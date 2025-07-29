ما المقصود بالبيانات في الوقت الفعلي؟

29 يوليو 2025
تُعَد البيانات في الوقت الفعلي القوة الدافعة وراء اتخاذ القرارات السريعة - وهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على القدرة التنافسية في مناخ الأعمال اليوم. تستخدم المؤسسات البيانات في الوقت الفعلي لتشغيل التحليلات في الوقت الفعلي، ما يسمح لها بالوصول إلى رؤى قابلة للتنفيذ بسرعة وثقة. وفقًا لبيانات IDC لعام 2025، تشير الشركات التي شملها الاستطلاع إلى أن 63% من حالات الاستخدام يجب أن تعالج البيانات في غضون دقائق لتكون مفيدة.
في جميع المؤسسات، تساعد البيانات في الوقت الفعلي على تسريع الكشف عن الغش وتحسين سلاسل التوريد وتخصيص تجارب العملاء وإدارة المخاطر. وفي عصر الذكاء الاصطناعي، أثبتت البيانات في الوقت الفعلي أنها ضرورية لأنظمة الذكاء الاصطناعي الفعَّالة. تعمل نماذج الذكاء الاصطناعي بشكل أفضل مع البيانات الحديثة ذات الصلة. ودون ذلك، قد يتخذون قرارات بناءً على معلومات قديمة - أي، في الأساس، واقع الأمس.
يمكن أن تأتي البيانات في الوقت الفعلي من مجموعة متنوعة من المصادر، بما في ذلك:
يمكن أن تساعد واجهات برمجة التطبيقات (APIs) على أتمتة نقل البيانات في الوقت الفعلي من مصادر مختلفة إلى مسارات البيانات للمعالجة والتخزين.
اليوم، لا يكفي استخدام البيانات التاريخية والمعلومات القديمة -حتى البيانات التي تم جمعها مؤخرًا في اليوم السابق- لاتخاذ قرارات مستنيرة.1
ولكن هذا هو بالضبط ما تضطر الشركات في كثير من الأحيان إلى القيام به عندما تواجه أساليب معالجة البيانات التقليدية -أي معالجة الدفعات- للحصول على معلومات قائمة على البيانات. من خلال معالجة الدفعات، يتم تجميع المهام خلال فترات زمنية معينة ويتم تشغيلها في النهاية على دفعات في أوقات محددة، مثل الليل.
على الرغم من أن معالجة الدفعات تُعَد أداة قيّمة للمهام التي لا تعتمد على الوقت، مثل التقارير الروتينية، إلا إنها تعيق قدرة الشركات على استخلاص رؤى فورية. على سبيل المثال، قد لا يتم إخطار البنك الذي يعتمد كليًا على معالجة بيانات الدفعات كجزء من برنامج الكشف عن الغش بمعاملة مالية مشبوهة إلا بعد فترة طويلة من حدوث خسارة كبيرة.
لقد أدى تطوير التقنيات ذات زمن الانتقال القصير التي يمكنها معالجة البيانات على الفور -ما يُعرف الآن بالبيانات في الوقت الفعلي- إلى إحداث ثورة في السرعة التي يمكن للشركات من خلالها الاستجابة للظروف المتغيرة وتنفيذ مبادرات ذكاء الأعمال.
إعادة النظر في مثال الاحتيال: تدعم معالجة البيانات في الوقت الفعلي تحليل البيانات في الوقت الفعلي (المعروف أيضًا باسم تحليلات البيانات في الوقت الفعلي) للمعاملات المالية، ما ينبِّه البنوك إلى الأنشطة المشبوهة بمجرد حدوثها. وهذا بدوره يمنح البنوك الفرصة للتدخل بسرعة ومنع الخسائر الكبيرة، وحماية الأصل.
يؤدي الاعتماد المتزايد للذكاء الاصطناعي إلى تضخيم أهمية البيانات في الوقت الفعلي. غالبًا ما تكون البيانات الحديثة وعالية الجودة جزءًا لا يتجزأ من سير العمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي .
على سبيل المثال، تتطلب النماذج التشخيصية القائمة على الذكاء الاصطناعي بيانات المريض الحالية للكشف عن الحالات الطبية المحتملة، في حين أن روبوتات المحادثة في التجارة الإلكترونية مزودة بمعلومات المخزون في الوقت الفعلي للإجابة بشكل فعَّال عن أسئلة المتسوقين حول المنتجات المتاحة.
الذكاء الاصطناعي الوكيل، على وجه الخصوص، يعتمد على البيانات في الوقت الفعلي لدعم صناعة القرار المستقلة. على سبيل المثال، قد تستخدم شركة الشحن الذكاء الاصطناعي الوكيل لضبط مسارات التسليم تلقائيًا استجابةً لظروف حركة المرور في الوقت الفعلي.
تحصل الشركات التي تستفيد من البيانات في الوقت الفعلي على فوائد متعددة، مثل:
يمكن للمعلومات عالية الجودة والمحدَّثة أن تؤدي إلى رؤى وتوقعات أكثر دقة، خاصةً في الحالات التي تفقد فيها البيانات التي مضى عليها ساعات طويلة أهميتها. على سبيل المثال، في تداول الأسهم، يعتمد الوسطاء في كثير من الأحيان على بيانات السوق في الوقت الفعلي للاستفادة من فرص الاستثمار.
من خلال البيانات في الوقت الفعلي، يمكن للشركات إجراء تعديلات سريعة توفِّر الوقت والمال، مثل تحسين مستويات المخزون وتحديد عوائق الإنتاج.
يمكن أن يساعد الوصول إلى البيانات في الوقت الفعلي الشركات على اكتشاف المخاطر والتهديدات بسرعة -من الظروف الجوية السيئة إلى محاولات الهجمات الإلكترونية- ومنع العواقب الوخيمة.
يمكن دمج البيانات في الوقت الفعلي مع البيانات التاريخية لإثراء التحليلات التنبؤية والتخطيط على المدى الطويل. يمكن لهذا النهج الشامل لتحليل البيانات أن يستند إلى مجموعة كبيرة من القرارات، بدءًا من تعيين الموظفين وحتى الإعلانات.
غالبًا ما يتم استخدام البيانات في الوقت الفعلي والبيانات في الوقت شبه الفعلي والبيانات المتدفقة بالتبادل، ولكن المصطلحات تحمل تمييزات دقيقة.
في حين أن البيانات في الوقت الفعلي تكون متاحة على الفور بعد توليدها أو جمعها، فإن البيانات في الوقت شبه الفعلي قد تستغرق دقائق أو حتى ساعات حتى يمكن الوصول إليها للتحليلات أو لأغراض أخرى.
على سبيل المثال، تُعتبر وكالة NASA البيانات في الوقت شبه الفعلي هي البيانات التي تتوفر بعد ساعة إلى ثلاث ساعات من التقاطها بواسطة أداة على منصة فضائية.2
في المقابل، تَصِف Forrester البيانات الخاصة بالتحليلات في الوقت شبه الفعلي تقريبًا بأنها المتاحة في أقل من 15 أو أقل من 5 دقائق، اعتمادًا على مصدر البيانات.3 (من المهم ملاحظة أنه عندما يكون زمن الانتقال المرتبط بتسليم البيانات بضع دقائق فقط، فقد يتم وصفه بأنه "في الوقت الفعلي" حتى لو كان في الواقع عملية في الوقت شبه الفعلي).
يُشير تدفق البيانات، والمعروف أيضًا باسم تدفق البيانات في الوقت الفعلي، على وجه التحديد إلى البيانات التي يتم إنشاؤها باستمرار وتتدفق إلى مسارات البيانات من مصادر مختلفة. عادةً ما تكون هذه البيانات عبارة عن بيانات في الوقت الفعلي، مثل تسجيلات أجهزة إنترنت الأشياء أو نشاط وسائل التواصل الاجتماعي.
ومع ذلك، ليست كل البيانات في الوقت الفعلي هي بيانات متدفقة بالضرورة: فالبيانات في الوقت الفعلي التي لا تشكِّل جزءًا من تدفق مستمر -بدلًا من ذلك، يتم إنتاجها ونقلها كحدث فردي- لا تُعَد بيانات متدفقة. يمكن اعتبار مستخدم الهاتف المحمول الذي يستخدم تطبيقًا لمشاركة موقعه الحالي مع صديق مرة واحدة (بدلًا من استخدامه بشكل مستمر) مثالًا على البيانات غير المتدفقة في الوقت الفعلي.
يمكن لمجموعة من عمليات وأدوات إدارة البيانات أن تساعد المؤسسات على إدارة مسارات البيانات في الوقت الفعلي.
استيعاب البيانات هو عملية جمع ملفات البيانات من مصادر مختلفة واستيرادها إلى قاعدة بيانات للتخزين والمعالجة والتحليل. يشير استيعاب البيانات في الوقت الفعلي إلى جمع البيانات من مصادر مختلفة بأقل زمن انتقال. من الأدوات الرائدة لاستيعاب البيانات في الوقت الفعلي Apache Kafka وAWS Kinesis.
معالجة البيانات هي تحويل البيانات غير المنسقة إلى معلومات قابلة للاستخدام من خلال خطوات منظمة مثل جمع البيانات وإعدادها وتحليلها وتخزينها. تستلزم معالجة البيانات في الوقت الفعلي تنفيذ هذه الخطوات بمجرد إنشاء البيانات أو جمعها. من أطر العمل الشائعة للمعالجة في الوقت الفعلي Apache Hadoop وSpark.
يمكن اعتبار معالجة التدفق أحد أشكال معالجة البيانات في الوقت الفعلي. في معالجة التدفق، تتم معالجة البيانات أثناء "تحركها". تتم عمليات التحويل مثل التصفية والإثراء والتنسيق أثناء تدفق البيانات عبر مسارات البيانات. تُتيح أطر العمل مثل Apache Flink للمؤسسات معالجة الأحداث المعقدة في الوقت الفعلي وإجراء تجميع البيانات على نطاق واسع.
يتضمن تكامل البيانات في الوقت الفعلي التقاط البيانات ومعالجتها من مصادر متعددة بمجرد توفرها، ثم دمجها على الفور في نظام مستهدف. تتضمن أدوات وطرق تكامل البيانات في الوقت الفعلي تكامل تدفق البيانات (SDI)، والتقاط بيانات التغيير (CDC)، وتكامل التطبيقات والمحاكاة الافتراضية للبيانات. ومن الأدوات والمنصات لتبسيط التكامل في الوقت الفعلي Apache Kafka وIBM Streamsets.
تحليل البيانات هو الاستعلام عن مجموعات البيانات وتفسيرها وتصورها. تستلزم تحليلات البيانات في الوقت الفعلي تنفيذ هذه المهام على مجموعات البيانات أثناء توليد البيانات، ما يؤدي إلى الحصول على رؤى في الوقت الفعلي يمكن أن تُفيد في اتخاذ قرارات أفضل. تعتمد أدوات التحليلات الفورية على استيعاب البيانات في الوقت الفعلي ومعالجة البيانات وتكامل البيانات بالإضافة إلى طرق التخزين المحسَّنة لحلول التحليلات الفورية، مثل مستودعات البيانات.
تدعم البيانات في الوقت الفعلي العمليات والوظائف المهمة عبر الصناعات المختلفة.
تساعد البيانات في الوقت الفعلي حول تهديدات الأمن الإلكتروني فرق أمن المؤسسات على اتباع نهج استباقي للكشف عن الهجمات الإلكترونية ومنعها ومعالجتها. يمكن للفرق الاشتراك في موجزات استعلامات التهديدات -وهي تدفقات من معلومات التهديدات في الوقت الفعلي- من خدمات استعلامات التهديدات مفتوحة المصدر والتجارية.
تستخدم خوارزميات التسعير الديناميكية البيانات في الوقت الفعلي لمساعدة الشركات، بدءًا من منصات نقل الركاب وحتى مناطق الجذب السياحي، على تحديد الأسعار التي من شأنها زيادة الإيرادات في نقاط زمنية محددة. يمكن أن تشمل البيانات التي يتم إدخالها في خوارزميات التسعير أنماط شراء المستهلكين وأسعار المنافسين وتوجهات وسائل التواصل الاجتماعي.4
يمكن أن يساعد تحليل بيانات المعاملات في الوقت الفعلي المؤسسات المالية والمؤسسات الأخرى على اكتشاف الحالات الشاذة بسرعة والتدخل قبل حدوث خسارة مرتبطة بالاحتيال. وفي الوقت نفسه، يمكن أن يؤدي تتبُّع وتحليل البيانات في الوقت الفعلي عن سلوك المستخدم إلى منع الاحتيال: على سبيل المثال، يمكن أن تنبِّه سرعات الكتابة غير المعهودة وحركات الفأرة البنك إلى أن المحتال يحاول انتحال شخصية عميله.5
يمكن أن تساعد البيانات في الوقت الفعلي حول سلوك العملاء الشركات على تقديم تجربة العملاء على الفور، مثل تقديم توصيات المنتجات ذات الصلة أثناء تسوُّق العميل عبر الإنترنت. يمتد التخصيص أيضًا إلى مرضى الرعاية الصحية. يمكن للبيانات الصحية للمرضى في الوقت الفعلي، بما في ذلك البيانات التي يتم جمعها من الأجهزة القابلة للارتداء مثل الساعات الذكية، أن تُفيد في اتخاذ قرارات العلاج وتحسين التفاعل بين مقدِّمي الخدمات والمرضى.
تعمل الصيانة التنبؤية على تحسين أداء المعدات وعمرها الافتراضي من خلال التقييم المستمر لسلامتها في الوقت الفعلي. هذه التقييمات مدعومة ببيانات في الوقت الفعلي يتم جمعها بواسطة أجهزة الاستشعار وتحليلها بواسطة نماذج التعلم الآلي. يمكن لمثل هذا التحليل أن يساعد الشركات على تحديد المعدات ذات الأداء الضعيف وإصلاحها أو استبدالها بسرعة، وتجنُّب فترة التعطل المكلفة وتعطل المعدات.
يمكن أن تساعد البيانات في الوقت الفعلي حول المخزون وتتبُّع الشحنات وانقطاعات الطقس وغيرها الشركات على إجراء تعديلات محورية في سلسلة التوريد بسرعة. يتم تعزيز هذه القدرة من خلال الذكاء الاصطناعي؛ حيث يتوقع 63% من مديري سلاسل التوريد أن يعمل وكلاء الذكاء الاصطناعي قريبًا على تحسين أداء سلسلة التوريد بشكل مستمر من خلال إجراء تعديلات تعتمد على الملاحظات، وفقًا لتقرير صادر عام 2025 عن IBM Institute for Business Value.
