حلول وبرامج التكامل من IBM

التكامل أمر لا غنى عنه

وحسبما تكتشف العديد من المؤسسات، فإن التحول الرقمي يدفع الابتكار قُدمًا ويعزز سرعة الوصول إلى السوق. لكن في هذه العملية، غالبًا ما يتم احتجاز البيانات في الصوامع، ما يعوق قدرة المستخدمين داخل الشركة وخارجها على الوصول إلى ما يحتاجون إليه من معلومات.

هنا يأتي دور حلول التكامل من ®IBM حيث تتيح لك ربط التطبيقات والأنظمة لتحرير البيانات الحساسة بسرعة وأمان.
إدارة واجهة برمجة التطبيقات

عزِّز تحوّلك الرقمي باتباع استراتيجية شاملة لواجهة برمجة التطبيقات، وإدارة كل واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك من حل موحّد ومرئي بشكل مركزي.
التكامل كخدمة (iPaaS) وتكامل التطبيقات

قم بتعيين البيانات وتحويلها بين التطبيقات والأنظمة على مستوى البيئات السحابية الخاصة والعامة والهجينة.
المراسلة المؤسسية

يمكنك ضمان حماية بيانات الأعمال الحساسة في رحلتها ووصولها بكل ثقة إلى المكان المُراد وفي التوقيت الصحيح.
تكامل الأحداث

استفِد من الأحداث في أعمالك، وشغّل التطبيقات فائقة الاستجابة التي يمكنها الاستجابة للتغيرات في العالم.
منتج مميّز IBM API Connect

يمكنك إنشاء واجهات برمجة التطبيقات (APIs) وإدارتها وتأمينها وإشراكها بهدف تشغيل التحول الرقمي في المواقع المحلية وعلى مستوى البيئات السحابية.

IBM App Connect

اربط التطبيقات والبيانات بمنصة تكامل قوية ومؤتمتة بالذكاء الاصطناعي.

IBM Event Automation

عبارة عن حل قابل للتركيب بالكامل يكشف عن الاتجاهات الجديدة أو مشكلات العملاء أو التهديدات التنافسية بين الأحداث المتباينة.

IBM MQ

انقل المعلومات بين التطبيقات بمهارة وأمان من خلال المراسلات عالية الأداء في البيئات السحابية الهجينة والمتعددة.

®IBM Aspera

أرسل وشارك الملفات الكبيرة ومجموعات البيانات عبر أي مسافة وبأقصى سرعة.

IBM Cloud Pak for Integration

يمكنك الربط عبر أي بيئة سحابية أو محليًا من خلال مجموعة شاملة من أدوات التكامل داخل تجربة موحّدة.

IBM DataPower® Gateway

يمكنك تلبية الاحتياجات الأمنية الكبيرة على مستوى المؤسسة من خلال بوابة تطبيقات رائدة في الصناعة تناسب أحمال تشغيل التقنية السحابية الهجينة الحديثة والتقليدية.

آراء المحللين تقرير Magic Quadrant الصادر عن ®Gartner لعام 2023
Gartner تصنّف IBM كشركة رائدة في تقرير Magic Quadrant الصادر عن Gartner لعام 2023 لإدارة واجهة برمجة التطبيقات لدورة الحياة الكاملة للمرة الثامنة على التوالي.
تقرير Gartner Critical Capabilities لعام 2023
حصلت شركة IBM على لقب الشركة الرائدة في تقرير Gartner Critical Capabilities لعام 2023 لإدارة واجهة برمجة التطبيقات (API) لدورة الحياة الكاملة.
قصص نجاح العملاء
رجل يستخدم هاتفًا ذكيًا في مكتب
Norsk Tipping

تعرّف كيف تسرّع Norsk Tipping من معالجة البيانات وتقدم تجارب مستخدم أكثر تجاوبًا.

فاو - فولكس فاجن

فإلى جانب إنتاج الشركة لسيارات رائعة، أرادت تحويل المشترين لأول مرة إلى عملاء مدى الحياة.

مُزارِع يُطعم أبقارًا في حظيرة
TINE

تنتقل شركة الألبان النرويجية من عمليات التكامل المخصّصة إلى العمليات المبسّطة، وتربط بين 7000 مزرعة ألبان و30 مصنعًا لتجهيز منتجات الألبان.

تعرف على المزيد ما المقصود بإدارة واجهة برمجة التطبيقات (API)؟

تعرّف كيف يمكن أن تشغّل إدارة واجهة برمجة التطبيقات (API) التحوّل الرقمي.

 تفضّل بزيارة مركز التعلّم ما المقصود بمنصة التكامل كخدمة (iPaaS)؟

تعرَّف كيف يمكن لمنصة التكامل كخدمة (iPaaS) تبسيط التكامل على مستوى البيئات المحلية والسحابية.

 تفضّل بزيارة مركز التعلّم ما المقصود بالبنية القائمة على الأحداث؟

تعرَّف كيف يمكن للبنية القائمة على الأحداث (EDA) تشغيل التطبيقات فائقة التجاوب والمصمّمة للتقنية السحابية الأصلية.

 تفضّل بزيارة مركز التعلّم ما المقصود بواجهة برمجة تطبيقات REST

تعرّف على واجهات برمجة تطبيقات REST، بما في ذلك مبادئ التصميم وآلية العمل وأفضل الممارسات لاستخدامها.

 تفضّل بزيارة مركز التعلّم ما المقصود بتكامل التطبيقات

تعرَّف كيف يؤدي تكامل التطبيقات إلى زيادة الكفاءة التشغيلية من خلال إتاحة فرصة التبادل السلس للبيانات وسير العمل بين مختلف التطبيقات.

الخطوات التالية

اكتشِف كيف يمكن أن تستخدم حلول التكامل هذه في الوصول بأداء الأعمال إلى مستويات جديدة

