ما المقصود بقاعدة البيانات السحابية (Cloud Database)؟

قاعدة البيانات السحابية (Cloud Database) هي خدمة قاعدة بيانات تم إنشاؤها ويمكن الوصول إليها من خلال منصة الحوسبة السحابية . فهي تخدم العديد من الوظائف نفسها التي تؤديها قاعدة البيانات التقليدية مع مرونة إضافية للحوسبة السحابية. يقوم المستخدمون بتثبيت البرامج على السحابة لتنفيذ قاعدة البيانات.
يمكن لإدارة بيانات التفاعل والتطبيق لشبكات ضخمة من مستخدمي الجوال أو الأجهزة البعيدة أن تشكل تحديًا لقابلية التوسع والتوافر. تكمن المشكلة في أن معظم قواعد البيانات تتطلب حدوث تحديثات في قاعدة بيانات مركزية "رئيسية". يمكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث اختناقات في الأداء ومنع التطبيقات من العمل إذا كان الاتصال بقاعدة البيانات الرئيسية غير متوفر.
تُمكّن قاعدة البيانات السحابية المؤسسات من توفير الوصول إلى قواعد البيانات حتى أبعد نقطة في الشبكة للأجهزة المحمولة، والمرافق البعيدة، وأجهزة الاستشعار، والسلع المتصلة بالإنترنت. وهذا يساعد على تحسين قابلية التوسع وتمكين التطبيقات من مواصلة العمل أثناء عدم الاتصال بالإنترنت.
تقوم قواعد البيانات السحابية بجمع وتسليم وتكرار ودفع جميع بيانات المؤسسة إلى الحافة باستخدام مفهوم السحابة الهجينة . لم يعد المستخدمون مضطرين إلى نشر البرامج الوسيطة التابعة لتقديم طلبات قاعدة البيانات في أي مكان في العالم. يمكنهم توصيل التطبيقات مباشرة بقاعدة البيانات الخاصة بهم.
قواعد البيانات الهجينة تُنشئ سحابة بيانات هجينة موزعة لزيادة الأداء، والوصول، ووقت التشغيل، وإمكانية التنقل، وتوفير التكاليف، بحيث يمكن للمؤسسات القيام بما يلي:
على سبيل المثال، تتبنى المؤسسات المالية المفهوم الهجين باستخدام قاعدة البيانات كمستودع مركزي لجميع مصادر البيانات المتباينة، ثم تقديم هذه البيانات المالية بصيغة JSON. ثم يتم توزيع هذه البيانات على قاعدة البيانات كخدمة ونسخها إلى مناطق جغرافية في جميع أنحاء العالم.
إذا اضطر عميل في سنغافورة إلى الانتظار لأكثر من 4 ثوانٍ لاسترداد بيانات تطبيق الهاتف المحمول الخاص به من قاعدة بيانات في نيوجيرسي، فمن غير المرجح أن يستخدم هذا العميل التطبيق مرة أخرى. يمكن لقاعدة البيانات كخدمة (DBaaS) النسخ والتوزيع على الفور وتوفير الوصول شبه الفوري إلى البيانات في جميع أنحاء العالم.
يمكن للمستخدمين الوصول إلى قواعد البيانات السحابية من أي مكان، باستخدام واجهة برمجة تطبيقات البائع أو واجهة الويب.
يمكن لقواعد البيانات السحابية توسيع سعات التخزين الخاصة بها في وقت التشغيل لاستيعاب الاحتياجات المتغيرة. تدفع المؤسسات مقابل ما تستخدمه فقط.
في حالة وقوع كارثة طبيعية أو تعطل المعدات أو انقطاع التيار الكهربائي، يتم الاحتفاظ بالبيانات آمنة من خلال النسخ الاحتياطي على خوادم بعيدة.
يمكن لقاعدة البيانات السحابية تلبية احتياجات إدارة البيانات المتزايدة. يمكن للمؤسسات تحسين طبقة البيانات بشكل مستمر من حيث التكلفة والأداء والأمان والوصول. بإمكانهم تقسيم بياناتهم وتوزيعها ونقلها أقرب إلى مستخدميهم. تشمل الاعتبارات الخاصة بقاعدة البيانات السحابية ما يلي:
خيارات التحكم: يمكن للمستخدمين اختيار صورة جهاز افتراضي يُدار كقاعدة بيانات تقليدية أو قاعدة بيانات كخدمة DBaaS الخاصة بالموفر.
تقنية قواعد البيانات: قواعد بيانات SQL Database صعبة التوسع ولكنها شائعة. تتوسع قواعد بيانات NoSQL بسهولة أكبر ولكنها لا تعمل مع بعض التطبيقات.
الأمان: يقوم معظم موفري قواعد البيانات السحابية بتشفير البيانات وتوفير تدابير أمنية أخرى.
الصيانة: عند استخدام صورة جهاز افتراضي، يجب أن يفهم موظفو تكنولوجيا المعلومات كيفية صيانة البنية التحتية الأساسية.
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