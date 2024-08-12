الخدمات عديمة الخوادم والخدمات المصغرة: ما البنية الأفضل لعملك؟

عندما تحتاج المؤسسات إلى إنشاء تطبيق، فإن أحد أهم القرارات التي يتعين على قادتها اتخاذها هو اختيار نوع التطوير البرمجي الذي سيتم استخدامه. على الرغم من وجود العديد من البنى البرمجية للاختيار من بينها، فإن البنى البرمجية عديمة الخوادم والخدمات المصغرة تحظى بشعبية متزايدة بفضل ما توفره من قابلية عالية للتوسع، ومرونة، وكفاءة في الأداء. بالإضافة إلى ذلك، مع توقع مضاعفة الإنفاق على الخدمات السحابية خلال السنوات الأربع المقبلة، فإن كل من الخدمات عديمة الخوادم والخدمات المصغرة من المتوقع أن تنمو بسرعة لأنها تستخدم على نطاق واسع في بيئات الحوسبة السحابية.

في حين أن البنى عديمة الخوادم مفضلة بشكل عام من قبل الشركات الناشئة والشركات التي تحتاج إلى البناء السريع والتوسع بسرعة، فإن الخدمات المصغرة أكثر شيوعًا لدى المؤسسات التي تتطلب إدارة عملية أكثر للبنية التحتية الخلفية. تُقدِّم جميع الشركات الرائدة في مجال تكنولوجيا الحوسبة السحابية حلولًا عديمة الخوادم وخدمات مصغرة، بما في ذلك Microsoft (Azure) وAmazon (AWS Lambda) وIBM وGoogle Cloud.

فيما يلي نظرة أكثر تعمقًا على ما يجعل الخدمات عديمة الخوادم والخدمات المصغرة فريدة من نوعها وكيفية اختيار أيهما مناسب لك.