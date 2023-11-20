ما هو أمن واجهة برمجة التطبيقات؟

يشير أمن واجهة برمجة التطبيقات إلى الممارسات والإجراءات التي تحمي واجهات برمجة التطبيقات(APIs) من سوء الاستخدام، وهجمات الروبوتات الخبيثة، وغيرها من تهديدات الأمن السيبراني. ويُعتبر هذا المجال فرعًا من أمان الويب، لكنه يركّز تحديدًا على واجهات برمجة التطبيقات، التي باتت تُشكّل عنصرًا بالغ الأهمية في إدارة تكنولوجيا المعلومات المؤسسية.
تُعد واجهات برمجة التطبيقات اليوم الركيزة الأساسية للتحول الرقمي، حيث تمكّن الشركات من تقديم خدماتها للمطورين الخارجيين والشركاء. وبما أن هذه الواجهات تُنسّق عمليات التواصل وتبادل البيانات بين التطبيقات، فإنها تُتيح تجارب مستخدم أكثر ترابطًا، وتُوسّع نطاق وصول الأعمال، وتُعزّز الابتكار التقني المستقبلي. كما تعمل واجهات برمجة التطبيقات على تبسيط تكامل الخدمات بحيث تتمكن الشركات من التكيف بسرعة مع تغيرات السوق ومتطلبات العملاء.
لكن مع انتشار واجهات برمجة التطبيقات، تتزايد المشكلات الأمنية التي غالبًا ما تُصاحبها.
تقع واجهات برمجة التطبيقات بين موارد تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالمنظمة ومطوري البرامج التابعين لجهات خارجية أو بين موارد تكنولوجيا المعلومات والأفراد، مما يوفر البيانات والمعلومات في نقاط نهاية العملية. ونظرًا لأن نقاط النهاية تكون مكشوفة للعالم الخارجي، فقد تصبح واجهات برمجة التطبيقات هدفًا مغريًا لأنواع متعددة من الهجمات.
يرتبط تطوّر إدارة واجهات برمجة التطبيقات وأمنها بشكل جوهري بتطور تلك الواجهات نفسها. فقد كانت الواجهات في مراحلها الأولى تركز بشكل أساسي على الاتصال بين العمليات داخل النظام الواحد، لذلك لم يكن الأمن (أو غيابه) مصدر قلق كبير، لأن الاتصال كان محصورًا داخل جهاز واحد.
ومع ظهور إنترنت الأشياء (IoT) وبُنى الخدمات المصغّرة للسحابة الأصلية، توسّعت واجهات برمجة التطبيقات لتُتيح اتصالًا سلسًا وتوجيهًا للاستدعاءات بين التطبيقات وعبر بيئات عمليات التطوير. تقوم واجهة برمجة التطبيقات الحديثة وعالية الجودة، مثل واجهة نقل الحالة التمثيلي (REST)، أو بروتوكول الوصول إلى الكائنات البسيطة (SOAP)، بتنسيق تكامل التطبيقات، وتحديد تنسيقات البيانات، وتوجيه أنواع الاستدعاءات وإجراءاتها وأسلوب تنفيذها.
وقد غيّرت واجهات برمجة التطبيقات على الويب - مثل GraphQL وREST API وSOAP API على وجه الخصوص - المشهد بالكامل من خلال توسيع قدراتها لتشمل إمكانات تكامل واسعة النطاق عبر شبكات معقّدة متعددة.
لكن وبما أن هذه التقنيات المتقدمة تعتمد بشدة على نقاط نهاية واجهات برمجة التطبيقات في وظائفها، يتعين على الشركات وفرق الأمان تنفيذ تدابير أمان قوية لحماية البيانات وخدمات الويب، وتحقيق أقصى استفادة من موارد تكنولوجيا المعلومات.
إذا لم تُؤمّن نقاط نهاية واجهات برمجة التطبيقات بشكل كافٍ، فقد تُتيح للمخترقين الوصول غير المصرّح به إلى بيانات حساسة، أو تعطيل خدمات التشغيل، أو كلا الأمرين، مما قد يؤدي إلى عواقب كارثية.ومن بين التهديدات الشائعة ما يلي:
في ظل الاقتصاد الرقمي الديناميكي، تُعد واجهات برمجة التطبيقات (APIs) عنصرًا حاسمًا في مرونة الأعمال، إلا أن طبيعتها المفتوحة قد تُعرّض البيانات لمخاطر أمنية كبيرة. وقد أدّت خروقات أمن واجهات برمجة التطبيقات إلى تسريبات بيانات هائلة، حتى لدى شركات كبرى وذات سمعة مثل John Deere وExperian وPeloton.2
وفي بيئة تقنية عالمية مثل هذه، فإن الثغرات الأمنية تُهدّد جميع مزوّدي الخدمات الرئيسيين، بغض النظر عن القطاع أو الموقع الجغرافي. فعلى سبيل المثال، أدى هجوم استهدف واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بشركة الاتصالات الأسترالية Optus عام 2022 إلى كشف أسماء وأرقام هواتف وتفاصيل جوازات السفر ورخص القيادة لما يقرب من 10 ملايين عميل.3
تؤكد هذه الحوادث على أهمية حماية واجهة برمجة التطبيقات (API) وتسرّع من عملية تطوير الاستراتيجية والأدوات الأمنية الشاملة لواجهة برمجة التطبيقات.
يُسهم تنفيذ بروتوكولات أمان صارمة في حماية البيانات والتطبيقات والخدمات التي تُكشف عبر نقاط نهاية واجهة برمجة التطبيقات، مع ضمان استمرار إتاحتها للمستخدمين المصرح لهم. ومع ذلك، لا يقتصر أمان واجهات برمجة التطبيقات على حماية نقاط النهاية فحسب، بل يشمل أيضًا تأمين التفاعلات الشبكية مثل نقل البيانات، وطلبات المستخدم، والتواصل بين التطبيقات، عبر دورة حياة الواجهة بالكامل.
تتضمن بعض حلول أمن واجهة برمجة التطبيقات الأكثر شيوعا لدعم البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات ما يلي:
تشير المصادقة إلى عملية التحقق من هوية المستخدم أو النظام أو العملية. وفي سياق واجهات برمجة التطبيقات، تتعلّق باستخدام بروتوكولات المصادقة — مثل OAuth 2.0، ومفاتيح الواجهة، ومواصفات JWT — للتأكد من أن الجهة الطالبة هي فعلًا من تدّعي أنها.
أما التفويض، فهو عملية التحقق من الموارد التي يُسمح للمستخدم المصادَق عليه بالوصول إليها. وبعد إتمام المصادقة، ينبغي تقييد الوصول استنادًا إلى الدور الوظيفي، بحيث لا يُتاح للمستخدم سوى الوصول إلى الموارد التي يحتاجها فقط.
باستخدام التشفير، تُحوّل البيانات النصية أو أي نوع آخر من البيانات إلى صيغة مشفّرة لا يمكن قراءتها إلا من خلال جهة تمتلك مفتاح فك التشفير. وباستخدام تقنيات التشفير مثل بروتوكول أمان طبقة النقل (TLS)، والاتصال الآمن SSL، وبروتوكولات تشفير TLS، يمكن للفرق ضمان عدم اعتراض حركة بيانات الخاصة بواجهة برمجة التطبيقات أو تعديلها من قبل المخترقين أو أشخاص غير مصرح لها.
تحمي بروتوكولات التحقق من المُدخلات واجهات برمجة التطبيقات من البيانات الخبيثة، مثل هجمات حقن SQL أو البرمجة عبر المواقع (XSS)، من خلال التأكد من أن المُدخلات تفي بمعايير معيّنة (مثل الطول، والنوع، والتنسيق، والنطاق) قبل معالجتها. ويمكن استخدام جدران حماية تطبيقات الويب (WAF) والتحقق من مخططات XML أو JSON لمساعدة فرق الأمان على أتمتة عمليات التحقق، وتحليل الطلبات الواردة بشكل استباقي، وحجب أي حركة خبيثة قبل وصولها إلى الخادم.
يحمي تقييد المعدّل موارد واجهات برمجة التطبيقات من هجمات القوة الغاشمة وهجمات حجب الخدمة (DoS) من خلال تقييد عدد الطلبات التي يمكن للمستخدم أو عنوان IP إرسالها ضمن إطار زمني معيّن. وتساعد هذه التقنية على ضمان معالجة جميع الطلبات بشكل منتظم، ومنع أي جهة من إغراق النظام بطلبات ضارّة.
مثل تقييد المعدّل، يحدّ تخفيف الضغط من عدد استدعاءات واجهة برمجة التطبيقات التي يستقبلها النظام. ومع ذلك، وبدلاً من العمل على مستوى المستخدم أو العميل، يعمل تخفيف الضغط على مستوى الخادم أو الشبكة. تعمل قيود تخفيف الضغط والحصص على تأمين نطاق التردد في النظام الخلفي لواجهة برمجة التطبيقات من خلال تقييد عدد المكالمات أو الرسائل أو كليهما في الثانية الواحدة.
يمكن أن تكون رؤوس الأمان فعّالة بشكل خاص في منع هجمات اختراق النقر (Clickjacking). على سبيل المثال، يُخبر رأس "content-security-policy" المتصفح بالموارد التي يُسمح له بطلبها من الخادم. ويمنع رأس "x-content-type-options" المتصفحات من محاولة استنتاج نوع المحتوى (MIME-sniffing)، في حين يُلزم رأس "strict-transport-security" استخدام اتصالات آمنة (HTTP عبر SSL/TLS) عند الاتصال بالخادم.
يُعد تثبيت بوابات واجهة برمجة التطبيقات (API gateways) إحدى أسهل الطرق لتقييد الوصول إلى الواجهة، ولإضافة طبقة أمان إضافية على مستوى الشبكة، خاصة في حالة واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة. تعمل بوابة واجهة برمجة التطبيقات كنقطة دخول موحدة لجميع الطلبات الواردة للنظام، مما يُوحّد تفاعلات الواجهة ويوفّر ميزات أمان مثل التخزين المؤقت، والتحليلات، وتكوين الواجهة، وتقييد المعدّل، والتشفير، وتسجيل النشاط، والتحكم في الوصول.
يُتيح الاحتفاظ بسجلات تدقيق شاملة ومحدثة — ومراجعتها بشكل دوري — للمؤسسات تتبع عمليات الوصول إلى البيانات واستخدامها، وتسجيل كل طلب لواجهة برمجة التطبيقات. ونظرًا لتعقيد النظام البنائي لواجهات برمجة التطبيقات، فإن مراقبة النشاط بشكل مستمر قد تكون عملية مرهقة، إلا أن إجراءات التدقيق والتسجيل تساعد على توفير الوقت عندما تحتاج الفرق إلى تتبع الأنشطة بعد حادث اختراق للبيانات أو خلل في الامتثال.
يمكن أن تمنع المعالجة الاستباقية للأخطاء في بيئات واجهات برمجة التطبيقات المجرم الإلكتروني من الكشف عن معلومات حساسة تتعلق بعمليات الواجهة. ومن الناحية المثالية، يُفترض أن تعيد أي أخطاء في واجهة برمجة التطبيقات رموز حالة HTTP تُشير بشكل عام إلى طبيعة الخطأ، مما يوفّر سياقًا كافيًا للفرق لفهم المشكلة ومعالجتها دون تعريض البيانات للكشف بشكل مفرط.
كما هو الحال مع أي تطبيق أو نظام برمجي، يعد المراقبة الجارية في الوقت الحقيقي والصيانة الدائمة ضرورية للحفاظ على أمن واجهة برمجة التطبيقات. يجب مراقبة أي نشاط غير اعتيادي على الشبكة عن كثب، وتحديث واجهات برمجة التطبيقات بأحدث تصحيحات الأمان، وإصلاحات الأخطاء، والميزات الجديدة.
ينبغي على المؤسسات أيضًا اعتماد معايير الأمان المناسبة في الوقت المناسب، مثل توصيات أمان واجهة برمجة التطبيقات الصادرة عن مشروع أمان تطبيقات الويب المفتوحة (OWASP). فعلى سبيل المثال، تُقدّم قائمة OWASP لأهم 10 تهديدات أمنية في واجهات برمجة التطبيقات إطارًا لفهم أكثر التهديدات الأمنية شيوعًا وخطورة، والحد منها، مثل: المصادقة المعطّلة، والتخصيص الجماعي، وتزوير الطلبات من جانب الخادم.
يأتي كل إصدار جديد من برنامج واجهة برمجة التطبيقات مزودًا بتحديثات الأمان وإصلاحات الأخطاء التي تدعم الثغرات الأمنية في الإصدارات السابقة. ولكن من دون تطبيق ممارسات إصدار سليمة، قد يقوم المستخدمون بنشر إصدار قديم من واجهة برمجة التطبيقات، سواء عن غير قصد أو عمدًا، مما يُعرّض البيانات الحساسة للخطر. تُتيح ممارسات الإصدار والتوثيق الدقيقة للشركات تسريع تطوير واجهات برمجة التطبيقات، والتخلّي التدريجي عن الإصدارات القديمة دون تعطيل الخدمات، مما يُشجّع المستخدمين على الانتقال إلى الإصدارات الأحدث والأكثر أمانًا.
على سبيل المثال، إذا اكتشف فريق التطوير ثغرة أمنية في الإصدار 1 من الواجهة، يمكن إصلاحها في الإصدار 2. وباستخدام إدارة الإصدارات، تستطيع فرق الأمان تشجيع المستخدمين على الترقية من الإصدار 1 إلى الإصدار 2 وفقًا لوتيرتهم الخاصة، مع توضيح أن الإصدار 1 يحتوي على ثغرة أمنية معروفة ضمن وثائق الإصدار.
يتطلب اختبار الأمان من المطورين إرسال طلبات قياسية باستخدام عميل واجهة برمجة التطبيقات لتقييم جودة ودقة استجابات النظام. وتُسهم الاختبارات الأمنية المنتظمة في الكشف عن الثغرات الأمنية ومعالجتها، مما يُمكّن الفرق من إصلاح هذه الثغرات قبل أن يتمكن المخترقون من استغلالها.
1 Research Brief: The Urgency of Addressing API Security in an Application Security Program, Enterprise Strategy Group, October 16, 2023.
2 On the Radar: Wib secures APIs throughout their full lifecycles, Omdia, September 1, 2023.
3 The next big API security breach looms: here’s how to prepare, SC Magazine, October 19, 2023.