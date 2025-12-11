بالنسبة إلى الخدمات المالية، الغد يبدأ من اليوم

قال خبراء IBM في الفعالية كثيرًا ما يُستخدم مصطلح "الأسّي" في اللغة اليومية كمرادف مبالغ فيه لكلمة "كثير"، ولكن عندما يتعلق الأمر بالذكاء الاصطناعي والكمي، فإن نمو هذه التقنيات هو أسّي حرفيًا—ليس فقط من حيث السعة، ولكن أيضًا من حيث فعالية التكلفة.

استشهد Ramamurthy بحلقة حديثة من بودكاست Decoder مع Nilay Patel، حيث شرح الرئيس التنفيذي لشركة IBM، Arvind Krishna، أن تقليل التكاليف المتسارع في تقنية الذكاء الاصطناعي هو أمر شبه حتمي، استنادًا إلى أنماط تجريبية شهدناها جميعًا. أشار Krishna أن قانون Moore—وهو ظاهرة أن عدد الترانزستورات في الدائرة المتكاملة يتضاعف كل عامين تقريبًا مع ارتفاع ضئيل في التكلفة—قد تحقق في الآونة الأخيرة في السنوات الخمس الأخيرة من تكنولوجيا أشباه الموصلات. (في الواقع، كان قانون Moore دقيقًا باستمرار منذ صياغة المصطلح في عام 1965.)

“هل مبالغ رأس المال المخصصة (للذكاء الاصطناعي) تصل إلى التريليونات؟ قال Krishna في البودكاست: "هذا صحيح تمامًا". "ولكن على مدى خمس سنوات، من المحتمل أن نحصل على ميزة بمقدار 10 أضعاف في قدرات أشباه الموصلات النقية. ثم ستحصل على 10 أضعاف في جانب التصميم و 10 أضعاف في جانب البرمجيات. إذا جمعت هذه العشرات الثلاث معًا، فستجد أنها أرخص بـ 1000 مرة ".

شرح Ramamurthy: "كيف سنستفيد من ذلك؟" وقال إن الوقت عامل جوهري، حيث تشكل التكلفة مصدر قلق ملح بين معظم المتخصصين في قطاع الخدمات المصرفية. "يسعى الرؤساء التنفيذيون في قطاع الخدمات المصرفية إلى تحقيق ثلاثة أهداف: زيادة الإيرادات، وتحسين التكاليف، وإدارة المخاطر والامتثال التنظيمي. وبالمناسبة، نعلم جميعًا أن نسب التكلفة إلى الدخل في مجال الخدمات المصرفية عالقة عند نقطة معينة. في الولايات المتحدة، تقترب النسبة من 62%".

وقال: "إن إدارة هذه الأهداف الثلاثة المتضاربة أمر صعب للغاية"، "وكل بضعة عقود، تمامًا كالساعة، نرى أزمات مصرفية تظهر في جميع أنحاء العالم. عادةً ما يكون ذلك بسبب التركيز على أحد هؤلاء الثلاثة بصورة أدنى من الصورة المثلى".

إذن، ما الذي يجب أن يفعله قائد الخدمات المالية؟

وقال: "تواجه البنوك في الأسواق الكبرى مشكلة". "إنهم يستثمرون في التكنولوجيا منذ عقود، ولكنها معقدة ومكلفة—وكذلك العمليات ونماذج الأعمال. فالتقنية وسيلة لخدمة الأعمال". كيف يمكن للمرء أن يتكيف مع هذا النظام القديم الذي يبدو غير قابل للإدارة؟ أوضح قائلاً: "يجب علينا إعادة التصور، وليس إعادة الهندسة، طريقة تصورنا للمكاتب الأمامية والوسطى والخلفية". في النموذج التقليدي، "يميل حوالي ثلثي الأشخاص والعمليات والتقنيات إلى التركيز على المكتب الأوسط والمكتب الخلفي، نظرًا لتعقيدها الاستثنائي. أسميت هذا النموذج المصرفي القديم. سيقلب النموذج المصرفي المستقبلي هذه المعادلة رأسًا على عقب".

ما يتطلبه ذلك، كما قال، هو "إعادة تصور ما يمكن أن تفعله هذه التقنيات الأسية، حتى نتمكن من التركيز على ما هو مهم حقًا—العملاء، والنظام البنائي، والشراكات. يتعلق الأمر بالمنصات التي تنتقل من الأمس إلى الغد. إنها رحلة تستغرق عدة سنوات".