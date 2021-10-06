ما المقصود بإدارة واجهة برمجة التطبيقات (API)؟

Cloud
6 أكتوبر 2021

ما المقصود بإدارة واجهة برمجة التطبيقات (API)؟

API Management (إدارة واجهة برمجة التطبيقات) هي العملية القابلة للتوسع لإنشاء ونشر وإدارة اتصالات واجهة برمجة التطبيقات (API)، ومشاركتها، والتحكم في الوصول إليها، وتتبع استخدامها، وتطبيق سياسات الأمان، ضمن إعداد المؤسسات والبيئات متعددة السحابة.

API Management هي أكثر من مجرد مستودع لاتصالات واجهة برمجة التطبيقات هذه، إنها منصة موحدة وقابلة للتوسع تتيح للمؤسسات مشاركة تكوينات واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بها والتحكم في الوصول إليها وجمع وتحليل إحصائيات الاستخدام وتطبيق سياسات الأمان في نفس الوقت.

فوائد API Management (إدارة واجهة برمجة التطبيقات)

بالنسبة إلى العديد من الشركات، لا يُعد استخدام واجهة برمجة التطبيقات في عملياتها اليومية مفهومًا جديدًا. ومع ذلك، بالنسبة للمؤسسات التي تحتاج إلى إدارة عمليات تكامل واجهة برمجة التطبيقات عبر المزيد من الأنظمة والتطبيقات، فإن إعادة بناء عمليات التكامل هذه من الصفر قد يستغرق وقتًا طويلاً ومرهقًا ويستنزف الموارد الداخلية. توفر API Management للمؤسسات مرونة أكبر في إعادة استخدام عمليات تكامل واجهة برمجة التطبيقات وتساعد على توفير الوقت والمال دون المساس بالأمان.

تتمثل إحدى الفوائد البارزة لاستخدام حل API Management في القدرة على نشر أصول التكامل وإعادة استخدامها بسرعة وكفاءة. من خلال إدارة جميع واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك على منصة موحدة ومرئية مركزيًا، يمكن للمؤسسات بسهولة مشاركة وثائق واجهة برمجة التطبيقات وهياكل البرمجة بين الفرق. هذا النهج يقلل بشكل كبير من تكاليف التطوير والوقت اللازم للطرح في السوق. تساعد منصات API Management أيضًا في الحفاظ على أمان الخدمات الحالية من خلال تتبع استخدام واجهة برمجة التطبيقات والسماح بدمج بروتوكولات الأمان الحديثة، بما في ذلك OAuth و JWT و OpenID.

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حالات استخدام API Management

منصة API Management هي أداة تُستخدم للوصول إلى واجهات برمجة التطبيقات (APIs) وتوزيعها والتحكم فيها وتحليلها، ويستخدمها المطورون في بيئة المؤسسة. تفيد منصة API Management المؤسسات من خلال التحكم المركزي في تكامل واجهة برمجة التطبيقات مع الحفاظ على معايير عالية للأداء والأمان. تتميز حلول API Management بمجموعة من الخدمات المتكاملة التي تعمل على تبسيط نشر عمليات تكامل واجهة برمجة التطبيقات وتبسيط عملية توثيق تكويناتها ومشاركتها بين فرق التطوير. تتكون حلول API management من العناصر التالية:

دعم استراتيجيات التحول الرقمي

أصبحت API management جزءاً أساسياً من استراتيجيات التحول الرقمي، والتي تُمكِّن المؤسسات من إنشاء اتصالات سلسة بين أصول رقمية. مع استمرار الشركات في توسيع النطاق عملياتها اليومية، اصبح اعتماد أدوات وخدمات جديدة لتعزيز النظام البنائي الرقمي أكثر ضرورة. ومع ذلك، فبدون الأتمتة الصحيحة، يمكن أن تصبح هذه الأدوات والخدمات مرهقة وصعبة الإدارة بمرور الوقت. يمكن للمؤسسات تسريع عملياتها من خلال دمج أدوات API Management، واختبار اتصالات واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بها ونشرها وإدارتها ومراقبتها بسرعة من منصة مركزية واحدة.

تلبية متطلبات اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) والامتثال

تعالج بوابات واجهة برمجة التطبيقات بفعالية العديد من متطلبات GDPR لخصوصية البيانات والامتثال فيما يتعلق بالوصول إلى البيانات ونقل كميات كبيرة منها. تم تصميم البوابات لحماية بيانات المستخدم ونقاط الوصول حيث يتم نقل المعلومات من خلال واجهة برمجة التطبيقات. تتم حماية معلومات المستخدم أيضاً من خلال رموز الأمان ومفاتيح الوصول التي تسمح للمسؤولين بالحفاظ على التحكم في الوصول متعدد المستويات إلى جميع عمليات تكامل واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بهم، مما يفي بمعايير الامتثال الصارمة.

حماية أمن البيانات

أصبحت حلول API management هي المعيار الذهبي لتأمين عمليات تكامل واجهة برمجة التطبيقات في بيئة المؤسسة. باستخدام حل مُدار، يمكن للمؤسسات تشفير جميع بياناتها وطلب التوقيعات للتأكد من وصول المستخدمين المناسبين إلى بياناتهم. من خلال مراقبة نشاط واجهة برمجة التطبيقات في الوقت الفعلي، يمكن للمؤسسات تحديد الثغرات الأمنية المحتملة في أنظمة التشغيل والشبكات وبرامج التشغيل وعناصر واجهة برمجة التطبيقات، وتتبع تسرب البيانات وتوفير الرؤى لتعزيز أمان واجهة برمجة التطبيقات.

منصة API Management

منصة API Management هي أداة تُستخدم للوصول إلى واجهات برمجة التطبيقات (APIs) وتوزيعها والتحكم فيها وتحليلها، ويستخدمها المطورون في بيئة المؤسسة. تفيد منصة API Management المؤسسات من خلال التحكم المركزي في تكامل واجهة برمجة التطبيقات مع الحفاظ على معايير عالية للأداء والأمان. تتميز حلول API Management بمجموعة من الخدمات المتكاملة التي تعمل على تبسيط نشر عمليات تكامل واجهة برمجة التطبيقات وتبسيط عملية توثيق تكويناتها ومشاركتها بين فرق التطوير. تتكون حلول API management من العناصر التالية:

API gateway

تُعد API gateway أهم جانب من جوانب حل API Management وتعمل كبوابة للأنظمة والخدمات المتصلة. تتعامل API gateway مع جميع طلبات التوجيه والتركيب وتحويلات البروتوكول بين العملاء وخدمات الطرف الثالث. تعمل بوابات API gateway أيضاً على دعم أمان اتصالات واجهة برمجة التطبيقات من خلال نشر بروتوكولات المصادقة الأمنية الرئيسية وبروتوكولات التنفيذ، بما في ذلك تشفير طبقة أمان النقل (TLS) ومعايير تقنية OAuth (المصادقة المفتوحة). تسمح API gateway أيضًا للمطورين باستهلاك الخدمات المصغرة بسهولة كواجهات برمجة تطبيقات مُدارة.

بوابة مطور واجهة برمجة التطبيقات

تخدم بوابة مطور واجهة برمجة التطبيقات مجموعة متنوعة من الأغراض، لكن فائدتها الأساسية هي توفير مركز خدمة ذاتية للمطورين للوصول إلى الوثائق ومشاركتها. تُعد بوابات المطور جزءًا لا يتجزأ من تبسيط التواصل بين الفرق، وتتيح للمطورين تصفح واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بهم وإنشائها واختبارها بسهولة.

إعداد التقارير والتحليلات

من الجوانب الحساسة الأخرى لحلول API Management أنها تسمح للمؤسسات بتتبع مقاييس الاستخدام بطرق متنوعة. تستخدم منصات واجهة برمجة التطبيقات نهجًا اصطناعيًا لمراقبة وقت استجابة واجهة برمجة التطبيقات وتوافرها وأدائها العام. يمكن لمنصات واجهة برمجة التطبيقات أيضًا دمج برامج التحليلات واستخدام البروتوكولات المصممة لاستخراج البيانات لأتمتة التقارير والتحليلات بمرور الوقت. تُؤدي أدوات التحليل هذه دورًا رئيسيًا في تشخيص مشكلات التكامل التي قد تنشأ واستكشاف أخطائها وإصلاحها، كما تساعد المؤسسات على اتخاذ قرارات أفضل وأكثر استنارة بشأن تطبيقاتها وخدماتها.

إدارة دورة حياة واجهة برمجة التطبيقات

تُشكّل عمليات تكامل واجهات برمجة التطبيقات جزءًا حيويًا من استراتيجيات التحول الرقمي، وتُعدّ جزءًا أساسيًا في مساعدة المؤسسات على توسيع نطاق عملياتها. تفيد منصات API Management المؤسسات من خلال السماح لها بإدارة دورة حياة واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بها بالكامل، بدءًا من إنشائها الأولي ومرورًا بجميع مراحل تطويرها وحتى انتهائها الحتمي. توفر API Management حلاً مستدامًا لبناء واختبار وضم وإدارة واجهات برمجة التطبيقات مع ضمان التحكم الكافي في الإصدار في كل خطوة على الطريق.

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