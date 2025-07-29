ما المقصود بالبيانات في الوقت الفعلي؟

اليوم، لا يكفي استخدام البيانات التاريخية والمعلومات القديمة -حتى البيانات التي تم جمعها مؤخرًا في اليوم السابق- لاتخاذ قرارات مستنيرة.1

ولكن هذا هو بالضبط ما تضطر الشركات في كثير من الأحيان إلى القيام به عندما تواجه أساليب معالجة البيانات التقليدية -أي معالجة الدفعات- للحصول على معلومات قائمة على البيانات. من خلال معالجة الدفعات، يتم تجميع المهام خلال فترات زمنية معينة ويتم تشغيلها في النهاية على دفعات في أوقات محددة، مثل الليل.

على الرغم من أن معالجة الدفعات تُعَد أداة قيّمة للمهام التي لا تعتمد على الوقت، مثل التقارير الروتينية، إلا إنها تعيق قدرة الشركات على استخلاص رؤى فورية. على سبيل المثال، قد لا يتم إخطار البنك الذي يعتمد كليًا على معالجة بيانات الدفعات كجزء من برنامج الكشف عن الغش بمعاملة مالية مشبوهة إلا بعد فترة طويلة من حدوث خسارة كبيرة.

لقد أدى تطوير التقنيات ذات زمن الانتقال القصير التي يمكنها معالجة البيانات على الفور -ما يُعرف الآن بالبيانات في الوقت الفعلي- إلى إحداث ثورة في السرعة التي يمكن للشركات من خلالها الاستجابة للظروف المتغيرة وتنفيذ مبادرات ذكاء الأعمال.

إعادة النظر في مثال الاحتيال: تدعم معالجة البيانات في الوقت الفعلي تحليل البيانات في الوقت الفعلي (المعروف أيضًا باسم تحليلات البيانات في الوقت الفعلي) للمعاملات المالية، ما ينبِّه البنوك إلى الأنشطة المشبوهة بمجرد حدوثها. وهذا بدوره يمنح البنوك الفرصة للتدخل بسرعة ومنع الخسائر الكبيرة، وحماية الأصل.

يؤدي الاعتماد المتزايد للذكاء الاصطناعي إلى تضخيم أهمية البيانات في الوقت الفعلي. غالبًا ما تكون البيانات الحديثة وعالية الجودة جزءًا لا يتجزأ من سير العمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي .

على سبيل المثال، تتطلب النماذج التشخيصية القائمة على الذكاء الاصطناعي بيانات المريض الحالية للكشف عن الحالات الطبية المحتملة، في حين أن روبوتات المحادثة في التجارة الإلكترونية مزودة بمعلومات المخزون في الوقت الفعلي للإجابة بشكل فعَّال عن أسئلة المتسوقين حول المنتجات المتاحة.

الذكاء الاصطناعي الوكيل، على وجه الخصوص، يعتمد على البيانات في الوقت الفعلي لدعم صناعة القرار المستقلة. على سبيل المثال، قد تستخدم شركة الشحن الذكاء الاصطناعي الوكيل لضبط مسارات التسليم تلقائيًا استجابةً لظروف حركة المرور في الوقت الفعلي.