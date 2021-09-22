ما المقصود بتكامل التطبيقات؟

تعتمد معظم الشركات على مجموعة من التطبيقات البرمجية لإدارة وظائف الأعمال بدءًا من عمليات تكنولوجيا المعلومات مرورًا بالعمليات المالية ووصولًا إلى خدمة العملاء. وعلى الرغم من أن كل تطبيق مؤسسي يؤدي وظيفة فريدة ضمن مجموعة تقنيات المؤسسة، فإن كل تطبيق يُنتج أيضًا بياناته الخاصة. وتعتمد العديد من مهام سير عمل المؤسسات على تدفق البيانات في الوقت الفعلي بين التطبيقات والأنظمة التي تتواصل مع بعضها على الشبكة. ومن دون تكامل التطبيقات، سيتعين على فرق تكنولوجيا المعلومات تخصيص موظفين لإدخال البيانات يدويًا الذي يستغرق وقتًا طويلاً لدمج البيانات من برامج ومصادر بيانات مختلفة. وهذا من شأنه أن يلغي إمكانية نقل البيانات ومشاركة البيانات في الوقت الفعلي.

يعمل تكامل التطبيقات (يُطلق عليه أيضًا تكامل البرامج) على أتمتة عمليات نقل البيانات وتبسيطها لمنع صوامع البيانات بين الفرق والتطبيقات وضمان التكامل المستمر عبر المؤسسة.

ومن خلال التطبيقات المتكاملة، يمكن للفرق إنشاء مهام سير عمل سلسة بين التطبيقات والمنصات، وتسهيل مشاركة البيانات دون عوائق بين أقسام الأعمال في المنظمة بأكملها. ويمكن أن يساعد تكامل التطبيقات أيضًا على سد الفجوة بين التطبيقات والأنظمة المحلية والتطبيقات السحابية سريعة التطور.

على هذا النحو، يمكن لأدوات تكامل التطبيقات التي تدمج البيانات بين تطبيقات الأعمال أن تساعد الشركات على تحديث البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات الخاصة بها والحفاظ على عمليات تجارية أكثر مرونة.