IBM z/OS Container Platform

بناء التطبيقات واستهلاك الموارد في نموذج الخدمة الذاتية، في بيئة آمنة ومعزولة على نظام z/OS
تحسين كفاءة التطوير والأمان والاتساق من خلال توفير بيئة معزولة ذاتية الخدمة للتطوير والاختبار، مع إمكانية الوصول إلى مستودع صور لتخصيص صور الحاويات المقدمة من IBM بسهولة.
دعم التكامل مع أدوات أتمتة النظام والمراقبة لتوفير القدرات نفسها لتطبيقات z/OS UNIX المعبأة في حاويات كما هو الحال مع التطبيقات غير المعبأة.
دعم النشر التلقائي وتوسيع النطاق وإدارة التطبيقات المعبأة في حاويات عبر مجموعة Kubernetes عالية التوافر.
عزل تطبيقات z/OS UNIX المعبأة في حاويات عن التطبيقات الأخرى التي تعمل على z/OS، وكذلك عن حاويات z/OS الأخرى العاملة في الحجيرات الأخرى.
إدارة التحديثات بسهولة باستخدام تنسيق SMP/E (حزمة CBPDO، أو حزمة ServerPac) القابل للتثبيت. كِلا الترخيصين (5655-MC4) والدعم والصيانة (5655-MC4) متاحان عبر منصة Shopz.
تمكَّن من التعلُّم، والتفاعل، وبناء الدعم حول تطبيقات z/OS UNIX المعبأة في حاويات باستخدام الأدوات والعمليات المتوافقة مع معايير الصناعة.
تعرَّف على المزيد عن النظرة العامة حول المنتج وكيفية البدء باستخدام منصة z/OS Containers.
استكشِف المجتمع التقني لمبادرة الحاويات المفتوحة (Open Container Initiative) التابع لمؤسسة Linux، والذي يعمل على تطوير معايير خاصة بتنسيقات الحاويات وتقنيات بيئة التشغيل.
نظام تشغيل يتميز بدرجة عالية من الأمان وقابلية التوسع لتشغيل التطبيقات ذات المهام الحساسة.
يجلب هذا المحول البرمجي المتوافق مع معايير الصناعة لغة البرمجة Go الشهيرة إلى منصة z/OS.
بيئة تشغيل وتطوير Java عالية الأداء تدعم مواصفات Java Standard Edition.
يُتيح لك هذا إنشاء واجهات برمجة تطبيقات RESTful حقيقية للوصول إلى الكمبيوتر المركزي IBM Z أو منه.
استكشِف منصة z/OS Container، في مرحلة التوافر العام والمتاحة للتنزيل عبر ShopZ. حدِّد موعدًا لإجراء مقابلة مجانية لمدة 30 دقيقة مع أحد ممثلي IBM Z.