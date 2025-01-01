في حين أن Kubernetes تكتسب زخمًا على مستوى فرق تطوير العمليات كمنصة قياسية للبُنى التحتية، إلا أن أدوات مراقبة أداء التطبيقات (APM) التقليدية غالبًا ما تفشل في توفير رؤية الأداء التي قد تبحث عنها فرق عمليات تقنية المعلومات. بالإضافة إلى ذلك، من خلال تقديم طبقة جديدة من التجريد في البنية التحتية التي تستخدمها، تنشئ Kubernetes تحديات جديدة تخص قابلية الملاحظة والتي تزيد من صعوبة مراقبة أداء التطبيقات ومدى توفُّرها.
باستخدام أداة مراقبة Kubernetes المناسبة، يمكنك إدارة بيئة التطبيق بطريقة تزيد من مدة التشغيل إلى الحد الأقصى وتحسن الأداء، مع تحقيق التميّز في عمليات التطوير. يوفر IBM Instana Observability قابلية الملاحظة المؤتمتة لـ Kubernetes وقدرات مراقبة أداء التطبيقات (APM) المصممة لمراقبة مجموعة تطبيقات Kubernetes التي تستخدمها بالكامل - بدءًا من العقد والحجيرات وصولاً إلى الحاويات والتطبيقات - لجميع توزيعات Kubernetes.
يمكنك كشف المشكلات وحلها بشكل أسرع من خلال الاكتشاف والتعيين المستمر والتلقائي لجميع خدمات وعناصر Kubernetes. يستوعب Instana مقاييس قابلية الملاحظة، ويتتبع كل طلب، وينشئ ملفًا تعريفيًا لكل عملية، ويعيّن جميع تبعيات التطبيق- دون أخذ أي عينات أو عمليات تتبع جزئية.
يمكنك الحصول على سياق كامل لفهم التبعيات المبنية على العلاقات داخل بيئة Kubernetes التي تستخدمها. تسجّل الرسوم البيانية الديناميكية العلاقات بين جميع عناصر التطبيق في الوقت الفعلي وتضع نماذج لها. تساعد أدلة السياق على تشخيص المشكلات وتحديد التأثير.
يمكنك منع انقطاع الخدمة من خلال المراقبة الدقيقة في الوقت الفعلي لمجموعة Kubernetes بأكملها. لا يتم تفويت أي مقياس أو أثر مهم في Kubernetes وبذلك يتم تمرير سجلات دقيقة للغاية إلى الفرق لتمكين منع الحوادث و/أو الفرز بسرعة.
يوفر Instana تنبيهات وإشعارات قابلة للتخصيص في الوقت الفعلي والتي يمكن بدء تشغيلها بناءً على أي عدد من المقاييس أو الأحداث. يمكنك تكوين التنبيهات بحيث يتم إرسالها عبر البريد الإلكتروني أو Slack أو منصات المراسلة الأخرى.
يقوم Instana تلقائيًا بربط جميع معلومات الأداء والحدث والتكوين من الواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات (Full Stack) — البنية التحتية و Kubernetes والخدمات — ما يجعل من السهل تحليل تأثير Kubernetes على مستويات الخدمة.
يتكامل Instana مع أدوات المراقبة الأخرى، مثل إدارة السجلات وأدوات مراقبة الشبكات، مثل IBM Turbonomic، لتوفير رؤية شاملة لأداء التطبيق على مستوى البنية التحتية لتقنية المعلومات بالكامل من دون أي مكونات إضافية أو إعادة تشغيل التطبيق.
زادت شركة Türk Telekom من توفر مستوى الخدمة (SLA)، ويمكن الآن لمحترفي تكنولوجيا المعلومات التركيز على مهام أكثر استراتيجية.
باستخدام Instana لأتمتة مراقبة الخدمات المصغرة والحاويات، تخلصت PathMotion من حوالي 10% من Virtual Machines (الأجهزة الافتراضية) التي لديها.
تعرَّف على ماهية مراقبة Kubernetes، وفوائدها، وأفضل الممارسات في هذا الصدد، ولماذا يجب عليك تنفيذها في تطبيقاتك.
تعرَّف على كيفية تحسين التطبيق الحساس للأعمال في بيئة Kubernetes.
فيما يلي ملخص شامل لكل شيء تم إطلاقه في Instana في عام 2023، والجوائز التي فزنا بها، وروابط إلى آخر تحديث، وكيف يمكنك بدء كل تحسين.
يتيح الحل IBM Instana Observability للجميع على مستوى المؤسسة إمكانية الوصول بسهولة إلى البيانات التي يريدونها مع السياق الذي يحتاجون إليه لتقديم منع سريع للمشكلات ومعالجة سريعة لها أيضًا.