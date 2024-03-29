حلول وبرامج التكامل من IBM

وحسبما تكتشف العديد من المؤسسات، فإن التحول الرقمي يدفع الابتكار قُدمًا ويعزز سرعة الوصول إلى السوق. لكن في هذه العملية، غالبًا ما يتم احتجاز البيانات في الصوامع، ما يعوق قدرة المستخدمين داخل الشركة وخارجها على الوصول إلى ما يحتاجون إليه من معلومات.

هنا يأتي دور حلول التكامل من ®IBM حيث تتيح لك ربط التطبيقات والأنظمة لتحرير البيانات الحساسة بسرعة وأمان.