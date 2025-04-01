تدمج IBM Match 360 بسلاسة البيانات من مصادر متباينة لإنشاء عرض واحد موثوق به وموحد بزاوية 360 درجة لعملائك. تُعد تكنولوجيا المعلومات جزءًا من IBM Cloud Pak for Data ويتضمن السحابة الأصلية ومطابقة مدعومة من التعلم الآلي لتقديم رؤى الأعمال التجارية وطريقة عرض البيانات بزاوية 360 درجة.
تحتاج مجموعة البيانات القائمة إلى البيانات الصحيحة للمنافسة في الأسواق المتغيرة، وتقديم أفضل تجربة للعملاء. إن الطلب على الرؤى في الوقت الحقيقي وإضفاء الطابع الديمقراطي على البيانات، وانتشار البيانات عبر أنظمة متعددة، وتزايد اللوائح التنظيمية يجعل من الصعب على ممارسي البيانات معرفة البيانات المتاحة، والبيانات التي يمكن الوثوق بها وأيها مناسب للمهمة المطروحة.
IBM يوفر برنامج Match 360 مطابقة ذكية يمكنك ضبطها ومطابقتها لتقديم طرق عرض موثوقة وموحدة ومحكومة لبيانات المؤسسة. توفر المعلومات التكنولوجية حل بيانات الكيانات عبر مصادر ونطاقات وأنظمة متنوعة، بما في ذلك البيانات الداخلية والخارجية، لتوفير رؤية موثوقة لتلك الكيانات. مع IBM Match 360، امنح المستخدمين والأنظمة لديك رؤية كاملة للبيانات التي يحتاجونها.
تمكين خفة الحركة وتسريع عملية الاسترداد من خلال عرض أوضح للكيانات مثل العملاء والأسر ومجموعة من أنظمة البيانات في جميع أنحاء مؤسستك.
قم بتقسيم صومعة البيانات لتطوير رؤية متكاملة لجميع بياناتك لتحسين الرؤى.
يمكنك تلبية احتياجات خصوصية البيانات والامتثال التنظيمي على نطاق واسع من خلال ربط البيانات عبر الصوامع وربط معيار الامتثال المناسب لكل كيان.
تحقيق فهم متسق للبيانات من خلال أساس متسق في البيانات لتسريع نتائج البيانات ومتطلبات الخصوصية والامتثال.
تعزيز Master Data Management الحالي ببيانات خارجية، وتمكين مستخدمي القفل الرؤى القفل الرؤى مع التعلم الآلي (ML) المدعوم بزاوية 360 درجة للبيانات.
تمكين المستخدمين من تحديد مشكلات جودة البيانات وفهمها وتصعيدها وتصحيحها ومنع حدوثها، وإدارة ثقة الكيانات والازدواجية.
استكشف كيفية تمكين النهج المتمحور حول العملاء من خلال بنية نسيج البيانات في هذا الكتاب الإلكتروني.
اكتشف سبب اختيار شركة IBM كشركة رائدة للمرة الـ 17 على التوالي في تقرير جارتنر® ماجيك كوادرانت™ لحلول جودة البيانات المعززة.
استفد من الفهرسة الذكية، المدعومة بالبيانات الوصفية النشطة وإدارة السياسات، لتوسيع نطاق السياسات والقواعد لتشمل Match 360 للحوكمة والامتثال.
تمكين مشاركة منتجات البيانات واكتشافها وتسليمها على مستوى المجموعة.
IBM يقوم برنامج إدارة البيانات الرئيسية (Match 360) بتعزيز الموقع الإلكتروني الحالي IBM Master Data Management (برنامج إدارة البيانات الرئيسية) بمصادر خارجية جديدة دون التأثير على البيانات الرئيسية المصدر.