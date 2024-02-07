ما اتحاد GraphQL؟

كانت إحدى الطرق الأساسية لدمج مخططات GraphQL المتعددة قبل الاتحاد هي تجميع المخططات، حيث يتم دمج المخططات والمحللات المختلفة يدويًا. تطلب الأمر من المطورين تحديد كيفية دمج المخططات وكيفية دمج البيانات معًا. وعلى الرغم من أن دمج المخططات يوفر حلاً موحدًا لمخطط GraphQL، إلا أنه كان معقدًا ومعرضًا للأخطاء، ما يجعل إدارته صعبة.

لمعالجة هذه المشكلات وتبسيط عمليات دمج المخططات، قام المهندسون القائمون على Apollo - تطبيق GraphQL لهندسة المنتجات والتطبيقات - بإنشاء اتحاد Apollo. قدم اتحاد Apollo كلمات رئيسية مثل ”مفتاح“ و”خارجي“ و”يتطلب“ و”يمتد“ لتحديد الروابط بين الأنواع في الخدمات المختلفة. مكّنت ميزات الربط التبادلي الجديدة المطورين من استخدام بوابة Apollo لإنشاء رسم بياني متماسك للبيانات من دون الاعتماد على منطق تجميع معقد للغاية.

مع ذلك، لم يكن اتحاد Apollo GraphQL مجرد مجموعة جديدة من الأدوات والمكتبات. كانت أيضًا مواصفات النظام التي تصف البنية وكيف يمكن للخدمات التواصل لتشكيل رسم بياني موزع. وقد مكن ذلك التطبيقات والأدوات الأخرى من تبني مبادئ الاتحاد وساعد على إنشاء معيار لبناء واجهات برمجة تطبيقات GraphQL الموحدة.

خضع اتحاد GraphQL للعديد من التحسينات منذ تقديمه. يمكن للاتحاد المدار، على سبيل المثال، تسهيل جمع المقاييس وتمكين تحديثات البوابة المؤتمتة عند تغيير الرسوم البيانية الفرعية، كل ذلك من دون تدخل يدوي أو حدوث فترة التعطل للنظام.

تشمل التطورات أيضًا تطوير الاتحاد 21، وهو ابتكار يبسط دمج المخططات من خلال الخدمات وتنفيذ الاستعلام، وزيادة النمطية لزيادة التحكم في تكوين المخطط، وتحسين رؤية الأخطاء لتسهيل التتبع والتصحيح.