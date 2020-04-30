ما Kubernetes Ingress؟

هناك عدة طرق لعرض تطبيقك خارج مجموعة Kubernetes الخاصة بك، وستحتاج إلى تحديد الطريقة المناسبة بناءً على حالة الاستخدام الخاصة بك.

الخيارات الأربعة الرئيسية التي سنقارنها في هذا المنشور هي: ClusterIP وNodePort وLoadBalancer و Ingress. يوفر كل منها طريقة لعرض الخدمات وهي مفيدة في مواقف مختلفة. الخدمة هي في الأساس واجهة أمامية للتطبيق تقوم بإعادة توجيه حركة المرور تلقائيًا إلى الحجيرات المتاحة بطريقة موزعة بالتساوي. الخدمات هي طريقة مجردة لعرض تطبيق يعمل على مجموعة من الحجيرات كخدمة شبكة. الحجيرات غير قابلة للتغيير، ما يعني أنها عندما تتوقف عن العمل، لا يمكن إعادة تشغيلها. تقوم المجموعة بإنشاء حجيرات جديدة في العقدة نفسها أو في عقدة جديدة بمجرد توقف عمل الحجيرات.

على غرار الحجيرات والنشر، تعد الخدمات موارد في Kubernetes. توفر الخدمة نقطة وصول واحدة من خارج المجموعة وتسمح لك بالوصول ديناميكيًا إلى مجموعة من الحجيرات المتماثلة.

بالنسبة إلى الوصول إلى التطبيق الداخلي داخل مجموعة Kubernetes، فإن ClusterIP هي الطريقة المفضلة. إنه إعداد افتراضي في Kubernetes ويستخدم عنوان IP داخليًا للوصول إلى الخدمة.

لعرض خدمة لطلبات الشبكة الخارجية، تعد NodePort وLoadBalancer وIngress خيارات ممكنة. سنلقي نظرة على Ingress أولاً ونقارن بين الخدمات لاحقًا في هذه المقالة.