سعت شركة Cogniware إلى إحداث تحوُّل في تحليل البيانات المعقدة لجهات إنفاذ القانون من خلال دمج منصتها Argos مع حلول IBM® watsonx.ai وIBM® watsonx.data . تُسهم هذه الشراكة في معالجة تحديات البيانات غير المنظمة وسهولة وصول المستخدمين، ما يُتيح تحقيقات سريعة ودقيقة من خلال القدرات المتقدمة في الذكاء الاصطناعي وتخزين البيانات.

ساعد حل watsonx.data على تخزين كميات هائلة من البيانات وإدارتها، وخاصةً البيانات غير المنظمة. في الوقت نفسه، استخدمت IBM حل watsonx.ai لتعزيز المنصة بأدوات مثل معالجة اللغة الطبيعية (NLP) والتعلم الآلي (ML) والذكاء الاصطناعي التوليدي (Gen AI). أتاحت هذه الإضافات لمنصة Argos إجراء تحليل البيانات في الوقت الفعلي، واكتشاف الأنماط تلقائيًا، والاستجابة للاستفسارات المطروحة بلغة طبيعية.

كان التنفيذ جهدًا تعاونيًا بين Cogniware وفِرَق هندسة العملاء والمبيعات الفنية في IBM. عملت هذه الفِرَق معًا على إعداد البيانات، وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، وإجراء اختبارات المستخدمين. للمساعدة على ضمان أمن البيانات ومنع الهلوسة، طبَّقت الفِرَق بروتوكولات أمنية قوية، ودرَّبت نماذج الذكاء الاصطناعي على بيانات محددة لتأمين الارتباط بالسياق، وأضافت آليات للتحقق من الحقائق. أدركت شركة Cogniware أهمية الحصول المستمر على تعليقات المستخدمين لتحسين ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي.