب الحد الأدنى من العمل اليدوي، مما يوفر فريقك لمشاريع أكبر. الحصول على وقت أسرع في حل الحوادث تتبّع أي مشكلة متعلقة بالبيانات بسهولة إلى المصدر وإزالة معلومات الترددات اللاسلكية على الفور - كل ذلك مع منع حدوث معلومات الترددات اللاسلكية مرة أخرى في المستقبل. تقليل الإصدارات المعطلة تصرّف بشكل استباقي من خلال تحليل التأثير الآلي الدقيق الذي يخلق رؤية فورية لكيفية تأثير التغيير المخطط له على أجزاء أخرى من البيئة.