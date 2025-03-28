احصل على أحدث الرؤى ووسِّع قاعدتك المعرفية من خلال مدوناتنا وفيديوهاتنا التوضيحية عن تقنيات عمليات التطوير.
استكشف ست حالات استخدام استراتيجية للذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات التي تستفيد من معالجة اللغة الطبيعية (NLP) والبيانات الكبيرة ونماذج التعلم الآلي (ML) لتحسين الإنفاق، وزيادة الكفاءة، وتعزيز تجارب العملاء.
استفد من دليل مسارات التكامل المستمر/التسليم المستمر (CI/CD) الذي يشتمل على تعريفها، ومزاياها، وتكويناتها، وكيفية تبسيطها لتطوير البرمجيات.
تعرّف على كيفية قيام عمليات التطوير بدمج مهام البرامج وتشغيلها تلقائيًا لتسريع تسليم البرامج عالية الجودة، وتآزرها مع هندسة موثوقية الموقع (SRE).
يمكنك أتمتة عملية تكامل الأمن في كل مرحلة من مراحل دورة حياة تطوير البرامج، باستخدام DevSecOps، وهو اختصار لكلمات التطوير والأمن والعمليات.
تعرف على كيفية تطوير البرامج وكيف يمكنها مساعدة عملك على المنافسة. اكتشف الأساسيات والابتكارات والتقنيات المتعلقة بتطوير البرامج.
العثور على أخطاء البرامج والتأكد من أن التطبيق أو النظام مناسب للاستخدام، وبالتالي منع الأخطاء، وتقليل تكاليف التطوير، وتحسين الأداء.
اكتشف كيف يوفر نظام PaaS، أو المنصة كخدمة، منصة سحابية كاملة ومرنة ومنخفضة التكلفة لتطوير التطبيقات وتشغيلها وإدارتها.
تعرَّف على Terraform، وهي أداة "البنية التحتية كرمز" مفتوحة المصدر، التي أنشأتها HashiCorp، والتي تمكِّن المبرمجين من إنشاء البنية التحتية وتغييرها وإصدارها بأمان وكفاءة.
استكشف Tekton—وهو إطار عمل مفتوح المصدر ومحايد للمورّد وأصلي في Kubernetes لإنشاء التكامل المستمر والتسليم المستمر (CI/CD)—ومزاياهما كمنصة CI/CD حديثة.
اقرأ عن الإمكانات المتعلقة بأدوات عمليات التطوير التي تساعد الفرق على تجاوز التحديات التي تتزامن مع دورات الإصدار المتسارعة، بينما تساعدهم أيضًا على تحقيق مستويات أعلى من السرعة، والجودة، والتحكم.
اقرأ تقاريرنا البحثية لمساعدتك على التنقل في مسار التحول في عمليات التطوير.
تعرَّف على ما تقدمه البنية الأكثر ذكاءً لتمكين مؤسستك، وتعزيز تقدمها بشكل أسرع وتقديم المزيد من القيمة الرقمية للأعمال.
اكتشف كيف يقوم مصدر مفتوح بتحويل مجال الاتصالات والعوامل التي تدفع إلى اعتماد المصدر المفتوح في مجال الاتصالات.
تعرَّف على ست ممارسات أساسية للتحول الرقمي المصرفي وكيف تتبنى البنوك الرقمنة وتنتقل إلى سحابة هجينة.
تعرَّف على الأساسيات والموضوعات الشائعة في عمليات التطوير من خلال الفيديوهات التوضيحية لدينا.
انضم إلى Bradley Knapp من IBM Cloud، حيث يشرح كيف يمكن لمهندس موثوقية الموقع (SRE) أن يساعد المؤسسات على إدارة الأنظمة، وحل المشكلات، وأتمتة المهام التشغيلية بشكل أكثر فعاليةً.
تعرَّف على أوجه الاختلاف بين هندسة موثوقية الموقع (SRE) وعمليات التطوير، على الرغم من أنها غالبًا ما يُنظر إليها على أنها متشابهة، وكيف يمكن أن تؤثر في المؤسسة.
تعرَّف على كيفية تحقيق التجارب الواقعية التي يتوقعها مستخدمو تطبيقات التقنية السحابية في العصر الحديث. تشرح Whitney Lee من IBM Cloud كيف يتيح Apache Kafka إمكانية إنشاء مثل هذه التجارب في الوقت الفعلي مع تدفقات الأحداث.
في هذا الفيديو، يشرح Eric Minick من IBM Cloud أوجه الاختلاف بين النشر المستمر والتسليم المستمر.
احرص على إتقان عمليات التطوير من خلال الدروس التعليمية العملية.
تعرَّف على المبادئ والممارسات الأساسية للأسلوب الرشيق—وهو أسلوب سريع ورشيق لتطوير البرمجيات—والمزايا والقيود التي تصاحب هذه الطريقة في العمل.
تعرَّف على أساسيات Git مثل المستودعات والالتزامات والفروع والدمج؛ واحرص على إتقان أوامر Git الرئيسية للمهام الشائعة، ومن ثمَّ تعمق في الموضوعات المتقدمة مثل إعادة التأسيس والانتقاء.
استكشف ثلاث طرق لتثبيت Node.js وnpm، بما في ذلك خيارات التنزيل، وHomebrew (لنظام تشغيل MacOS)، وNode.js Version Manager. وتعرَّف أيضًا على كيفية تثبيت VS Code بهدف سهولة الترميز.
تمكّن من إتقان التكرار مع هذا البرنامج التعليمي الذي يمكّنك من كتابة كود منظم وموثوق أثناء تعلم تعريف الدوال التكرارية، واستخدام الحالات الأساسية، وحل المشكلات البرمجة.
تعرَّف على المبادئ الأساسية لخدمات ويب REST وطرق تطبيقها، بما في ذلك استخدام أساليب HTTP بشكل صريح، وانعدام الحالة ونقل البيانات من XML أو JavaScript Object Notation (JSON) أو كليهما.
تعرَّف على أساسيات لغة Java، التي تشتمل على المنصة، والبرمجة الموجهة نحو الأشياء، وإنشاء البرامج، واستخدام واجهة برمجة التطبيقات (API)، وتطوير المشروعات مع أمثلة وتمارين مكثفة.
راجع نماذج البرمجة الموجهة للأشياء ونماذج البرمجة الوظيفية وقارن وفاضل بينهما، مع التعلم من أمثلة على كيفية استخدامهما لحل مشاكل العالم الحقيقي.
تعرّّف على "إنترنت الأشياء" (IOT)، وحوسبة الحافة ولماذا يجب عليك التفكير في نقل تطبيقاتك إلى أجهزة الحافة الأقرب إلى مصادر البيانات لديك لتعزيز الكفاءة.
ابنِ مهاراتك من خلال دوراتنا التدريبية الخاصة بعمليات التطوير
استمتع بتجربة السحابة المصممة لعمليات التطوير، والتي تساعد على توفير سلاسل الأدوات، وأتمتة عمليات الإنشاء والاختبارات والحفاظ على الجودة باستخدام التحليلات.