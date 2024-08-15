ما هي API Gateway؟

بالإضافة إلى تمكين المؤسسات من توجيه حركة مرور واجهة برمجة التطبيقات وموازنتها بشكل أكثر فعالية، تعمل API Gateway على تعزيز إدارة واجهة برمجة التطبيقات من خلال المساعدة على:

زمن انتقال أقل

زيادة الأمن

تقليل التعقيد



زمن انتقال أقل



يمكن أن تساعد بوابات API Gateway في تحسين توجيه حركة البيانات وموازنة الأحمال عبر خدمات الواجهة الخلفيةوإدارة استدعاءات واجهة برمجة التطبيقات من خلال نقطة دخول مركزية. تساعد هذه التدابير على الحفاظ على زمن انتقال قصير. تستخدم بوابات API Gateway مجموعة متنوعة من الأساليب لإدارة حركة مرور واجهة برمجة التطبيقات التي تستخدم النطاق الترددي بكفاءة أكبر وتحسن تجربة المستخدم.

إحدى هذه الطرق هي تقييد المعدل. تحدد السياسات التي تحد من المعدل عدد الطلبات (حصة الطلبات) التي يمكن لعميل معين إجراؤها لواجهة برمجة تطبيقات على مدار فترة زمنية محددة. ويساعد ذلك على التأكد من أن المستخدمين لديهم وصول متساوٍ إلى واجهات برمجة التطبيقات ويحمي خدمات الواجهة الخلفية من أن تصبح مثقلة بالطلبات.

تخفيف ضغط الطلبات هو نوع من القيود التي تنظم معدل الطلبات التي تصل إلى الخادم. هذا يمنع الزيادات ويساعد المؤسسات في الحفاظ على الأداء والاستقرار.

يمكن لـ API Gateway أيضًا إجراء موازنة تحميل ديناميكية من خلال مراقبة حركة البيانات إلى الخدمات الخلفية بشكل مستمر. تستطيع API Gateway تحديد سلامة الخادم استنادًا إلى مقاييس الوقت الفعلي وضبط كيفية توجيه الاستدعاءات إلى الخدمات الخلفية.



زيادة الأمن



واجهات برمجة التطبيقات عرضة لهجمات الأمن الإلكتروني مثل الهجمات الموزعة لحجب الخدمة (DDoS). تعمل الهجمات الموزعة لحجب الخدمة على زيادة التحميل على الخوادم بالطلبات وحركة البيانات الضارة، مما يتسبب في تعطلها. تدعم API Gateway تقييد المعدلات والتقنيات الأخرى للمساعدة في إحباط الهجمات الموزعة لحجب الخدمة.



يمكن أن تساعد API Gateways أيضًا في تأمين واجهات برمجة التطبيقات من خلال مراقبة استخدام واجهة برمجة التطبيقات وتوفير سجلات حركة البيانات. توفر بعض بوابات API Gateway أيضًا تقارير وتحليلات حول الطلبات التي يتم إجراؤها إلى أي من واجهات برمجة تطبيقات في البنية التحتية للمؤسسة، مما يتيح للمؤسسة تحديد الزيارات المشبوهة قبل حدوث الهجوم.

لا تساعد بوابات API Gateway في إدارة حركة البيانات وتوفير اتصال آمن بواجهات برمجة التطبيقات فحسب، بل يمكن تهيئتها أيضًا لتوفير مصادقة واجهة برمجة التطبيقات وتفويض الطلب، مما يقلل من ضعف واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بالمؤسسة. على سبيل المثال، تُستخدم API Gateway للتحقق من مفاتيح واجهة برمجة التطبيقات عند تلقي استدعاءات من العميل قبل منح حق الوصول إلى الموارد. لمزيد من الأمان، يمكن استخدام API Gateway جنبًا إلى جنب مع أدوات مثل جدران حماية تطبيقات الويب (WAF)، التي تعمل على مراقبة حركة بيانات HTTP الضارة وتصفيتها وتحظرها.



تقليل التعقيد



تعمل API Gateway على جعل تدفق استدعاءات واجهة برمجة التطبيقات مركزيًا، ما يحسن وضوح الخدمة وإمكانية اكتشافها. كما أنها توفر طرقا لواجهات برمجة التطبيقات التي تستخدم بروتوكولات وتنسيقات بيانات مختلفة للتواصل مع بعضها بعضًا.

تستخدم العديد من واجهات برمجة تطبيقات الويب أسلوبًا معماريًا يسمى REST (نقل الحالة التمثيلية، المستخدم في واجهات برمجة تطبيقات REST)، على الرغم من استخدام بروتوكولات أخرى، مثل SOAP (بروتوكول الوصول إلى الكائنات البسيطة) وواجهات برمجة تطبيقات WebSocket أيضًا. سواء كان ذلك داخل المؤسسة، أو الاستدعاءات الخارجية الموجهة إلى واجهات برمجة التطبيقات الداخلية للمؤسسة، فمن الشائع أن يكون لديك واجهات برمجة تطبيقات ذات بروتوكولات وتنسيقات بيانات مختلفة تحتاج إلى التواصل مع بعضها البعض وطلب الموارد من نفس الخدمات الخلفية.

قد يستغرق تحويل كل طلب يدويًا وقتًا هائلاً؛ تساعد API Gateway في القضاء على هذه المشكلة من خلال إجراء ترجمة البيانات والبروتوكول، وترجمة الطلبات والاستجابات تلقائيًا إلى التنسيق اللازم.

تسهّل بوابات API Gateway أيضًا على المطورين تكرار واجهات برمجة التطبيقات ونشرها؛ لأن البوابات يمكنها إدارة إصدارات متعددة من واجهة برمجة التطبيقات في نفس الوقت. يمكن للمطوّرين بعد ذلك اختبار إصدارات متعددة من واجهة برمجة التطبيقات مقابل بعضها بعضًا قبل النشر أو الاحتفاظ بنسخة من إصدار أقدم لواجهة برمجة التطبيقات لحالات استخدام محددة.



تشمل ميزات واجهة برمجة التطبيقات الإضافية ما يلي: