ما المقصود بقاعدة البيانات السحابية (Cloud Database)؟

تقوم قواعد البيانات السحابية بجمع وتسليم وتكرار ودفع جميع بيانات المؤسسة إلى الحافة باستخدام مفهوم السحابة الهجينة . لم يعد المستخدمون مضطرين إلى نشر البرامج الوسيطة التابعة لتقديم طلبات قاعدة البيانات في أي مكان في العالم. يمكنهم توصيل التطبيقات مباشرة بقاعدة البيانات الخاصة بهم.

قواعد البيانات الهجينة تُنشئ سحابة بيانات هجينة موزعة لزيادة الأداء، والوصول، ووقت التشغيل، وإمكانية التنقل، وتوفير التكاليف، بحيث يمكن للمؤسسات القيام بما يلي:

البدء على نطاق صغير وتوسيع النطاق؛



التوسع بمرونة حسب الطلب؛



توزيع المجموعات عبر مراكز بيانات متعددة؛



إدارة السحابة بشكل مستقل، أو السماح لمزود الخدمة بإدارتها نيابة عنهم؛ و



مزج ومطابقة مزودي الخدمات السحابية لتحسين الوصول الجغرافي واتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs) والتسعير والمتطلبات التنظيمية.

على سبيل المثال، تتبنى المؤسسات المالية المفهوم الهجين باستخدام قاعدة البيانات كمستودع مركزي لجميع مصادر البيانات المتباينة، ثم تقديم هذه البيانات المالية بصيغة JSON. ثم يتم توزيع هذه البيانات على قاعدة البيانات كخدمة ونسخها إلى مناطق جغرافية في جميع أنحاء العالم.

إذا اضطر عميل في سنغافورة إلى الانتظار لأكثر من 4 ثوانٍ لاسترداد بيانات تطبيق الهاتف المحمول الخاص به من قاعدة بيانات في نيوجيرسي، فمن غير المرجح أن يستخدم هذا العميل التطبيق مرة أخرى. يمكن لقاعدة البيانات كخدمة (DBaaS) النسخ والتوزيع على الفور وتوفير الوصول شبه الفوري إلى البيانات في جميع أنحاء العالم.