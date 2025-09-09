حلول حوكمة البيانات

إنشاء قاعدة بيانات مُدارة لتسريع تحقيق النتائج ومعالجة متطلبات الأمان والخصوصية والامتثال.
حوكمة البيانات هي نظام إدارة البيانات الذي يركِّز على جودة بيانات المؤسسة وأمنها وتوافرها. تساعد حوكمة البيانات على ضمان سلامة البيانات وأمنها من خلال تحديد وتنفيذ السياسات والمعايير والإجراءات لجمع البيانات وملكيتها وتخزينها ومعالجتها واستخدامها.
يمكنك الوصول إلى البيانات عبر صوامع الأعمال، محليًا وفي السحابة، دون نقل البيانات.
حماية استخدام البيانات عالميًّا من خلال فرض سياسة الخصوصية والاستخدام على جميع البيانات.
تمكين المستخدمين من جميع مستويات المهارة من الوصول إلى البيانات الموثوقة بها باستخدام واجهات مخصصة (الرمز، واللوحة، ومن دون رمز).
أنشئ نسيج بيانات يربط بين البيانات المنعزلة والموزعة عبر بيئة سحابة هجينة.
تتكامل مجموعة أدوات IBM watsonx.governance بسلاسة مع أنظمتك الحالية لتسريع الذكاء الاصطناعي المسؤول. تعمل مهام سير العمل المؤتمتة على تطبيق أفضل الممارسات المحددة في برامج حوكمة الذكاء الاصطناعي.
يقوم IBM watsonx.data intelligence باكتشاف أصول البيانات وتنظيمها وحوكمتها، مما يُحوّل المعلومات الأولية إلى ذكاء اصطناعي دقيق ورؤى معمّقة عبر البيئات المحلية والسحابية.
يوفر Guardium AI Security حلًا قويًا على مستوى المؤسسات لإدارة أمن أصول الذكاء الاصطناعي الخاصة بك.
في IBM Consulting، نوجِّه العملاء إلى "استخدام الذكاء الاصطناعي الصحيح" لتحقيق قيمة عبر مؤسساتهم و"تطبيق الذكاء الاصطناعي بشكل صحيح" لتقليل المخاطر المرتبطة بتحقيق هذه القيمة.
احصل على نصائح من زملاء الصناعة، وتواصَل مع خبراء حوكمة البيانات والجودة حول أفضل الممارسات، وابقَ مطَّلِعًا على أحدث أخبار المنتجات والمواد المفيدة.