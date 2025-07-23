ما هي وحدة تحكم Kubernetes Ingress؟

تعتمد الشركات الحديثة بشكل كبير على التطبيقات الموزعة وأحمال التشغيل المبنية من عشرات أو مئات الخدمات المصغرة. ومن دون تنسيق مناسب لحركة المرور، ستتطلب كل خدمة نقطة نهاية عامة خاصة بها، مما يشكل مشكلات كبيرة في الإدارة والأمان.

على سبيل المثال، قد تحتاج منصة الرعاية الصحية إلى نقاط وصول منفصلة لبوابات المرضى ولوحة المعلومات وأنظمة الفوترة وإعداد تقارير الامتثال - وهو نهج يصبح مكلفاً ومعقداً من الناحية التشغيلية.

تعالج وحدة تحكم Kubernetes Ingress هذه المشكلة من خلال العمل كموازن أحمال وموجه ذكي لحركة المرور عند نقطة دخول التطبيق. حيث ينشئ مسار حركة مرور مركزي للمستخدمين الخارجيين للوصول إلى الخدمات الداخلية.

يوفر النظام البنائي لـ Kubernetes وحدات تحكم Ingress مختلفة، بما في ذلك أدوات مفتوحة المصدر (على سبيل المثال، NGINX، Traefik) المتوفرة على منصات مثل GitHub والحلول الخاصة المصممة لتلبية احتياجات تنظيمية محددة.