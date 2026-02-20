ولفهم قيمة قابلية التشغيل البيني للبيانات وأهميتها، من المفيد أن نتأمل ما يحدث عند غيابها.

تخيل، على سبيل المثال، كتاب طبخ موضوعًا على الرف العلوي من خزانة كتب طويلة. يمكن لبعض الأشخاص الوصول إليه، بينما قد لا يلحظه آخرون أصلًا، فضلًا عن قدرتهم على إنزاله من الرف.

ومن يتمكن من الوصول إلى كتاب الطبخ يكتشف أن وصفاته تنتقل بين المقاييس الإمبراطورية، مثل الملاعق والأوقيات، والوحدات المترية، مثل الغرامات واللترات.

وفي هذا السيناريو، يضطر القراء إلى تحويل المقادير باستمرار، وهو ما يستغرق وقتًا ويبعث على الملل. وأثناء إجراء هذه التحويلات، تزداد احتمالات الوقوع في الأخطاء، فتكون النتيجة أطباقًا غير مستساغة.

وتشبه هذه التحديات ما تواجهه المؤسسات في ما يتعلق بالوصول إلى البيانات وإمكان فهمها. فعندما يتعذر على الأطراف المعنية والأنظمة الوصول إلى البيانات، أو تواجه صعوبة في تحويلها إلى قيم قابلة للاستخدام، تكون العواقب أكبر بكثير من مجرد حساء مالح أو سوفليه هابط.

فهذا يعني أن الفرق لا تستطيع الاستفادة من أصول البيانات المهمة للعمل معًا، واستخلاص الرؤى، وتحديد المشكلات، واغتنام الفرص.

وقد يعني ذلك أن مقدمي الرعاية الصحية قد تغيب عنهم معلومة مهمة بشأن حالة مريض، مما يؤدي إلى علاج أقل فاعلية. وقد يعني أيضًا أن مديري المحافظ الاستثمارية يظلون غير منتبهين إلى اتجاه آخذ في التبلور في السوق، بما يضر بعوائد استثمارات عملائهم.

وقد يعني أيضًا أن نظام الذكاء الاصطناعي الوكيل قد يعجز عن تحسين جداول الإنتاج بسبب تعذر الوصول إلى أحدث بيانات المخزون. كما قد يعني أن فرق الاستجابة الأولية التابعة لجهات مختلفة تتعامل مع الموقف نفسه من تصورات متباينة، مما يعيق التعاون الفعال في حالات الطوارئ.

وهنا تبرز أهمية قابلية التشغيل البيني للبيانات.

فمن خلالها تُنظَّم المعلومات الواردة من مصادر بيانات مختلفة في صيغ موحدة تتيح لوحدات الأعمال والأنظمة المختلفة فهمها والتعامل معها. ومن خلال إتاحة روابط تبادل البيانات بين الأنظمة، تجعل قابلية التشغيل البيني للبيانات هذه المعلومات في متناول شريحة واسعة من الأطراف المعنية مباشرةً.

رغم أن قابلية التشغيل البيني للبيانات كانت مهمة منذ زمن بعيد، إذ تعود الرموز العالمية للمنتجات (UPCs) الخاصة ببيانات البيع بالتجزئة والتصنيع إلى عام 1973،1 فقد ازدادت إلحاحًا مع تحوّل صناعة القرار القائم على البيانات والأتمتة إلى عنصرين أساسيين في العمليات التجارية الواقعية.

ويتعين على المؤسسات التي تركز على مبادرات ذكاء الأعمال والذكاء الاصطناعي (AI) أن تضمن توافر البيانات المناسبة، وأن تكون مفهومة وقابلة للاستخدام من جانب الأشخاص والأنظمة التي تحتاج إليها. وتسهم قابلية التشغيل البيني للبيانات في تحقيق ذلك.