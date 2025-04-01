IBM Match 360
تقديم طرق عرض محكومة موحدة لبيانات حساس المؤسسة من خلال المطابقة الذكية للبيانات
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لقطة شاشة مشروع Match 360 لوحة المعلومات لمطابقة البيانات

تدمج IBM Match 360 بسلاسة البيانات من مصادر متباينة لإنشاء عرض واحد موثوق به وموحد بزاوية 360 درجة لعملائك. تُعد تكنولوجيا المعلومات جزءًا من IBM Cloud Pak for Data ويتضمن السحابة الأصلية ومطابقة مدعومة من التعلم الآلي لتقديم رؤى الأعمال التجارية وطريقة عرض البيانات بزاوية 360 درجة.

تحتاج مجموعة البيانات القائمة إلى البيانات الصحيحة للمنافسة في الأسواق المتغيرة، وتقديم أفضل تجربة للعملاء. إن الطلب على الرؤى في الوقت الحقيقي وإضفاء الطابع الديمقراطي على البيانات، وانتشار البيانات عبر أنظمة متعددة، وتزايد اللوائح التنظيمية يجعل من الصعب على ممارسي البيانات معرفة البيانات المتاحة، والبيانات التي يمكن الوثوق بها وأيها مناسب للمهمة المطروحة.

IBM يوفر برنامج Match 360 مطابقة ذكية يمكنك ضبطها ومطابقتها لتقديم طرق عرض موثوقة وموحدة ومحكومة لبيانات المؤسسة. توفر المعلومات التكنولوجية حل بيانات الكيانات عبر مصادر ونطاقات وأنظمة متنوعة، بما في ذلك البيانات الداخلية والخارجية، لتوفير رؤية موثوقة لتلك الكيانات. مع IBM Match 360، امنح المستخدمين والأنظمة لديك رؤية كاملة للبيانات التي يحتاجونها.
IBM كشف النقاب عن مركز منتجات البيانات لتمكين مشاركة البيانات على مستوى المؤسسة
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تم طرح الإصدار 5.0 من IBM Cloud Pak for Data 5.0 مع ميزات جديدة لتبسيط مشاركة البيانات وتكامل البيانات والحوكمة
المزايا
عرض 360 درجة للكيانات

تمكين خفة الحركة وتسريع عملية الاسترداد من خلال عرض أوضح للكيانات مثل العملاء والأسر ومجموعة من أنظمة البيانات في جميع أنحاء مؤسستك.
رؤيا قوية وعالية الجودة

قم بتقسيم صومعة البيانات لتطوير رؤية متكاملة لجميع بياناتك لتحسين الرؤى.
إدارة البيانات بثقة

يمكنك تلبية احتياجات خصوصية البيانات والامتثال التنظيمي على نطاق واسع من خلال ربط البيانات عبر الصوامع وربط معيار الامتثال المناسب لكل كيان.

ميزة

استكشاف الكيانات بسهولة مطابقة المصادر الجديدة تطبيق حماية البيانات الضبط والتخصيص
حالة الاستخدام الحوكمة

تحقيق فهم متسق للبيانات من خلال أساس متسق في البيانات لتسريع نتائج البيانات ومتطلبات الخصوصية والامتثال.

 تعرف على IBM إدارة البيانات Master Data Management

تعزيز Master Data Management الحالي ببيانات خارجية، وتمكين مستخدمي القفل الرؤى القفل الرؤى مع التعلم الآلي (ML) المدعوم بزاوية 360 درجة للبيانات.

 تعرّف على Master Data Management جودة البيانات

تمكين المستخدمين من تحديد مشكلات جودة البيانات وفهمها وتصعيدها وتصحيحها ومنع حدوثها، وإدارة ثقة الكيانات والازدواجية.

 تعرّف على جودة البيانات
الموارد العميل 360 لقادة البيانات

استكشف كيفية تمكين النهج المتمحور حول العملاء من خلال بنية نسيج البيانات في هذا الكتاب الإلكتروني.

 2024 Gartner® Magic Quadrant™ لحلول جودة البيانات المعززة

اكتشف سبب اختيار شركة IBM كشركة رائدة للمرة الـ 17 على التوالي في تقرير جارتنر® ماجيك كوادرانت™ لحلول جودة البيانات المعززة.

المنتجات ذات الصلة IBM Knowledge Catalog

استفد من الفهرسة الذكية، المدعومة بالبيانات الوصفية النشطة وإدارة السياسات، لتوسيع نطاق السياسات والقواعد لتشمل Match 360 للحوكمة والامتثال.

 مركز بيانات IBM Data Product Hub

تمكين مشاركة منتجات البيانات واكتشافها وتسليمها على مستوى المجموعة.

IBM InfoSphere Master Data Management

IBM يقوم برنامج إدارة البيانات الرئيسية (Match 360) بتعزيز الموقع الإلكتروني الحالي IBM Master Data Management (برنامج إدارة البيانات الرئيسية) بمصادر خارجية جديدة دون التأثير على البيانات الرئيسية المصدر.
ابدأ

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