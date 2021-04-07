بحيرة البيانات ومستودع البيانات ومتجر البيانات على السحابة

على الرغم من أن الأنواع الثلاثة من مستودعات البيانات السحابية تحتفظ بالبيانات، فإن هناك اختلافات واضحة جدًا بينها. على سبيل المثال، كلٌّ من مستودع البيانات وبحيرة البيانات عبارة عن تجميعات كبيرة من البيانات، إلا إن بحيرة البيانات عادةً ما تكون أكثر فاعلية من حيث التكلفة في التنفيذ والصيانة لأنها في الغالب غير منظمة.

تطوَّرت بنية بحيرة البيانات على مدار السنوات القليلة الماضية لدعم أحجام أكبر من البيانات والحوسبة السحابية. يتم تلقي كميات كبيرة من البيانات من عدد من مصادر البيانات إلى موقع مركزي.

يمكن تنظيم مستودع البيانات بإحدى الطرق الثلاث التالية:

كخدمة مُدارة يقدِّمها مزوِّد السحابة. كحل برمجي يوفر التحكم الداخلي وبروتوكولات أمان صارمة، وهو ما يمكن أن يكون مفيدًا عند التعامل مع متطلبات الامتثال التنظيمي. كجهاز، وعادةً ما يكون حلًا مدمجًا يجمع بين البرمجيات والأجهزة.

يمكن استخدام البيانات المخزنة في مستودع البيانات لأغراض متعددة بسهولة أكبر مقارنةً بالبيانات الموجودة في بحيرة البيانات. السبب في ذلك هو أن مستودع البيانات منظَّم ويمكن التنقيب فيه أو تحليله بسهولة أكبر.

من ناحية أخرى، يحتوي متجر البيانات على كمية أقل من البيانات مقارنةً بكلٍّ من بحيرة البيانات ومستودع البيانات، كما يتم تصنيف البيانات لاستخدام محدد أو حسب فئة ديموغرافية أو وحدة أعمال معينة. يمكن أن يوجد متجر البيانات بعدة صيغ مختلفة (نجمة أو ندفة ثلج أو قبو) تُحددها البنية المنطقية للبيانات، حيث يُعَد هيكل القبو أكثر مرونة وقابلية للتوسع مقارنةً بالتنسيقات الأخرى.

هناك ثلاثة أنواع من متاجر البيانات:

متجر بيانات تابع، يتكوَّن من أقسام من مستودع البيانات المؤسسي. وهي مجموعة فرعية من البيانات الأساسية في المستودع. متجر بيانات مستقل، وهو نظام قائم بذاته ومعزول لقسم محدد من الأعمال. متجر بيانات هجين، يتكوَّن من بيانات مأخوذة من مستودع البيانات ومن مصادر مستقلة. يوفر هذا النوع عادةً وصولًا أسرع إلى البيانات وواجهة سهلة الاستخدام.

يعتمد نوع مستودع البيانات الذي تختاره وهيكله بشكل كبير على احتياجات ومتطلبات عملك. إذا كان ذلك مناسبًا لعملك، استفد من ميزة التخزين المستند إلى السحابة الهجينة لتحقيق المرونة، وقابلية التوسع، ونهج أوسع وأكثر اطلاعًا لحل المشكلات واتخاذ القرارات.