IBM z/OS Container Platform

بناء التطبيقات واستهلاك الموارد في نموذج الخدمة الذاتية، في بيئة آمنة ومعزولة على نظام z/OS

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رسم توضيحي لمنصة z/OS Containers في بيئة سحابية هجينة

استراتيجية تطوير السحابة الأصلية

تُتيح منصة IBM z/OS® Container للمستخدمين تحقيق الفوائد من استراتيجية التطوير السحابية الأصلية على z/OS كجزء من استراتيجية التحول الرقمي الخاصة بهم. يمكنك إنشاء تطبيقات ®z/OS UNIX المعبأة في حاويات ونشرها وتشغيلها وإدارتها من خلال الاستفادة من بيئة تشغيل الحاويات مفتوحة المصدر ومن تنسيق Kubernetes.

يُتيح تشغيل الحاويات مباشرةً على IBM z/OS للمستخدمين الاستفادة من تقنيات الحاويات مفتوحة المصدر القياسية في المجال، مع الاستفادة أيضًا من مزايا الأمان والموثوقية والأداء المتوفرة في IBM Z.

 تعرَّف على الوظائف الجديدة
تطوير واختبار مبسَّطان مع أمان مُعزَّز

تحسين كفاءة التطوير والأمان والاتساق من خلال توفير بيئة معزولة ذاتية الخدمة للتطوير والاختبار، مع إمكانية الوصول إلى مستودع صور لتخصيص صور الحاويات المقدمة من IBM بسهولة.
قدرات الأتمتة والمراقبة المتسقة

دعم التكامل مع أدوات أتمتة النظام والمراقبة لتوفير القدرات نفسها لتطبيقات z/OS UNIX المعبأة في حاويات كما هو الحال مع التطبيقات غير المعبأة.
إدارة متطلبات التوفر وقابلية التوسع

دعم النشر التلقائي وتوسيع النطاق وإدارة التطبيقات المعبأة في حاويات عبر مجموعة Kubernetes عالية التوافر.
توفير عزل الشبكة

عزل تطبيقات z/OS UNIX المعبأة في حاويات عن التطبيقات الأخرى التي تعمل على z/OS، وكذلك عن حاويات z/OS الأخرى العاملة في الحجيرات الأخرى.

الميزات

استخدام التقنيات المتوافقة مع معايير المجال

تنفيذ بيئة تشغيل للحاويات تستند إلى تقنيات مفتوحة المصدر تتَّبِع مواصفة تشغيل OCI.

 مبادرة الحاويات المفتوحة (OCI)

دعم تطوير السحابة الأصلية

توفير أدوات إدارة حاويات متوافقة مع معايير الصناعة وتمكين التكامل في مسارات عمليات التطوير الحالية.

 مجتمع مبادرة الحاويات المفتوحة

كتالوج الصور

يتوفر على IBM Container Registry (اختصارًا ICR) كتالوج متزايد من صور تطبيقات z/OS UNIX المعبأة في حاويات والمصممة للعمل على منصة z/OS Container.

 IBM Container Registry

الاستفادة من تقنية التنسيق المتوافقة مع معايير المجال

تنفيذ تقنية Kubernetes مفتوحة المصدر لتنسيق الحاويات وجدولتها، من أجل إدارة التطبيقات المعبأة في حاويات عبر المجموعة.

 تنسيق حاويات بمستوى جاهزية للإنتاج باستخدام K8s

دعم مجموعات Kubernetes ذات التوفر العالي

تحسين توزيع أعباء العمل وإدارة متطلبات التوافر وقابلية التوسع عبر مجموعة Kubernetes من خلال الاستفادة من تقنيات الشبكات في IBM Z وSysplex Distributor.

 إدارة منصة IBM z/OS Container

تمكين التكوين كرمز

دعم التكامل مع عمليات GitOps من خلال واجهة برمجة تطبيقات Kubernetes القياسية وتكوينات النشر المُدارة عبر نظام التحكم في الإصدارات.

استخدام التقنيات المتوافقة مع معايير المجال

تنفيذ بيئة تشغيل للحاويات تستند إلى تقنيات مفتوحة المصدر تتَّبِع مواصفة تشغيل OCI.

 مبادرة الحاويات المفتوحة (OCI)

دعم تطوير السحابة الأصلية

توفير أدوات إدارة حاويات متوافقة مع معايير الصناعة وتمكين التكامل في مسارات عمليات التطوير الحالية.

 مجتمع مبادرة الحاويات المفتوحة

كتالوج الصور

يتوفر على IBM Container Registry (اختصارًا ICR) كتالوج متزايد من صور تطبيقات z/OS UNIX المعبأة في حاويات والمصممة للعمل على منصة z/OS Container.

 IBM Container Registry

الاستفادة من تقنية التنسيق المتوافقة مع معايير المجال

تنفيذ تقنية Kubernetes مفتوحة المصدر لتنسيق الحاويات وجدولتها، من أجل إدارة التطبيقات المعبأة في حاويات عبر المجموعة.

 تنسيق حاويات بمستوى جاهزية للإنتاج باستخدام K8s

دعم مجموعات Kubernetes ذات التوفر العالي

تحسين توزيع أعباء العمل وإدارة متطلبات التوافر وقابلية التوسع عبر مجموعة Kubernetes من خلال الاستفادة من تقنيات الشبكات في IBM Z وSysplex Distributor.

 إدارة منصة IBM z/OS Container

تمكين التكوين كرمز

دعم التكامل مع عمليات GitOps من خلال واجهة برمجة تطبيقات Kubernetes القياسية وتكوينات النشر المُدارة عبر نظام التحكم في الإصدارات.
حالات الاستخدام تحديث التطبيقات وتجميعها في موقع مشترك
  • استهداف تطبيقات z/OS UNIX لتحديث أعباء العمل الحالية.
  • يمكنك الوصول إلى صور الحاويات المصممة للتشغيل على zOSCP من خلال IBM Container Registry.
    • يتم توفير الصور المدعومة من قِبَل فرق المنتجات المعنية، وهي متاحة بشكل مستقل عن إصدار zOSCP. 
 تجربة التطوير والاختبار
  • استخدم بيئة الخدمة الذاتية المعزولة للتطوير والاختبار.
  • اعتماد توحيد الأدوات والعمليات على مستوى المؤسسة، ما يُتيح التطوير المتوازي والتكامل المستمر.
  • تشغيل أو إيقاف الحاويات لإدخال ميزات جديدة وتسهيل التغييرات.
  • الحفاظ على تحديث الكود واختبار الإصدارات الجديدة دون أي انقطاع.
 نمو الوظائف الجديدة وأعباء العمل
  • اعتماد منصة z/OS Container كجزء من استراتيجية تطوير سحابية الأصل، إلى جانب الخدمات المصغرة واستراتيجية واجهات برمجة التطبيقات (API) لعرض تطبيقات z/OS وتمكين التكامل ضمن بيئة سحابية هجينة.
التفاصيل الفنية متطلبات النظام
  • يتطلب zOSCP خادم ®IBM z14 أو إصدارًا أحدث.
  • نظام z/OS 2.5 أو 3.1
  • استخدام z/OSMF لتنفيذ سير عمل التكوين
 استكشف جميع متطلبات النظام كيفية التنزيل

إدارة التحديثات بسهولة باستخدام تنسيق SMP/E (حزمة CBPDO، أو حزمة ServerPac) القابل للتثبيت. كِلا الترخيصين ‎(5655-MC4) والدعم والصيانة ‎(5655-MC4) متاحان عبر منصة Shopz.

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الموارد

مجتمع منصة IBM z/OS Container

تمكَّن من التعلُّم، والتفاعل، وبناء الدعم حول تطبيقات z/OS UNIX المعبأة في حاويات باستخدام الأدوات والعمليات المتوافقة مع معايير الصناعة.

حل المحتوى لمنصة IBM z/OS Container

الوصول إلى جميع الموارد اللازمة لاستخدام منصة z/OS Container.
إدخال الحاويات إلى z/OS من خلال منصة IBM z/OS Container

تعرَّف على المزيد عن النظرة العامة حول المنتج وكيفية البدء باستخدام منصة z/OS Containers.

مجتمع الحاويات المفتوحة

استكشِف المجتمع التقني لمبادرة الحاويات المفتوحة (Open Container Initiative) التابع لمؤسسة Linux، والذي يعمل على تطوير معايير خاصة بتنسيقات الحاويات وتقنيات بيئة التشغيل.
مشروع CNCF Kubernetes

استكشف Cloud Native Computing Foundation ‏(CNCF) للتعرُّف أكثر على مشروع Kubernetes المعتمد.

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 IBM z/OS Connect

يُتيح لك هذا إنشاء واجهات برمجة تطبيقات RESTful حقيقية للوصول إلى الكمبيوتر المركزي IBM Z أو منه.
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استكشِف منصة z/OS Container، في مرحلة التوافر العام والمتاحة للتنزيل عبر ShopZ. حدِّد موعدًا لإجراء مقابلة مجانية لمدة 30 دقيقة مع أحد ممثلي IBM Z.

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