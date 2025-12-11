بالنسبة إلى الخدمات المالية، الغد يبدأ من اليوم

قال Shanker Ramamurthy، الشريك الإداري في IBM للبنوك العالمية والأسواق المالية، في كلمة له أمام حشد غفير في فعالية تبادل القيادة في الخدمات المالية، التي عقدت الأسبوع الماضي في نادي ييل بنيويورك: "هناك ثلاث تقنيات أسية ستغير كل ما تقوم به." وتابع: "أنظر إليها من حيث 'الأمس واليوم'، و'اليوم وغدًا'، و'الغد واليوم الذي يليه،". "يتمثل الأمس واليوم في السحابة الهجينة. اليوم والغد يدوران حول الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي. وغدًا وبعده يدوران حول الكم. هل شركات الخدمات المالية جاهزة؟ استنادًا إلى محادثات Ramamurthy ومتحدثين آخرين في الحدث، يبدو أن هذه الشركات ليس لديها الكثير من الوقت للمناقشات الوجودية، لأن الغد هو في الواقع اليوم.
وسأل: "ما الذي يحتاجه الفائزون لينجحوا في هذا العصر الجديد من الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي؟" وأوضح Ramamurthy أنه حتى العقد الماضي تقريبًا، كانت الممارسة المعتادة للعديد من المؤسسات هي أن "[الفريق التنفيذي] سيضع إستراتيجية للعمل، ومن ثم تأتي التقنية لدعم تلك الإستراتيجية." لكن اليوم، أصبح العالم ذا وجهين: "إن الجمع بين هذه التقنية الأسية لا يقتصر على إثراء نموذج العمل فحسب؛ بل إن هذه التقنيات تشكل نموذج العمل وتعززه فعليًا".
قال خبراء IBM في الفعالية كثيرًا ما يُستخدم مصطلح "الأسّي" في اللغة اليومية كمرادف مبالغ فيه لكلمة "كثير"، ولكن عندما يتعلق الأمر بالذكاء الاصطناعي والكمي، فإن نمو هذه التقنيات هو أسّي حرفيًا—ليس فقط من حيث السعة، ولكن أيضًا من حيث فعالية التكلفة.
استشهد Ramamurthy بحلقة حديثة من بودكاست Decoder مع Nilay Patel، حيث شرح الرئيس التنفيذي لشركة IBM، Arvind Krishna، أن تقليل التكاليف المتسارع في تقنية الذكاء الاصطناعي هو أمر شبه حتمي، استنادًا إلى أنماط تجريبية شهدناها جميعًا. أشار Krishna أن قانون Moore—وهو ظاهرة أن عدد الترانزستورات في الدائرة المتكاملة يتضاعف كل عامين تقريبًا مع ارتفاع ضئيل في التكلفة—قد تحقق في الآونة الأخيرة في السنوات الخمس الأخيرة من تكنولوجيا أشباه الموصلات. (في الواقع، كان قانون Moore دقيقًا باستمرار منذ صياغة المصطلح في عام 1965.)
“هل مبالغ رأس المال المخصصة (للذكاء الاصطناعي) تصل إلى التريليونات؟ قال Krishna في البودكاست: "هذا صحيح تمامًا". "ولكن على مدى خمس سنوات، من المحتمل أن نحصل على ميزة بمقدار 10 أضعاف في قدرات أشباه الموصلات النقية. ثم ستحصل على 10 أضعاف في جانب التصميم و 10 أضعاف في جانب البرمجيات. إذا جمعت هذه العشرات الثلاث معًا، فستجد أنها أرخص بـ 1000 مرة ".
شرح Ramamurthy: "كيف سنستفيد من ذلك؟" وقال إن الوقت عامل جوهري، حيث تشكل التكلفة مصدر قلق ملح بين معظم المتخصصين في قطاع الخدمات المصرفية. "يسعى الرؤساء التنفيذيون في قطاع الخدمات المصرفية إلى تحقيق ثلاثة أهداف: زيادة الإيرادات، وتحسين التكاليف، وإدارة المخاطر والامتثال التنظيمي. وبالمناسبة، نعلم جميعًا أن نسب التكلفة إلى الدخل في مجال الخدمات المصرفية عالقة عند نقطة معينة. في الولايات المتحدة، تقترب النسبة من 62%".
وقال: "إن إدارة هذه الأهداف الثلاثة المتضاربة أمر صعب للغاية"، "وكل بضعة عقود، تمامًا كالساعة، نرى أزمات مصرفية تظهر في جميع أنحاء العالم. عادةً ما يكون ذلك بسبب التركيز على أحد هؤلاء الثلاثة بصورة أدنى من الصورة المثلى".
إذن، ما الذي يجب أن يفعله قائد الخدمات المالية؟
وقال: "تواجه البنوك في الأسواق الكبرى مشكلة". "إنهم يستثمرون في التكنولوجيا منذ عقود، ولكنها معقدة ومكلفة—وكذلك العمليات ونماذج الأعمال. فالتقنية وسيلة لخدمة الأعمال". كيف يمكن للمرء أن يتكيف مع هذا النظام القديم الذي يبدو غير قابل للإدارة؟ أوضح قائلاً: "يجب علينا إعادة التصور، وليس إعادة الهندسة، طريقة تصورنا للمكاتب الأمامية والوسطى والخلفية". في النموذج التقليدي، "يميل حوالي ثلثي الأشخاص والعمليات والتقنيات إلى التركيز على المكتب الأوسط والمكتب الخلفي، نظرًا لتعقيدها الاستثنائي. أسميت هذا النموذج المصرفي القديم. سيقلب النموذج المصرفي المستقبلي هذه المعادلة رأسًا على عقب".
ما يتطلبه ذلك، كما قال، هو "إعادة تصور ما يمكن أن تفعله هذه التقنيات الأسية، حتى نتمكن من التركيز على ما هو مهم حقًا—العملاء، والنظام البنائي، والشراكات. يتعلق الأمر بالمنصات التي تنتقل من الأمس إلى الغد. إنها رحلة تستغرق عدة سنوات".
قال Ramamurthy إن دراسات IBM CXO أظهرت على مدى معظم العقدين الماضيين أن الخدمات المالية كانت متقدمة على غيرها من حيث التبني المبكر للتكنولوجيا. وقد أدى ظهور الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي إلى تغيير ذلك. ولاحظ أن “هذه هي المرة الأولى منذ إجراء هذه الدراسة التي يتم فيها تبني التقنية خارج الخدمات المالية بصورة أكثر قوة من داخلها”. هناك عدة أسباب لذلك: مخاوف بشأن المخاطر واللوائح، بالإضافة إلى الهلوسة الناتجة عن الذكاء الاصطناعي. لذلك، اتخذت بعض البنوك نهجًا حذرًا تجاه هذا النوع الجديد من التقنية. وقال: “في بداية الأمر، كنت أرى الكثير من الأتمتة من الخلف إلى الأمام”، وكانت البنوك تتخذ خطوات صغيرة. “فكرت أصحاب البنوك: ‘لست متأكدًا كيف سيعمل الذكاء الاصطناعي التوليدي، بسبب الهلوسة. سنستخدمه في المشاريع التي تؤثر على الموظفين فقط، وليس على العميل—الموارد البشرية، والشؤون المالية، المشتريات وغيرها من عمليات المكاتب الخلفية.” وقال: “عندها فقط، وفقًا لهذا النهج، ستستخدم البنوك الذكاء الاصطناعي في المكتب الأوسط، وبعد ذلك ستعرض عملائها له بعناية وحذر شديدين”.
قال إنه يجب أن تكون إستراتيجية المستقبل “متوازية من الأمام إلى الخلف ومن الخلف إلى الأمام”. وقال إن نهج الأمس هو “تزويد التطبيقات بالذكاء الاصطناعي”؛ وبعبارة أخرى، معرفة أين يمكن دمج أدوات الذكاء الاصطناعي في الأنظمة الحالية. ولكنه قال إن نهج المستقبل هو نهج قائم على الذكاء الاصطناعي، وهو ما تسميه IBM أحيانًا بنهج الاعتماد على الذكاء الاصطناعي وحده بشكل أساسي. يتطلب ذلك “التساؤل عن كيفية استخدام التكنولوجيا والقدرات الوكلاء في سياق الذكاء الاصطناعي التوليدي لتخيل ما يمكن تحقيقه، ومن ثم كيفية إدخال البشر في الحلقة.” وقال إنه هناك فرق كبير بين تزويد التطبيقات بالذكاء الاصطناعي والاعتماد على الذكاء الاصطناعي وحده. “ترتفع القيمة الاقتصادية بصورة ملحوظة. إذا أضفت القليل من الذكاء الاصطناعي إلى عملية إعادة الهندسة، يمكن أن يزيد ذلك من الإنتاجية بنسبة 10-12% مثلاً. عندما تنتقل إلى تنسيق عمليات متعددة الوكلاء باستخدام الذكاء الاصطناعي، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تحقيق زيادة بنسبة 60-75% في الإنتاجية. واعتمادًا على مدى تحمل البنك للمخاطر ومدى رغبته في التوسع بقوة، سترى مزيجًا من هذه النتائج.”
وأشار Ramamurthy إلى أن هذه التقنيات الأسية “تتقدم بمعدل لم نشهده من قبل مع أي تقنية—ليس فقط في الزمن القريب، بل ربما منذ بداية الثورة الصناعية.” وقال إن هذا الواقع الهائل يمثل فرصة وتحديًا في الوقت نفسه. وقال: “إنه يجبرنا على الإجابة عن ثلاثة أسئلة”.
“أولاً، هل إستراتيجيتنا طموحة بما فيه الكفاية؟” قال: ربما لا، نظرًا لأن التقنية قد تجاوزت حدود ما تسمح لنا قدراتنا باستيعابه. وقال: “لقد برمج التطور العقل البشري على التعامل مع التغييرات الخطية فقط، وليس التغييرات الأسية”. “دعونا نفكر في ذلك. كلما ضاعفنا [قوة الحوسبة] حصلنا على قدرة تفوق مجموع ما أنتجته البشرية في مجال الحوسبة منذ بدايته”.
لأن الحلول الاقتصادية تتقدم بشكل أسرع مما يستطيع البشر التخطيط له بطريقة حسدية، بعبارة أخرى، يجب على قادة الخدمات المالية أن يضعوا في الحسبان ما إذا كانوا يفكرون بجرأة كافية فيما هو ممكن. وضرب مثالاً على ذلك: “من خلال تجميع هذه التقنيات الأسية معًا، يمكنك استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لكتابة رموز الرياضيات الكمية وحل المشكلات في الحدود القادمة.”
وقال إن السؤال الثاني هو “هل ننفّذ بالسرعة الكافية؟ وهذا سؤال قوي، خاصةً بالنسبة إلى المؤسسات الكبيرة ذات التعقيد الاستثنائي “. والسؤال الثالث: “هل لدينا ما يلزم للتحول من وجهة نظر الأشخاص والأعمال، ومن وجهة نظر القدرات؟ عندما أعقد جلسات عمل مع قيادات الإدارة العليا للبنوك في جميع أنحاء العالم، يقول كل فريق تقريبًا إن عليه العمل على هذه الأسئلة. التهديدات مخيفة، لكن الفرصة استثنائية. أنا واثق من قدرتنا على التغلب على هذا التحدي وتحقيق قيمة هائلة على مدى السنوات الخمس القادمة.”
وفي الوقت نفسه، فإن تقنية حوسبة Quantum تتطور بسرعة كبيرة لدرجة أنه من المهم لشركات الخدمات المالية أن تبدأ في استخدامها، كما قال الدكتور Scott Crowder، نائب رئيس قسم تبني وتطوير الأعمال Quantum في IBM، في الفعالية.
شركة IBM مسؤولة عن تحديد هذه الوتيرة السريعة. قال Crowder: "قبل تسع سنوات، وضعت IBM جهاز كمبيوتر Quantum بخمسة كيوبتات على المنصة وسمحت للآخرين ببرمجته". الكيوبت هو بت كمي، وهو الوحدة الأساسية للمعلومات في جهاز كمبيوتر Quantum. نشرت IBM أكثر من 85 نظامًا منذ ذلك النظام الأول بخمسة كيوبتات، وفقًا لما قاله Crowder، وهي الآن تحتفظ بأسطول يتكون بالكامل من أجهزة كمبيوتر Quantum تزيد عن 100 كيوبت، وهو مقياس يتجاوز ما يمكن لأجهزة الكمبيوتر الكلاسيكية الوصول إليه باستخدام تقنيات القوة الغاشمة.
على عكس الاعتقاد الشائع، قال Crowder، إن تطوير الحوسبة هو أكثر من مجرد بناء أجهزة كمبيوتر أسرع وأكبر. وأضاف أن أجهزة كبيوتر Quantum تسمح لمطوري الخوارزميات بالوصول إلى عمليات رياضية أكثر تعقيدًا بطبيعتها من تلك الموجودة في أجهزة الكمبيوتر الكلاسيكية. تمنح هذه العمليات الرياضية إمكانية حل المعادلات التفاضلية بكفاءة أكبر، على سبيل المثال، والتي يمكن أن يكون لها تطبيقات مهمة في مجال الخدمات المالية.
ما يجعل اليوم لحظة حاسمة للقطاع المالي هو سرعة تطور Quantum، قال Crowder، مضيفًا أن ميزة Quantum Advantage—اللحظة التي يتفوق فيها الكم على أي طريقة معروفة تعتمد فقط على الحوسبة الكلاسيكية—من المتوقع حدوثها في وقت ما خلال الاثني عشر شهرًا القادمة. يعمل المطورون في جميع أنحاء هذا المجال على نشر وتقييم المرشحين لتقنية Quantum Advantage في أثناء حديثنا هذا بمساعدة أدوات IBM QUANTUM للأجهزة والبرامج.
أعلنت الشركة في يونيو 2025 أن IBM QUANTUM تهدف إلى نشر أول جهاز كمبيوتر Quantum واسع النطاق ومقاوم للأخطاء في العالم بحلول عام 2029. من المتوقع أن يعمل هذا الكمبيوتر على تشغيل برامج تحتوي على 100,000,000 عملية Quantum على 200 كيوبت، ما يتيح الوصول إلى مجموعة قوية من الخوارزميات تتجاوز قدرات الأجهزة الحالية. وفقًا للإعلان، فإن تمثيل الحالة الحاسوبية لنظام IBM Quantum Starling يتطلب ذاكرة أكثر من كوينديسيليون (10^48) من أقوى أجهزة الكبيوتر العملاقة في العالم.
قال Crowder إن نصيحته لشركات الخدمات المالية هي البدء في بناء فرقها من ممارسي quantum. "إذا كنت ترغب في تمييز أعمالك، اطلب من فريق العمل البدء في استكشاف الأساليب الخوارزمية وتداخلها ضمن خطوط العمل. لأن تجربتي تقول إن الجمع بين فهم حوسبة Quantum وفهم الأعمال التجارية هو سر نجاح الخوارزميات".
تُعد شركة Vanguard، عملاق الاستشارات الاستثمارية الرائد، مثالاً على أهمية معرفة Quantum في شركات الخدمات المالية. في دراسة مشتركة بين IBM وVanguard أعلنت في سبتمبر 2025، استكشف الباحثون كيف يمكن لحوسبة Quantum إنشاء محفظة محسنة في ظل قيود العالم الحقيقي. تناولت الدراسة معضلة كيفية تحقيق التوازن بين المخاطر والعائد في ظل المتغيرات المعقدة والمتغيرة مثل تكاليف المعاملات والحدود التنظيمية وكيفية تأثير التغييرات الصغيرة على المحفظة الإجمالية.
كما قال Jon Cambras، رئيس قسم البحث عن التقنيات الناشئة في شركة Vanguard، أمام جمهور القادة الماليين في الفعالية: "مع مجموعة مكونة من 100 سند، إذا كان لكل من هذه السندات خمسة متغيرات، فهذا يعني خمسة مرفوعة لأس مئة، وهي تقريبًا عدد الذرات في الكون المرصود. لن تحقق ذلك أبدًا باستخدام جهاز كمبيوتر كلاسيكي ". وأوضح كيف تقدمت شركة Vanguard على غيرها في عام 2023 وبدأت في في استكشاف الحالات المالية لتقنية Quantum. "أحياناً يمكنك مواكبة التقنيات، وأحياناً لا يمكنك ذلك." أدركت شركة Vanguard أن Quantum هو نوع الحوسبة التي لا نريد أن نستيقظ يومًا ما لندرك أن تقنية Quantum قد برزت، وأننا لا نعرف كيفية استخدام الخوارزميات، ولا نعرف من أين نبدأ. لذلك أردنا أن نبدأ الرحلة مبكرًا".
