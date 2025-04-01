تحتاج مجموعة البيانات القائمة إلى البيانات الصحيحة للمنافسة في الأسواق المتغيرة، وتقديم أفضل تجربة للعملاء. إن الطلب على الرؤى في الوقت الحقيقي وإضفاء الطابع الديمقراطي على البيانات، وانتشار البيانات عبر أنظمة متعددة، وتزايد اللوائح التنظيمية يجعل من الصعب على ممارسي البيانات معرفة البيانات المتاحة، والبيانات التي يمكن الوثوق بها وأيها مناسب للمهمة المطروحة.

IBM يوفر برنامج Match 360 مطابقة ذكية يمكنك ضبطها ومطابقتها لتقديم طرق عرض موثوقة وموحدة ومحكومة لبيانات المؤسسة. توفر المعلومات التكنولوجية حل بيانات الكيانات عبر مصادر ونطاقات وأنظمة متنوعة، بما في ذلك البيانات الداخلية والخارجية، لتوفير رؤية موثوقة لتلك الكيانات. مع IBM Match 360، امنح المستخدمين والأنظمة لديك رؤية كاملة للبيانات التي يحتاجونها.