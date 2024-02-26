6 فوائد لتتبُّع دورة حياة البيانات في الخدمات المالية

يعمل قطاع الخدمات المالية على تحديث حوكمة البيانات منذ أكثر من عقد من الزمن. ومع اقترابنا من تباطؤ اقتصادي عالمي، أصبحت الحاجة إلى حوكمة متقدمة أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى. كيف يمكن للبنوك والاتحادات الائتمانية والمستشارين الماليين مواكبة اللوائح الصارمة في ظل قيود الميزانية وارتفاع معدل دوران الموظفين؟
الجواب هو تتبُّع دورة حياة البيانات. جمعنا ستة أسباب رئيسية تدفع المؤسسات المالية إلى الاعتماد على منصات تتبُّع دورة حياة البيانات مثل Manta للسيطرة على بياناتها.
في مجال الأعمال، يؤثِّر كل قرار في النتائج النهائية. لهذا السبب، يُعَد تحليل الأثر أمرًا بالغ الأهمية - فهو يتوقع نتائج أي قرار. كيف سيؤثِّر قرار واحد على العملاء؟ والأطراف المعنية؟ والمبيعات؟
يساعد تتبُّع دورة حياة البيانات في أثناء هذه التحقيقات. لأن تتبُّع دورة حياة البيانات يُنشئ بيئة يمكن الوثوق فيها بالتقارير والبيانات، ويمكن للفِرق اتخاذ قرارات أكثر وعيًا. توفِّر دورة حياة البيانات هذه الموثوقية - وأكثر من ذلك.
أحد المجالات التي غالبًا ما يتم تجاهلها في تحليل التأثير هو مرونة تكنولوجيا المعلومات. ظهرت هذه الثغرة بوضوح في مارس 2021 عندما تعرضت CNA Financial لهجوم فدية تسبَّب في تعطيل واسع للشبكة. تم اختراق البريد الإلكتروني للشركة، ما أثار هلع المستهلكين، واضطرت CNA Financial إلى دفع فدية قياسية بلغت 40 مليون دولار أمريكي. هنا تظهر الحاجة إلى تحليل التأثير المدعوم بتتبُّع دورة حياة البيانات. إذا واجهت تهديدًا، فسترغب في أن تكون مستعدًا لمواجهته ومعرفة بالضبط مدى تأثيره على أعمالك.
كما تتعرض مرونة تكنولوجيا المعلومات للتهديد من الكوارث الطبيعية والأخطاء البشرية وأعطال البنية التحتية والانتقال إلى السحابة وغيرها. في الواقع، 76% من المؤسسات واجهت حادثًا خلال العامين الماضيين استلزم وجود خطة لاستعادة تكنولوجيا المعلومات بعد الكوارث.
تواجه معظم المؤسسات صعوبة في تحليل التأثير، إذ يتطلب موارد كبيرة عند تنفيذه يدويًا. لكن مع استخدام تتبُّع دورة حياة البيانات المؤتمت من Manta، شهدت المؤسسات المالية زيادة تصل إلى 40% في إنتاجية فِرق الهندسة بعد اعتماده.
كما ذُكر أعلاه، هناك العديد من التهديدات التي قد تؤثِّر في صافي أرباح مؤسستك. سواء أكان الأمر هجوم فدية ناجحًا أم انتقالًا إلى السحابة سيئ التخطيط، فإن اكتشاف المشكلة قبل أن تتسبب في أضرار يكون دائمًا أقل تكلفة.
هذا هو سبب أهمية قابلية ملاحظة مسار البيانات. فهو لا يحمي مؤسستك فحسب، بل يحمي أيضًا عملاءك الذين يضعون أموالهم تحت رعايتك.
يوسِّع تتبُّع دورة حياة البيانات نطاق قابلية ملاحظة البيانات ليشمل البنية التحتية لمعالجة البيانات أو مسارات البيانات، بالإضافة إلى البيانات نفسها. مع قابلية الملاحظة الموسَّعة هذه، يمكن منع الحوادث في مرحلة التصميم أو اكتشافها خلال مرحلة التنفيذ والاختبار لتقليل تكاليف الصيانة وتحقيق إنتاجية أعلى.
تمكَّن عملاء Manta الذين أنشأوا دورة حياة كاملة للبيانات من تتبُّع المشكلات المتعلقة بالبيانات إلى مصدرها بسرعة أكبر بنسبة 90% مقارنةً بالنهج اليدوي السابق. وهذا يعني أن الفِرق المسؤولة عن الأنظمة المعنية يمكنها حل أيِّ مشكلة خلال دقائق، وفقًا لأبحاث Manta.
المجال المالي منظم للغاية. يجب على المؤسسات الامتثال للأنظمة واللوائح مثل Basel III وSOC 2 وFACT وBSA/AML وCECL.
كل هذه اللوائح تتطلب تتبُّعًا دقيقًا للبيانات. ويجب أن تكون مؤسستك قادرة على الإجابة عن الأسئلة التالية:
يساعدك تتبُّع دورة حياة البيانات في الإجابة عن هذه الأسئلة من خلال إنشاء تصورات مفصلة للغاية لتدفقات البيانات الخاصة بك. يمكنك استخدام هذه التقارير لتتبُّع بياناتك بدقة والإبلاغ عنها لضمان الالتزام التنظيمي.
تتوقع McKinsey أن 8 دولارات من كل 10 دولارات مخصصة لاستضافة تكنولوجيا المعلومات ستتجه نحو السحابة بحلول عام 2024. في القطاع المالي، قامت 40% من البنوك و41% من الاتحادات الائتمانية بالفعل بنشر التقنيات السحابية.
ومع ذلك، إذا سبقت لك المشاركة في ترحيل نظام بيانات، فأنت تعرف مدى تعقيد العملية. من المتوقع إهدار نحو 100 مليار دولار أمريكي من تمويل السحابة خلال السنوات الثلاث المقبلة، وتُشير معظم المؤسسات إلى تكاليف الترحيل باعتبارها العائق الأكبر أمام تبنّي السحابة. تكمن صعوبة (وكلفة) العملية في أن كل نظام يتكوّن من الآلاف أو الملايين من الأجزاء المترابطة، ما يجعل من المستحيل ترحيل كل شيء في خطوة واحدة.
تقسيم النظام إلى أجزاء أصغر من الكائنات (التقارير والجداول وسير العمل وغيرها) قد يجعل العملية أكثر قابلية للإدارة، لكنه يطرح تحديًا آخر: كيف يمكن ترحيل جزء دون إفساد آخر؟ كيف تعرف الأجزاء التي يمكن تجميعها لتقليل عدد التبعيات الخارجية؟
باستخدام دورة حياة البيانات، يتم تعيين كل كائن في النظام الذي تم ترحيله وتوثيق التبعيات. استخدم عملاء Manta دورة حياة البيانات لإتمام مشروعات الترحيل أسرع بنسبة 40% وبموارد أقل بنسبة 30%.
يظل مهندسو البيانات والمطورون وعلماء البيانات من أسرع الأدوار نموًا في مجال التكنولوجيا ومن أكثرها صعوبة في التوظيف. وقد تفاقم نقص الكفاءات في هندسة البيانات من مجرد مشكلة إلى أزمة، وزادته تعقيدات أنظمة البيانات المتنامية سوءًا. آخر شيء تريده هو إنهاك مهندسي البيانات القيّمين بمهام يدوية وروتينية مُرهقة، مثل ملاحقة حوادث البيانات، وتقييم آثار التغييرات المخططة، أو تكرار الإجابة عن نفس الأسئلة المتعلقة بمصادر السجلات مرارًا وتكرارًا.
يمكن لدورة حياة البيانات أن تسهم في أتمتة المهام الروتينية وتمكين الخدمة الذاتية كلما أمكن، بحيث يتمكن علماء البيانات والأطراف المعنية من الوصول إلى أحدث معلومات دورة الحياة ومصدر البيانات بأنفسهم عند الحاجة. تمكِّن خريطة دورة حياة البيانات التفصيلية من تسريع انضمام مهندسي البيانات الجُدُد، ما يساعد على دمج المهندسين الجُدُد أو الأقل خبرة في الدور دون التأثير في استقرار وموثوقية بيئة البيانات.
حوكمة البيانات ليست أمرًا جديدًا، خاصةً في العالم المالي. أصدرت لجنة Basel Committee معيار BCBS 239 منذ عام 2013. جاء هذا التنظيم بهدف تعزيز قدرات البنوك على تجميع البيانات المتعلقة بالمخاطر والإبلاغ عنها، بما يزيد من الثقة في البيانات.
يحتاج مطورو التقارير وعلماء البيانات ومستخدمو البيانات إلى بيانات موثوق بها لاتخاذ قرارات دقيقة وفي الوقت المناسب وبثقة عالية. ولكن في بيئة البيانات المعقَّدة اليوم، تتعامل مع خوادم وبنية تحتية موزَّعة، ما يؤدَّي إلى مصادر بيانات متفرقة وعدد لا يُحصى من الاعتمادات بين البيانات. تحتاج إلى نظرة شاملة لجميع مصادر بياناتك لفهم كيفية انتقالها داخل مؤسستك، ومعرفة جميع نقاط الاتصال، وكيفية تفاعلها مع بعضها. يمكنك الوثوق ببياناتك بشكل كامل فقط عندما يكون لديك فهم كامل لها.
توفِّر دورة حياة البيانات نظرة شاملة على جميع تدفقات البيانات لديك ومصادرها وتحويلاتها وتبعياتها. ستضمن دقة التقارير، وتتمكن من رؤية كيفية اشتقاق الحسابات الحيوية، وتكتسب الثقة في إطار إدارة البيانات والاستراتيجية لديك.
ساعدت Manta عشرات العملاء في القطاع المالي على تحقيق فوائد تتبُّع دورة حياة البيانات. نحن نضيف الذكاء إلى إدارة البيانات الوصفية من خلال توفير حل مؤتمت يساعدك على زيادة الإنتاجية وتعزيز الثقة في بياناتك وتسريع التحول الرقمي.
تتضمن منصة Manta ميزات فريدة لتحقيق أقصى استفادة من دورة حياة البيانات، مع أكثر من 40 جهاز مسح ضوئي مؤتمت جاهز للاستخدام. بالإضافة إلى ذلك، تعمل Manta بالتوازي مع أشهر كتالوجات البيانات، حيث تتكامل منصتنا مع كتالوجات مثل Collibra وInformatica وAlation وغيرها.
لا تنتظر. حقِّق فوائد تتبُّع دورة حياة البيانات المؤتمت اليوم.
