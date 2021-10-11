ما هو وسيط الرسائل؟

وسطاء الرسائل هي وحدات برمجية ضمن البرامج الوسيطة للمراسلة أو حلول البرامج الوسيطة الموجهة للرسائل (MOM). يوفر هذا النوع من البرامج الوسيطة للمطورين وسيلة موحدة للتعامل مع تدفق البيانات بين مكونات التطبيق حتى يتمكنوا من التركيز على منطقه الأساسي. ويمكن أن تكون بمثابة طبقة اتصالات موزعة تسمح للتطبيقات التي تمتد عبر منصات متعددة بالتواصل داخليًا.

يمكن لوسطاء الرسائل التحقق من صحة الرسائل وتخزينها وتوجيهها وتسليمها إلى الوجهات المناسبة. وهي تعمل بوصفها وسطاء بين التطبيقات الأخرى، ما يسمح للمرسلين بإصدار الرسائل دون معرفة مكان وجود أجهزة الاستقبال، وما إذا كانت نشطة أم لا، أو عددها. ويسهل هذا من فصل العمليات والخدمات داخل الأنظمة.

من أجل توفير تخزين موثوق للرسائل وتسليم مضمون لها، غالبًا ما يعتمد وسطاء الرسائل على بنية فرعية أو عنصر يسمى قائمة انتظار الرسائل التي تخزن الرسائل وترتبها حتى تتمكن التطبيقات المستخدمة لها من معالجتها. في قائمة انتظار الرسائل، تُخزن الرسائل بالترتيب الذي أُرسلت به نفسه وتظل في قائمة الانتظار حتى تأكيد الاستلام.

تشير المراسلة غير المتزامنة إلى نوع الاتصال بين التطبيقات الذي يتيحه وسطاء الرسائل. فهي تمنع فقدان البيانات القيمة وتُمكّن الأنظمة من مواصلة العمل حتى في مواجهة مشكلات الاتصال المتقطع أو مشكلات زمن الانتقال الشائعة على الشبكات العامة. تضمن المراسلة غير المتزامنة تسليم الرسائل مرة واحدة (مرة واحدة فقط) بالترتيب الصحيح مع الرسائل الأخرى.

قد يشتمل وسطاء الرسائل على مدراء قوائم الانتظار للتعامل مع التفاعلات بين قوائم انتظار الرسائل المتعددة، بالإضافة إلى الخدمات التي توفر توجيه البيانات وترجمة الرسائل والاستمرارية ووظائف إدارة حالة العميل.