حلول الحاويات

يوفر التحديث باستخدام الحاويات مزايا عديدة لتطوير البرامج ونشرها. إذ تُسهم الحاويات في تعزيز المرونة وتسريع الابتكار من خلال تمكين دورات تطوير أسرع وتقليل الوقت اللازم للوصول إلى السوق. كما تحسِّن قابلية النقل والاتساق عبر البيئات المختلفة، ما يجعل من السهل نقل التطبيقات بين مراحل التطوير والاختبار والإنتاج.

Kubernetes وRed Hat OpenShift

يُعَد Kubernetes نظامًا مفتوح المصدر لتنظيم الحاويات، ويوفر الأساس لإدارة التطبيقات المعتمدة على الحاويات. وRed Hat OpenShift هو منصة حاويات جاهزة للاستخدام التجاري، ومبنية على أساس Kubernetes.