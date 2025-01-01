في حين أن Kubernetes تكتسب زخمًا على مستوى فرق تطوير العمليات كمنصة قياسية للبُنى التحتية، إلا أن أدوات مراقبة أداء التطبيقات (APM) التقليدية غالبًا ما تفشل في توفير رؤية الأداء التي قد تبحث عنها فرق عمليات تقنية المعلومات. بالإضافة إلى ذلك، من خلال تقديم طبقة جديدة من التجريد في البنية التحتية التي تستخدمها، تنشئ Kubernetes تحديات جديدة تخص قابلية الملاحظة والتي تزيد من صعوبة مراقبة أداء التطبيقات ومدى توفُّرها.

باستخدام أداة مراقبة Kubernetes المناسبة، يمكنك إدارة بيئة التطبيق بطريقة تزيد من مدة التشغيل إلى الحد الأقصى وتحسن الأداء، مع تحقيق التميّز في عمليات التطوير. يوفر IBM Instana Observability قابلية الملاحظة المؤتمتة لـ Kubernetes وقدرات مراقبة أداء التطبيقات (APM) المصممة لمراقبة مجموعة تطبيقات Kubernetes التي تستخدمها بالكامل - بدءًا من العقد والحجيرات وصولاً إلى الحاويات والتطبيقات - لجميع توزيعات Kubernetes.