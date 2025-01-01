يزيد تكاثر بيانات الأعمال الحساسة من فرص الحصول على الرؤى والتحسين، ولكنه يزيد أيضًا من فرص حدوث الأخطاء. يوفر IBM InfoSphere Master Data Management قدرات مطابقة شاملة لتسوية اختلافات البيانات، ما يمنحك عرضًا أحدث وأدق للبيانات.