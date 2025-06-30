استشارات الخدمات المالية

المؤسسات المالية التي كانت تتنافس وفقًا لأوجه كفاءة مكاتب الدعم تتنافس الآن على أساس تجارب عملاء المكتب التنفيذي. تساعد IBM Financial Services Consulting العملاء على الاستجابة بدلًا من التفاعل مع هذا التغيير في نموذج أعمال صناعة الخدمات المالية التقليدية.

ساعدت خبرتنا في تحديث الأنظمة الأساسية الرقمية للخدمات المصرفية عملاءنا على تحقيق تحسينات في نسبة التكلفة إلى الدخل (C/I) تزيد عن 14% ومدخرات إجمالي تكلفة العمليات (TCO) بمتوسط يتراوح بين 20 و30%. تؤدي الخبرة الصناعية والتقنية الكبيرة التي تتمتع بها IBM Consulting إلى تحقيق نتائج مهمة مرتبطة بالأداء المالي السليم الذي يركِّز على ثلاثة متطلبات أساسية للعميل: النمو والكفاءة والامتثال.

بسبب أهمية تحديث شركات الخدمات المالية، توفِّر شركتنا IBM Payments Center العالمية حلول دفع متكاملة لتمكين المرونة والأمن وقابلية التوسع اللازمة في نظام دفع بنائي دائم النمو يركِّز على الشريك.