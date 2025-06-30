استشارات الخدمات المالية

حدّث الخدمات المصرفية والمدفوعات الأساسية وأنشئ أسسًا رقمية قوية تتحمل الاضطرابات
التوقعات العالمية للأسواق المصرفية والمالية لعام 2025
صاحب متجر مبتسم يستخدم لوحة رقمية لإجراء معاملة بطاقة ائتمان مع عميل

تأمين مستقبل بنكك باستخدام الذكاء الاصطناعي

انضم إلى ندوتنا عبر الإنترنت للاستماع إلى خبراء IBM حول كيفية انتقال بنكك من مرحلة التجارب إلى مرحلة التنفيذ باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.

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التغير الجذري في النظام المصرفي

المؤسسات المالية التي كانت تتنافس وفقًا لأوجه كفاءة مكاتب الدعم تتنافس الآن على أساس تجارب عملاء المكتب التنفيذي. تساعد IBM Financial Services Consulting العملاء على الاستجابة بدلًا من التفاعل مع هذا التغيير في نموذج أعمال صناعة الخدمات المالية التقليدية.

ساعدت خبرتنا في تحديث الأنظمة الأساسية الرقمية للخدمات المصرفية عملاءنا على تحقيق تحسينات في نسبة التكلفة إلى الدخل (C/I) تزيد عن 14% ومدخرات إجمالي تكلفة العمليات (TCO) بمتوسط يتراوح بين 20 و30%. تؤدي الخبرة الصناعية والتقنية الكبيرة التي تتمتع بها IBM Consulting إلى تحقيق نتائج مهمة مرتبطة بالأداء المالي السليم الذي يركِّز على ثلاثة متطلبات أساسية للعميل: النمو والكفاءة والامتثال.

بسبب أهمية تحديث شركات الخدمات المالية، توفِّر شركتنا IBM Payments Center العالمية حلول دفع متكاملة لتمكين المرونة والأمن وقابلية التوسع اللازمة في نظام دفع بنائي دائم النمو يركِّز على الشريك.
المزايا %40

التحسين السريع في الوقت المناسب للقيمة لتطبيقات السحابة الهجينة القائمة على البيانات¹

 %90

من طلبات العملاء تمَّ التعامل معها بواسطة الوكيل الافتراضي الرائد للمصرف ومنصة الذكاء الاصطناعي الحواري الخاصة به

 %20

زيادة في صافي نقاط الترويج باستخدام أداة دعم الرهن العقاري الرقمية الجديدة وتحسين تجربة العملاء³
القدرات
الخدمات المصرفية الأساسية

سرّع رحلتك نحو تطبيق التقنية السحابية وتبنّي فكرة التحول الرقمي والاستدامة في الخدمات المصرفية من خلال تحديث الأنظمة الأساسية والتطبيقات والعمليات والأنظمة البنائية.

 استكشف كيف يمكنك تسريع استراتيجيتك
المدفوعات

تُقدِّم IBM Payments Center (اختصارًا IPC) أحدث التقنيات المعرفية والذكاء الاصطناعي لمساعدة الشركات العالمية على زيادة الكفاءة والقيمة في خدمات الدفع. سواءٌ أكنت تعمل في قطاع إدارة الأصول أو قطاع إدارة الثروات أو مجال التخطيط المالي أو تعمل في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية، فإن خبرتنا في ISO 20022 يمكن أن تساعدك على اكتساب معارف جديدة من بيانات أفضل.

 استكشف خدمات الدفع لدينا
الخدمات المصرفية السحابية

حسّن تجربة العملاء وأنشئ تدفقات إيرادات جديدة واحمِ شركتك من تهديدات الأمن الإلكتروني. تعمل IBM Cloud for Financial Services على تسريع الإمكانات الأكثر تحويلية للخدمات المصرفية السحابية مع ضمان الأمان والامتثال.

 استكشف الخدمات المصرفية السحابية
النظرة المستقبلية العالمية للخدمات المصرفية لعام 2025
Speaker headshot of SR for the Think Toronto event
النهوض بمستوى الأداء المصرفي في عصر الذكاء الاصطناعي أي البنوك ستفوز وأيها ستخسر في عصر الذكاء الاصطناعي؟

تعرَّف على البيانات والاستراتيجية اللازمة لتحقيق النجاح على المدى الطويل في السوق العالمية.

قراءة التقرير كاملاً تواصل مع الخبير: Shanker Ramamurthy، الشريك الإداري العالمي، الأسواق المصرفية والمالية
دراسات حالة
Office towers in downtown Toronto
بنك الدولة الهندي (SBI) يعيد تصوّر الخدمات المصرفية
نظرًا لأن 60% من سكان الهند يبلغون من العمر خمسة وثلاثين عامًا وأصغر، فقد عقد بنك الدولة الهندي شراكة مع IBM Consulting لإعادة تصور كيفية تقديم الخدمات المالية والمزيد من أجل بناء علاقات مع هذه المجموعة المهمة من العملاء.
يد شخص تحمل هاتفًا محمولًا بالقرب من ماكينة صراف آلي
شركة PNC تعيد تصور مستقبل الخدمات المصرفية للبيع بالتجزئة
احتاجت PNC إلى نهج مرن ومتطور لكسب العملاء الجدد، ما دفعها إلى إقامة شراكة مع IBM لإعادة تصور الطرق التي يقدم بها موظفوها وعملياتها وتقنياتها التجارب والمنتجات المتميزة التي تمكِّن العملاء من إدارة شؤونهم المالية بشكل فعّال.
مبنى مكاتب CaixaBank
مشروع CloudNow الخاص بشركة CaixaBank
تهدف شركة CaixaBank الإسبانية إلى تطوير التطبيقات الأساسية وتحسين أوجه الكفاءة وتعزيز رؤيته المبتكرة للخدمات المالية. يقول المدير التنفيذي للبنك، "أصبحت IBM شريكة لا غنى عنها في تطوير الإمكانات الرقمية لشركة CaixaBank".

®Insight

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Group of business persons in business meeting. Group of entrepreneurs on meeting in board room. Creative business team on meeting in the office.
نصائح من 2000 من مديري تكنولوجيا المعلومات، والمديرين التنفيذيين للتكنولوجيا
يكشف بحث جديد عن مجموعة أساسية من الممارسات تهدف إلى تسريع التحول الرقمي استنادًا إلى آلاف المقابلات مع مجموعة من الرواد في القطاع المصرفي.
Young male freelancer using computer at table in home office. Entrepreneur is working in apartment. He is in smart casual.
تفعيل الذكاء الاصطناعي لتيسير تمويل الخدمات المالية
تعرَّف على كيفية تمكُّن المديرين الماليين في قطاع الخدمات المالية من تحقيق الاستفادة القصوى من الذكاء الاصطناعي التوليدي، بما في ذلك كيفية الاستعداد لتطبيقه وأماكن توظيفه وما يحتاجونه لجعله إضافة قيِّمة.
Woman making a transaction with credit card at an ATM at night time
مزايا المعايير الجديدة للمدفوعات
يوفر ربط المعايير الجديدة بالمنصات القديمة فرصة ذهبية لتعزيز كيفية تشغيل نظام الدفع.
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Female professional sharing new marketing ideas with team at office. Asian woman standing by whiteboard with statistical graphs and giving a presentation at startup office.
موصل SAP
نقل للبيانات مباشر وفائق الأداء — حوالي 20,000 سجل في الثانية — من جميع أنظمة SAP الحالية، بما في ذلك S/4HANA وBusiness Warehouse وECC. وهو متوافق مع جميع مصادر ODATA SAP.
Abstract illustration of statistics data and charts
IBM Cognos Analytics
الجمع بين مزايا التخطيط الفعالة وأدوات إعداد التقارير والتصور المتقدمة للحصول على معارف في الوقت الفعلي.
Engineer,gathered around models table in technology research center, talking, finding solution and analysing track design.
IBM Controller
دعم عمليات الإغلاق والدمج وإعداد التقارير. تمكين فرق الشؤون المالية من أتمتة الختام المالي وتسريعه بأقل دعم ممكن من تكنولوجيا المعلومات.

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