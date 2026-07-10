توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي المسؤول في قطاع الخدمات المالية

IBM Consulting و E.SUN Bank يبتكران إطار عمل مؤسسي للذكاء الاصطناعي الموثوق والقابل للتوسع.
في الوقت الذي يعيد فيه الذكاء الاصطناعي التوليدي صياغة النظام المالي العالمي، واجه E.SUN Bank سؤالاً جوهرياً: كيف يمكن توسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول داخل مؤسسة خاضعة للوائح تنظيمية؟ نظراً لعمل البنك في القطاع المالي شديد التنظيم في تايوان، فقد أطلق مبادرات للذكاء الاصطناعي، إلا أن الحوكمة ظلت مجزأة. كانت عمليات الرقابة تعتمد على التنسيق المتكرر بين الإدارات، وتعدد التفسيرات، وعمليات المراجعة اليدوية، دون وجود إطار عمل موحد وقابل للتطبيق.
بدون منطق حوكمة موحد، يمثل توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي مخاطر تنظيمية وتشغيلية ومخاطر تتعلق بالسمعة. مع ظهور المعايير العالمية مثل قانون الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي (EU AI Act) ومعيار ISO/IEC 42001، أصبحت الحاجة إلى إطار عمل منظم لحوكمة الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسة أمراً ملحاً. احتاج E.SUN Bank إلى الانتقال من مرحلة التجريب إلى نموذج حوكمة ذكاء اصطناعي متسق، وقابل للتدقيق، وقابل للتوسع.
دخلت IBM® Consulting في شراكة مع بنك E.SUN للعمل معاً على ابتكار أول إطار عمل لحوكمة الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات وقابل للتطبيق في قطاع الخدمات المالية في تايوان. بالاستناد إلى المعايير العالمية، بما في ذلك قانون الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي (EU AI Act) ومعيار (ISO/IEC 42001)، قدمت شركة IBM نموذج حوكمة لدورة الحياة قائماً على المخاطر، بما يتماشى مع التوقعات التنظيمية وواقع الأعمال.
المُخرَج الرئيسي - وهو المستند الفني (دليل العمل) لحوكمة الذكاء الاصطناعي - قام بتحويل المتطلبات التنظيمية إلى منهجية قرار منظمة ومُدرجة خطوة بخطوة. تتبع كل مبادرة في مجال الذكاء الاصطناعي الآن منطقًا متسقًا لتقييم المخاطر وتحديد المزيج المناسب من الضوابط. يُدمج إطار العمل 132 مقياساً رقابياً متوافقاً مع معايير FSC و 96 أسلوباً فنياً، تم تضمينها في مراحل تطوير النماذج، والتحقق منها، ونشرها، ومراقبتها. تحولت الحوكمة من تنسيق يدوي مجزأ إلى عملية مؤسسية موحدة، قابلة للتدقيق والتكرار، مما أدى إلى إنشاء نموذج حوكمة عملي يمكن أن يكون أيضاً مرجعاً للمؤسسات المالية في جميع أنحاء تايوان.
باعتماد الإطار الجديد، انتقل E.SUN Bank من ممارسات الحوكمة المجزأة إلى نموذج موحد على مستوى المؤسسة بأكملها. تم تدريب أكثر من 50 عضواً مؤسساً—بمن فيهم 13 قائداً محورياً—على تطبيق منطق الحوكمة المشتركة، مما أتاح اختيار ضوابط متسقة عبر جميع مبادرات الذكاء الاصطناعي. عند تقييم نفس حالة الاستخدام، أصبحت الفرق الآن تتخذ قرارات حوكمة موحدة بشكل مستقل، مما يقلل من فجوات التفسير ويعزز الثقة التنظيمية.
توفر الضوابط الـ 132 المتوافقة مع معايير FSC، والبالغ عددها 96 طريقة تقنية، تنفيذًا قابلًا للقياس والتدقيق للحوكمة. حوكمة الذكاء الاصطناعي الآن مدمجة عبر دورة الحياة الكاملة، مما يمكّن البنك من توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي بمسؤولية مع الحفاظ على التوافق التنظيمي. كما يُعد هذا الدليل إطاراً مرجعياً عملياً للمؤسسات المالية في جميع أنحاء تايوان، وذلك أثناء تطويرها وتعزيز قدراتها الخاصة في مجال حوكمة الذكاء الاصطناعي.
من خلال تحويل حوكمة الذكاء الاصطناعي إلى قدرة تشغيلية قابلة للتكرار، أرسى E.SUN Bank أساساً قوياً لابتكارات الذكاء الاصطناعي في المستقبل، مع الحفاظ في الوقت ذاته على الشفافية والمساءلة والتحكم.
E.SUN Bank، الذي تأسس عام 1992 ويقع مقره الرئيسي في تايبيه بتايوان، هو أحد البنوك التجارية الرائدة في البلاد. يقدم البنك خدمات التجزئة والخدمات المصرفية للشركات وإدارة الثروات للعملاء من الأفراد والمؤسسات، مع تركيز قوي على الابتكار الرقمي والتمويل المستدام.
تمت تسمية E.SUN Bank على اسم Mt. Jade، أعلى قمة في تايوان. مستلهمًا من عظمتها وجمالها، يلتزم E.SUN Bank ببناء بنك على مستوى عالمي وأن يصبح الخيار الأكثر موثوقية لعملائه.
بناءً على النزاهة والتميز المهني، يلتزم E.SUN Bank بحماية الأصول الموكلة إليه، مع الاستمرار في خلق القيمة وتقديم تجارب هادفة ومميزة لعملائه.
حقوق الطبع والنشر © محفوظة لشركة IBM Corporation، يونيو، 2026.
IBM، وشعار IBM، و[علامات حلول IBM التجارية] هي علامات تجارية مملوكة لشركة IBM Corp.، ومسجلة في العديد من الولايات القضائية حول العالم.
الأمثلة المعروضة لأغراض التوضيح فقط. ستختلف النتائج الفعلية بناءً على تكوينات نظم العميل وظروفها، وبالتالي، لا يمكن توفير النتائج المتوقعة بشكل عام.