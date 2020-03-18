مجموعات Kubernetes هي وحدات البناء الأساسية للمنصة، وتوفر الأساس البنيوي لعملها. تمكّن الطبيعة المعيارية لهذه البنية الوحدوية من تحقيق التوافر والقابلية للتوسع وسهولة النشر.
تتطلب أحمال التشغيل اليوم توفرًا عاليًا على مستوى التطبيق والبنية التحتية. ومن خلال إنشاء طبقة من التجريد بين التطبيق والبنية التحتية الأساسية، يوزع Kubernetes أحمال التشغيل بكفاءة عبر الموارد المتاحة. يحمي Kubernetes من فشل التطبيق من خلال عمليات التحقق المستمرة من سلامة الحاوية. إذا تعطلت إحدى الحاويات، يحل الإصلاح الذاتي والتكرار العطل. وتوزع موازنات الأحمال المضمنة أحمال التشغيل على الموارد المفتوحة لتقليل تأثير ارتفاع حركة المرور أو الذروة أو الانقطاعات.
يؤدي الاستخدام الفعال نفسه للموارد دورًا في التوسع. أصبحت إضافة وإزالة الخوادم الجديدة أمرًا مبسطًا، ما يتيح التوسع الأفقي بسلاسة. ويزيد التوسع التلقائي من عدد الحاويات قيد التشغيل استنادًا إلى المقاييس المحددة. تعمل ضوابط النسخ على تنظيم الحجيرات تلقائيًا، بإيقاف الحجيرات الزائدة أو تشغيل حجيرات إضافية عند الحاجة.
للتعمق أكثر في بنية Kubernetes، شاهد الفيديو التالي— "شرح Kubernetes":
مشاهدة الفيديو
السرعة عنصر أساسي لكل مطور. وصُمم Kubernetes لدعم التطوير السريع والاختبار والإطلاق السلس للبرمجيات. تصل الإصدارات الجديدة والمحدثة بسرعة وسلاسة عبر عملية طرح مؤتمتة. كما يتكامل بشكل ممتاز مع الإصدارات التجريبية، حيث تتيح تشغيل عمليات نشر النسخ الجديدة بالتوازي مع النسخ السابقة، للتحقق من موثوقيتها قبل طرحها في الإنتاج الكامل.