استشارات الخدمات المالية

المؤسسات المالية التي كانت تتنافس وفقًا لأوجه كفاءة مكاتب الدعم تتنافس الآن على أساس تجارب عملاء المكتب التنفيذي. تساعد IBM Financial Services Consulting العملاء على الاستجابة بدلًا من التفاعل مع هذا التغيير في نموذج أعمال صناعة الخدمات المالية التقليدية.
ساعدت خبرتنا في تحديث الأنظمة الأساسية الرقمية للخدمات المصرفية عملاءنا على تحقيق تحسينات في نسبة التكلفة إلى الدخل (C/I) تزيد عن 14% ومدخرات إجمالي تكلفة العمليات (TCO) بمتوسط يتراوح بين 20 و30%. تؤدي الخبرة الصناعية والتقنية الكبيرة التي تتمتع بها IBM Consulting إلى تحقيق نتائج مهمة مرتبطة بالأداء المالي السليم الذي يركِّز على ثلاثة متطلبات أساسية للعميل: النمو والكفاءة والامتثال.
بسبب أهمية تحديث شركات الخدمات المالية، توفِّر شركتنا IBM Payments Center العالمية حلول دفع متكاملة لتمكين المرونة والأمن وقابلية التوسع اللازمة في نظام دفع بنائي دائم النمو يركِّز على الشريك.
تقديم خدمة عملاء لمؤسستك المالية تعزز الإنتاجية والنمو باستخدام IBM watsonx Assistant.
التحسين السريع في الوقت المناسب للقيمة لتطبيقات السحابة الهجينة القائمة على البيانات¹
من طلبات العملاء تمَّ التعامل معها بواسطة الوكيل الافتراضي الرائد للمصرف ومنصة الذكاء الاصطناعي الحواري الخاصة به
زيادة في صافي نقاط الترويج باستخدام أداة دعم الرهن العقاري الرقمية الجديدة وتحسين تجربة العملاء³
سرّع رحلتك نحو تطبيق التقنية السحابية وتبنّي فكرة التحول الرقمي والاستدامة في الخدمات المصرفية من خلال تحديث الأنظمة الأساسية والتطبيقات والعمليات والأنظمة البنائية.
تُقدِّم IBM Payments Center (اختصارًا IPC) أحدث التقنيات المعرفية والذكاء الاصطناعي لمساعدة الشركات العالمية على زيادة الكفاءة والقيمة في خدمات الدفع. سواءٌ أكنت تعمل في قطاع إدارة الأصول أو قطاع إدارة الثروات أو مجال التخطيط المالي أو تعمل في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية، فإن خبرتنا في ISO 20022 يمكن أن تساعدك على اكتساب معارف جديدة من بيانات أفضل.
حسّن تجربة العملاء وأنشئ تدفقات إيرادات جديدة واحمِ شركتك من تهديدات الأمن الإلكتروني. تعمل IBM Cloud for Financial Services على تسريع الإمكانات الأكثر تحويلية للخدمات المصرفية السحابية مع ضمان الأمان والامتثال.
تعرَّف على البيانات والاستراتيجية اللازمة لتحقيق النجاح على المدى الطويل في السوق العالمية.
تقدم كلٌّ من Finacle وIBM حلًا مصرفيًا أساسيًا رائدًا في مجال الصناعة يمكنه تحسين الأداء والموثوقية والمرونة.
يمكنك تسريع عملية التحول المصرفي، مع العلم أن IBM وTemenos لديهما ما يتيح لهما تقليل مخاطر التسليم ودعم تمويل أكبر المبادرات.
تساعد IBM Consulting البنوك على تبسيط التعقيد الفني والتشغيلي من خلال تحسين عروض Vault Core وVault Payments لدى Thought Machine.
تُصنَّف IBM Consulting على أنها شريكة عالمية في عملية التنفيذ لشركة Finastra، وتُستخدم تقنية IBM في العديد من الحلول الأساسية لدى Finastra.
استخدم مجموعة منتجات IBM Consulting وSunTec لمعالجة بيانات العملاء والمعاملات في الوقت الفعلي لاتخاذ القرارات التشغيلية بسرعة.
بالشراكة مع FIS، أصبحت عملية تحول المدفوعات أكثر أمانًا لزيادة ثقة العملاء بفضل ميزة الذكاء الاصطناعي لمكافحة الاحتيال.
يمكنك تلقي رسائلنا الإخبارية التي تقدم معلومات مدروسة بشأن التوجهات الناشئة.
تواصل مع مجموعتنا المتنوعة من خبراء IBM الذين يمكنهم مساعدتك في اتخاذ خطوتك الكبيرة التالية.
انضم إلى فريقنا المكون من الأشخاص المتفانين والمبتكرين الذين يُحدثون تغييرًا إيجابيًا في العمل والعالم.
استكشِف الأفكار القيادية والرؤى والموارد التي نوفرها، لمواجهة تحديات بيئة الأعمال الحالية المعقدة وتحقيق نتائج ذات تأثير ملموس.