توفر GraphQL إضافة فعّالة وأكثر مرونة إلى REST؛ وغالبًا ما يُنظر إلى واجهات برمجة تطبيقات GraphQL على أنها ترقية من بيئات RESTful، نظرًا إلى قدرتها على تسهيل التعاون بين فرق الواجهة الأمامية والخلفية على وجه الخصوص. وتوفر GraphQL خطوة منطقية تالية في رحلة واجهة برمجة تطبيقات المؤسسة، ما يساعد على حل المشكلات التي تواجهها غالبًا مع REST.

ومع ذلك، كانت REST لفترة طويلة المعيار لبُنى واجهة برمجة التطبيقات، ولا يزال العديد من المطورين والمهندسين المعماريين يعتمدون على تكوينات RESTful لإدارة شبكات تقنية المعلومات. وعلى هذا النحو، فإن فهم الفروق بين الاثنين أمر أساسي لأي استراتيجية لإدارة تقنية المعلومات في المؤسسة.

تختلف واجهات برمجة التطبيقات REST وGraphQL في كيفية إدارتها:

استرجاع البيانات

نظرًا إلى أن REST تعتمد على نقاط نهاية متعددة وتفاعلات عديمة الحالة—حيث تتم معالجة كل طلب من واجهة برمجة التطبيقات كاستعلام جديد، مستقل عن أي طلبات أخرى—يتلقى العملاء كل جزء من البيانات المرتبطة بالمَورد. وإذا كان العميل بحاجة إلى مجموعة فرعية من البيانات فقط، فإنه لا يزال يتلقى جميع البيانات (الجلب الزائد). وإذا كان العميل بحاجة إلى بيانات تمتد على عدة موارد، فإن نظام RESTful غالبًا ما يجعل العميل يستعلم عن كل مورد على حدة لتعويض عدم كفاية استرجاع البيانات من الطلب الأولي (جلب أقل من المطلوب). تستخدم واجهات برمجة التطبيقات GraphQL نقطة نهاية GraphQL واحدة لمنح العملاء استجابة دقيقة وشاملة للبيانات في رحلة واحدة من طلب واحد، ما يقضي على مشكلات الجلب الأكثر أو الأقل من المطلوب.

الإصدارات

في بنية تقنية REST، يجب على الفرق إصدار واجهات برمجة التطبيقات لتعديل تراكيب البيانات، وتجنب وقوع أخطاء النظام وانقطاع الخدمة لدى المستخدم النهائي. بمعنى آخر، يجب على المطورين إنشاء نقطة نهاية جديدة في كل مرة يجرون فيها تغييرات، ما يؤدي إلى إنشاء إصدارات متعددة من واجهة برمجة التطبيقات وربما تتعقد عملية الصيانة. تقلل تقنية GraphQL من الحاجة إلى تعيين الإصدار لأنه يمكن للعملاء تحديد متطلبات البيانات الخاصة بهم في الاستعلام. لا تؤثر إضافة حقول جديدة إلى الخادم في العملاء الذين لا يحتاجون إلى تلك الحقول. وفي المقابل، إذا أُهملت الحقول، فقد يستمر العملاء في طلبها حتى يتم تحديث الاستعلامات.

معالجة الأخطاء

يجب أن تستخدم واجهات برمجة التطبيقات REST رموز حالة HTTP للإشارة إلى حالة الطلب أو نجاحه، ولكل رمز حالة معنى محدد. ويُرجع طلب HTTP الناجح رمز الحالة 200، بينما قد يُرجع خطأ العميل رمز الحالة 400 وقد يُرجع خطأ الخادم رمز الحالة 500.

للوهلة الأولى، يبدو هذا النهج في الإبلاغ عن الحالة أكثر وضوحًا، ولكن غالبًا ما تكون رموز حالة HTTP أكثر فائدة لمستخدمي الويب من واجهات برمجة التطبيقات نفسها، خاصةً في حالة وجود أخطاء. لا تحتوي REST على مواصفات للأخطاء، لذلك يمكن أن تظهر أخطاء واجهة برمجة التطبيقات كأخطاء نقل أو لا تظهر مع رمز الحالة على الإطلاق. يمكن أن تجبر هذه الديناميكية الموظفين على قراءة وثائق الحالة لفهم ما تعنيه الأخطاء أو حتى كيفية الإبلاغ عن الأخطاء داخل البنية التحتية.

باستخدام واجهات برمجة التطبيقات GraphQL، فإن كل طلب—بغض النظر عما إذا كان قد نتج عنه خطأ—يُرجع رمز حالة OK 200 لأنه لا يتم الإبلاغ عن وجود الأخطاء باستخدام رموز حالة HTTP (باستثناء أخطاء النقل). وبدلًا من ذلك، يُبلغ النظام عن الأخطاء في نص الاستجابة مع البيانات، لذا على العملاء تحليل حمولة البيانات لتحديد ما إذا كان الطلب ناجحًا أم لا.

ومع ذلك، فإن تقنية GraphQL لديها مواصفات للأخطاء، لذلك يمكن تمييز أخطاء واجهة برمجة التطبيقات عن أخطاء النقل بسهولة. تظهر طبيعة الأخطاء الحقيقية في وحدة إدخال "الأخطاء" في نص الاستجابة، ما قد يجعل واجهات برمجة تطبيقات GraphQL لها الأفضلية عليها في التصميم.

البيانات في الوقت الفعلي

لا تحتوي REST على دعم مضمّن للتحديثات في الوقت الفعلي. وإذا كان التطبيق يحتاج إلى وظيفة في الوقت الفعلي، فعادةً على المطورين تنفيذ تقنيات مثل الاستطلاع الطويل (حيث يستطلع العميل الخادم بشكل متكرر للحصول على بيانات جديدة) والأحداث المرسلة من الخادم، ما قد يضيف تعقيدًا إلى التطبيق.

ومع ذلك، تتضمن GraphQL دعمًا مضمّنًا للتحديثات في الوقت الفعلي من خلال الاشتراكات. وتحافظ الاشتراكات على اتصال ثابت بالخادم، ما يتيح للخادم إرسال التحديثات إلى العميل كلما وقعت أحداث محددة.

الأدوات والبيئة

بيئة تقنية REST مصممة ببراعة، بفضل وجود مجموعة واسعة من الأدوات والمكتبات وأطر العمل المتاحة للمطورين. ومع ذلك، يتطلب العمل مع واجهات برمجة تطبيقات REST من الفرق التنقل بين العديد من نقاط النهاية وفهم الاتفاقيات والأنماط الموحدة لكل واجهة برمجة تطبيق.

إن واجهات برمجة التطبيقات GraphQL جديدة نسبيًا، ولكن بيئة GraphQL نمت كثيرًا منذ طرحها، مع توفر العديد من الأدوات والمكتبات المختلفة لتطوير كل من الخادم والعميل. وتوفر أدوات مثل GraphiQL وGraphQL Playground بيئات تطوير متكاملة (IDEs) قوية داخل المتصفح لاستكشاف واجهات برمجة تطبيقات GraphQL واختبارها. إضافة إلى ذلك، يتمتع GraphQL بدعم قوي لإنشاء التعليمات البرمجية، ما يمكن أن يبسط عملية التطوير من جانب العميل.

التخزين المؤقت

تعتمد واجهات برمجة التطبيقات REST على آليات مثل رؤوس علامات eTags وتاريخ التعديل الأخير لتخزين مكالمات واجهة برمجة التطبيقات مؤقتًا. ورُغم فعالية استراتيجيات التخزين المؤقت هذه، فإنها قد تكون معقدة في التنفيذ وقد لا تكون مناسبة لجميع حالات الاستخدام.

قد تكون واجهات برمجة تطبيقات GraphQL أكثر صعوبة في التخزين المؤقت بسبب الطبيعة الديناميكية للاستعلامات. ومع ذلك، يُمكن أن يخفف نشر الاستعلامات المستمرة، والتخزين المؤقت للاستجابات، والتخزين المؤقت من جانب الخادم من هذه الصعوبات ويبسّط جهود التخزين المؤقت الأوسع في بُنى GraphQL.