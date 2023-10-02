ما هي البيانات المظلمة؟

تخزن معظم الشركات اليوم كميات هائلة من البيانات المظلمة. في استطلاع بحثي عالمي أجرته Splunk وشمل أكثر من 1,300 من صناع القرار في مجال الأعمال وتكنولوجيا المعلومات، أفاد 60 بالمائة من المستجيبين أن نصف بيانات مجموعاتهم أو أكثر تُعد بيانات مظلمة. كما أفاد ثلث المستجيبين بأن هذه النسبة تصل إلى 75 بالمائة أو أكثر.2

تتراكم البيانات المظلمة لأن المنظمات تتبنى فكرة أن تخزين جميع المعلومات الممكن جمعها في بحيرات البيانات الكبيرة ذو قيمة. ويرجع ذلك جزئيا إلى ظهور حلول التخزين منخفضة التكلفة، مما يجعل من السهل تبرير تخزين الكثير من البيانات - على أمل أن تصبح ذات قيمة في يوم من الأيام.

لكن في النهاية، لا تستخدم معظم الشركات حتى جزءًا صغيرًا مما تخزنه، إما لأن مستودعات التخزين لا توثق البيانات الوصفية بشكل مناسب، أو لأن بعض البيانات موجودة بتنسيقات لا تستطيع الأدوات المدمجة قراءتها، أو لأن البيانات لا يمكن استرجاعها من خلال الاستعلامات.

تعد البيانات المظلمة عاملًا رئيسيًا يحد من إنتاج تحليل بيانات دقيق، لأن جودة أي تحليل للبيانات تعتمد على حجم المعلومات المتاحة لأدوات التحليل، بشكل كامل وفي الوقت المناسب.

من بين المشكلات الأخرى المتعلقة بالبيانات المظلمة أنها تزيد من المسؤوليات، وتؤدي إلى تكاليف تخزين كبيرة، وتفوت الفرص بسبب عدم إدراك الفرق للبيانات التي يحتمل أن تكون متاحة لهم.